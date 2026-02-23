Двадцять локацій і понад мільйон відвідувачів: як "Зимова країна" дарувала тепло та світло українцям

Реклама

На ВДНГ завершилася одинадцята «Зимова країна». Цього року вона запропонувала ще більше зимових див, світла, тепла й затишку.

Протягом трьох місяців святковий сезон відвідало понад 1 млн 33 тисяч гостей. Загалом на «Зимовій країні» працювала команда з понад 300 людей. А безперервну роботу комплексу під час блекаутів забезпечували 48 генераторів загальною потужністю 3,3 МВт.

«Цього року ми прагнули стати для гостей тим необхідним промінчиком світла й тепла у складний період; простором, де можна бодай на кілька годин розслабитися, зігрітися та приємно провести час у колі родини й близьких. А дітям — поринути в атмосферу див і свята. Зважаючи на відвідуваність і відгуки гостей, можемо казати, що нам це вдалося», — зазначає генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін.

В одинадцятий сезон «Зимової країни» улюбленими локаціями гостей ВДНГ стали Ковзанка, площа якої становила вражаючі 3000 м², атракціони, а також парк світлових інсталяцій ILLUMINARIUM, що повернувся після дворічної паузи і представив 200 казкових фігур. Також цього сезону було ще більше можливостей зафіксувати пам’ятні моменти. Гості робили фото на алеї сяючих ялинок біля центрального входу, на фотозоні з новорічним потягом посеред Ковзанки, в Оранжереї та інших локаціях.

На «Зимовій країні» провели соціальні дні, у межах яких комплекс безкоштовно відвідали понад 1000 дітей, що опікуються благодійними організаціями, соціальними службами, державними установами, а також діти військовослужбовців. А під час особливо сильних морозів на ВДНГ працював пункт незламності «Тепла зупинка», де можна було зігрітися, зарядити телефони, ноутбуки й павербанки.

Традиційно на центральній площі ВДНГ проводили безкоштовні фольклорні вистави та флешмоби Сніговичків. Усього відбулося 182 таких заходів, а святкову атмосферу створювали 7 Сніговичків.

Закінчився зимовий сезон святкуванням Масниці. Гостей розважали веснянками, гаївками, танцями й виступами фольклорних колективів. А разом із проєктом « Витоки » гості знайомилися з народними обрядами й більше дізнавалися про українські традиції. Наостанок — спалили опудало зими, символічно прощаючись із холодами. За два останні дні Масниці до святкування доєдналося 46 000 людей.

Позитивні відгуки від зимового сезону також збільшилися: 85% відвідувачів оцінили його на максимальні п’ять балів, на 15% більше, ніж минулого сезону. Крім того, 98% гостей заявили, що готові порекомендувати «Зимову країну» близьким, друзям і знайомим. Переважна більшість відвідувачів (92%) почувалася на ВДНГ безпечно, а також майже всі гості зазначили, що за потреби легко знайшли укриття на території комплексу.