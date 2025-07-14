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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київські Новини
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6
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Фінський рокгурт The Rasmus виступить на Atlas Festival і надасть унікальні лоти для благодійного розіграшу

Музиканти з Фінляндії стануть амбасадорами дитячого благодійного фонду.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
The Rasmus

The Rasmus

Фінський рокгурт The Rasmus приїде в Україну не лише з музикою, а й із важливою гуманітарною місією.

19 липня гурт виступить на сцені Atlas Festival, ставши закордонним хедлайнером головної музичної події країни. Але виступ — не єдина мета їхнього візиту. The Rasmus долучаються до ініціативи, яка рятує дитячі життя в Україні, підтримавши благодійний фонд Good Donations, який уже другий рік поспіль є партнером фестивалю Atlas у зборі коштів для дитячих лікарень. Цього разу фонд збирається закупити життєво необхідне обладнання для Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

У межах візиту гурт The Rasmus проведе:

• благодійну автограф-сесію,

• пресбрифінг для журналістів,

• відвідає «Охматдит», щоб особисто поспілкуватися з лікарями та дітьми.

Окрім цього, на Atlas Festival 2025 (18-20 липня) відбудеться благодійний розіграш унікальних лотів від The Rasmus — всі зібрані кошти буде спрямовано на закупівлю спеціального медичного обладнання для клініки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
6
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