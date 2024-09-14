Головні події вересня у Києві: концерти, фестивалі і вистави

У вересні у Києві відбудеться безліч культурних подій: від концертів і фестивалів до виставок і танцювальних постановок. Ви зможете насолодитися живими виступами улюблених артистів, узяти участь у святкуванні Дня гобіта, відвідати книжковий фестиваль на ВДНГ, а також побачити виставу "Один на Один", яка поєднує сучасні стилі танцю з важливими соціальними темами.

Танцювальна вистава "Один на Один"

14 вересня у Палаці культури КПІ відбудеться унікальна танцювальна вистава "Один на Один", яка поєднує сучасні вуличні стилі танцю з глибокими соціальними темами. Вистава присвячена вибору та протистоянню — життєвим дилемам, з якими стикається кожен із нас у реальному житті.

20 професійних хореографів різних стилів (хіп-хоп, хаус, вакінг, джаз-фанк, крамп, локінг) покажуть близько 15 номерів.

Попередні перформанси колективу, присвячені важливим суспільним темам, уже встигли отримати високу оцінку глядачів. Вистава "Один на Один" так само не залишить жодного відвідувача вистави байдужим.

Де: Палац культури КПІ ім. Ігоря Сікорського (просп. Перемоги 37)

Коли: 14 вересня з 18:00

Квитки: від 490 грн

Концерт гурту "Друга Ріка"

Рок-гурт "Друга Ріка" є одним із лідерів української рок-сцени. Вони були серед тих, хто започатковував і розвивав українську музику, та й досі залишаються одними з найбільш затребуваних гуртів в Україні. За 28 років діяльності музиканти видали 7 студійних альбомів, 2 збірки та акустичний live-альбом "ІНША РІКА".

15 вересня легендарний гурт виступить просто неба – у найатмосфернішій концертній локації Києва – в Куренях.

Де: 15 вересня о 19:00

Коли: KURENI (Паркова дорога, 4)

Квитки: від 400 грн

Концерт DANTES

Цей концерт обіцяє бути справжнім святом для шанувальників артиста. 19 вересня Володимир Дантес виступить на сцені V'YAVA зі своїм новим шоу просто неба.

На концерті він виконає не тільки вже відомі пісні, такі як "Чуєш", "Кити" та "Оля", а також нові треки, включно з "Дура", "Ти мій звір" та "Губи у губах".

Де: 19 вересня о 18:00

Коли: V’YAVA (пр. Глушкова, 1)

Квитки: від 600 грн

Концерт MÉLOVIN

19 вересня MÉLOVIN, один із найхаризматичніших і яскравих артистів української сцени, виступить просто неба на даху Gulliver.

На концерті пролунають як найпопулярніші хіти артиста, так і нові треки, які вже встигли стати улюбленими серед слухачів. Глядачі зможуть почути композиції "Вітрила", "Не зволікай", "І кров кипить", "З тобою, зі мною, і годі", Dreamer, а також міжнародний хіт Under The Ladder, який MÉLOVIN виконував на конкурсі "Євробачення-2018".

Коли: 19 вересня о 19:00

Де: Дах Gulliver (Gulliver, Спортивна площа, 1A)

Квитки: від 600 грн

Концерт ТНМК

Після благодійного туру по США та Канаді ТНМК повертаються на київську сцену, щоб закрити літній сезон у затишній атмосфері. На концерті прозвучать нові треки з альбому "ВАТРА black", відомі своїми характерними текстами й звучанням. Також будуть виконані найпопулярніші хіти гурту, серед яких "Гранули", "По барабану" та "Зроби мені хіп-хоп".

Коли: 22 вересня о 17.00

Де: V’YAVA (пр. Глушкова, 1)

Квитки: від 500 грн

Книжкова країна на ВДНГ

Фестиваль "Книжкова країна" повертається на ВДНГ 26 вересня і обіцяє ще більше книжкових новинок, зустрічей з авторами та цікавих подій.

Цього разу захід розширить програму, додавши нові ключові напрямки: кіно й література, горор та фентезі, а також павільйон творчої репрезентації військових і ветеранів #ФРОНТМЕНИ.

Коли: 26–29 вересня 2024 року о 11:00

Де: ВДНГ (пр-т Академіка Глушкова, 1)

Квитки: безкоштовно

Концерт Наталі Могилевської

Наталія Могилевська виступить із великим концертом просто неба. Артистка потішить шанувальників улюбленими хітами: "Полюби мене такою", "Відірватись від землі", "Відправила message", "Ти мені не даєш". А також виконає пісні з нового позитивного альбому: "Я повертаюсь", "Коханий - позивний", "Давай зустрінемо Різдво вдома", "Під ковдрою", "Я вдома", "Ми будем стояти" і "Одне велике серце".

Де: V’YAVA (пр. Глушкова, 1)

Коли: 27 вересня з 18:00

Квитки: 700 грн

Концерт НАОНІ Оркестра

Унікальний колектив – Національний академічний оркестр народних інструментів України – у своїх виступах використовує рідкісні народні інструменти. Цього разу він виконає найкращі світові хіти. Їм підвладна будь-яка музика: від саундтреку "бондіани" до української класики.

Де: Будинок Архітектора (вул. Бориса Грінченка, 7)

Коли: 29 вересня о 19:00

Квитки: від 390 грн

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