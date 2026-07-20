Історії, що пробуджують уяву: на ВДНГ відбудеться "Книжкова країна. Загадкова"

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Від 17 до 20 вересня на ВДНГ традиційно перетвориться на найбільший книжковий фестиваль України. Видавництва, книгарні, автори, зіркові гості, буктокери та медійники, а також десятки тисяч гостей з усієї країни знову зберуться разом, щоб на чотири дні зануритись у світ «Книжкової країни».

За два роки фестиваль став одним із головних культурних заходів галузі: п’ять сезонів «Книжкової країни» об’єднали сотні учасників та понад 270 000 гостей, більшість із яких уперше відвідали книжкову подію.

Цього сезону «Книжкова країна» стане «Загадковою». Тема фестивалю присвячена літературі, яка пробуджує уяву, відкриває простір для мрій і дозволяє бодай на мить відпустити реальність — коли прочитане хвилює, наповнює емоціями й ніби змушує відчувати життя яскравіше.

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«Ми хочемо говорити про літературу як про простір, у якому можливо все. У фокусі будуть історії, після яких хочеться вірити в неймовірне кохання, магію й випадковості, що стають початком чогось великого та важливого. А також у суперсили — не лише фантастичні, а й дуже людські: сміливість, віру в себе та здатність не здаватися», — зазначає авторка концепції фестивалю Діана Сухомлинова.

Центральним елементом «Книжкової країни» традиційно стане масштабний книжковий ярмарок із сотнею учасників. Також на гостей чекатимуть презентації книжок, зустрічі з письменниками, автограф-сесії, публічні розмови, дитяча програма, інтерактиви, майстеркласи й активності для всієї родини.

Окрема важлива подія фестивалю — власна Премія книжкових блогерів. Цього сезону читацька спільнота обиратиме найбільш обговорювану перекладну книгу. Заявки на участь у фестивалі приймаються до 31 липня.

Попередня «Книжкова країна» зібрала понад 71 000 відвідувачів. За чотири дні на ВДНГ відбулося більш ніж 507 подій, а участь у фестивалі взяли близько 200 видавництв, книгарень, незалежних авторів і благодійних організацій.

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Детальна програма «Книжкової країни. Загадкової» буде оголошена згодом. Стежити за оновленнями можна у Facebook та Instagram фестивалю.

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