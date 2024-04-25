Із Гослінгом і Блант у головних ролях: у Києві відбувся прем'єрний показ комедійного екшену "Каскадер"

Після Остіна, Берліна і Парижа прем'єра комедійного екшену "Каскадер" відбулася у Києві.

У стрічці головні ролі зіграли Емілі Блант і Раян Гослінг.

Це історія про Джоді Морено (Емілі Блант), яка знімає свою першу стрічку як режисерка, і про каскадера Колта (Раян Гослінг), який дублює головного актора цього фільму. Колт виконує складні трюки, стрибає із висоти і постійно ризикує своїм життям для ефектних кіносцен.

Джоді дуже хвилюється, адже хоче, щоб її перший фільм вийшов якнайкраще. Її весь час підтримує Колт, із яким колись вона мала романтичні стосунки, а зараз вони – хороші друзі. І тут раптом головний актор картини зникає. Морено не може завершити знімання свого фільму без нього, а Колт погоджується на авантюру і вирушає на пошуки зниклого актора.

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