Кличко, Птушкін, британський сценарист та інші відвідали у Києві прем'єру біографічної драми про Ґолду Меїр

У національному центрі "Український Дім" відбулася Всеукраїнська прем’єра біографічної драми "Ґолда" від ізраїльського кінорежисера, лауреата премії "Оскар" Гая Наттіва. Фільм номінований на "Оскар" у категорії "Найкращий грим".

Це фільм про першу жінку на посаді прем'єр-міністерки Ґолду Меїр, яку зіграла Гелен Міррен.

Захід відвідали зірки, митці, культурні діячі, члени єврейської спільноти і представники влади. Особливим гостем івенту був автор сценарію стрічки Ніколас Мартін, який приїхав із Великої Британії.

Ніколас Мартін

На прем’єрі побували надзвичайний і повноважний посол держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський, міський голова Києва Віталій Кличко і його брат Володимир Кличко, режисер і актор Ахтем Сеітаблаєв, режисер Євген Головатенко, Анна та Ангеліна Завальські з гурту "The Alibi Sisters", композитор Дмитро Саратський, телеведучий і youtube-блогер Антон Птушкін, ведуча Ярослава Кравченко, політик Кирило Тимошенко, акторки Інна Приходько і Наталія Бабенко, ведучий Вʼячеслав Соломка, кінокритикиня Інна Гордєєва, ексучасниця реалітішоу "Холостяк" Розалі Номбре.

Міхаель Бродський

Ніколас Мартін і Віталій Кличко

Антон Птушкін

Кирило Тимошенко

Ганна та Ангеліна Завальські

Ярослава Кравченко

Інна Приходько

Вʼячеслав Соломка

Наталія Бабенко

Інна Гордєєва

Розалі Номбре

Меморіальний Центр Голокосту "Бабин Яр" представив на івенті фотовиставку "Київ Ґолди", яка розповідає про місця, пов'язані з київським періодом життя Ґолди Меїр (1898-1903). Експозиція складається з 25 світлин, знятих фотографом Центру у межах проєкту, а також, цитат і архівних знімків із їхньої колекції і Центрального державного аудіовізуального та електронного архіву.

Із нагоди прем'єри фільму "Укрпошта" виготовила персоніфіковані поштові марки із зображенням Ґолди Меїр у виконанні Гелен Міррен. На захді відбулася церемонія погашення поштових марок за мера столиці Віталія Кличка, сценариста стрічки Ніколаса Мартіна, директорки Єврейської конфедерації України Інни Іоффе, старшої радниці Благодійного Фонду "Якщо не зараз, то коли" Анни Фурман у супроводі начальниці Управління філателістичної продукції "Укрпошти" Наталії Мухіної.

Перед початком показу стрічки глядачі переглянули відеозвернення від Гелен Міррен і друга України, амбасадора ініціативи UNITED24, американського актора Лієва Шрайбера.

"Ґолда була надзвичайна, вольова та ідейна жінка. Жінка, віддана своїй країні найповнішою мірою. І я впевнена, в цей конкретний час ви можете зрозуміти це. Вона народилася в Україні, тож мала коріння звідти. Це було суттєвою частиною її історії, і великою частиною того, що зробило її тією сильною жінкою, якою вона стала", – сказала Гелен.

Гелен Міррен

А Шрайбер пожартував, що він був кращою кандидатурою на роль Ґолди, бо він теж має українське коріння та й взагалі схожий на неї.

"Сподіваюсь, вам сподобається фільм, ми дуже пишаємось ним. Ви всі в моєму серці та й думках кожного дня. І я не дочекаюсь, коли ми знову будемо разом в Києві, і піднімемо келихи за вашу Перемогу", – додав Лієв.

Лієв Шрайбер

Про фільм:

1973 рік. "Війна судного дня" у розпалі. Єгипет, Сирія та Йорданія атакують Ізраїль, сподіваючись повернути собі втрачені території. Вирішити цей конфлікт має Ґолда Меїр – перша жінкана посаді прем'єр-міністра Ізраїлю. Тягар відповідальності за долю країни ще важчий тому, що за фасадом "залізної леді" Ґолда ховає один похмурий секрет.

В український прокат стрічка "Ґолда" вийде 25 січня, напередодні Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту.

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