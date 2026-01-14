Реклама

На території Національного заповідника «Софія Київська» завершилися покази безкоштовної різдвяної вистави «Говорять ті, що слухали вічність», яку організувала Фундація Олени Зеленської.

Цьогоріч вистава тривала 19 днів, через високий попит були запроваджені додаткові покази. Загалом подію відвідали близько 8 тисяч дітей і дорослих.

Окрім відкритих показів, були передбачені додаткові вистави для родин військовослужбовців, медичних працівників та співробітників МВС, а також підопічних громадських організацій і благодійних фондів.

Вистава розповідала історію Русі-України завдяки 7 тисячам давніх графіті, які збереглися на стінах Собору. Були використані сучасні 3D-технології, жива акторська гра, автентичні костюми, хоровий спів і світлові інсталяції.

«Такі культурні події з історичною складовою є особливо важливими для дітей, зокрема в умовах війни. Вони допомагають краще усвідомити цінність української культури та зрозуміти, що без знання власної історії неможливо побудувати майбутнє — ні для себе, ні для всієї країни», — зазначила Олена Зеленська.

На початку дійства всі відвідувачі отримували навушники з аудіосупроводом, який озвучив народний артист України Василь Мазур.

Особливе враження на глядачів справило живе хорове виконання колядок хорової капели «Дзвіночок» і дівочого хору «Вогник». Кожен гість також отримав святкову збірку колядок.

Крім того, гості мали можливість залишити власні написи — за аналогією з давніми графіті на стінах Софії Київської — як символ зв’язку поколінь і продовження історичної традиції.

«Другий рік поспіль ця вистава об’єднує тисячі глядачів і підтверджує запит суспільства на культурні проєкти з глибокою історичною складовою. Ми раді, що „Говорять ті, що слухали вічність“ поступово стає різдвяною традицією», — наголосила директорка Фундації Олени Зеленської Вікторія Романова.