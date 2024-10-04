Концерти, балет і вистави: топ-10 культурних подій Києва у жовтні

Жовтень у столиці обіцяє бути насиченим різноманітними культурними заходами. Кожен знайде собі івент до душі. Ділимося добіркою найцікавіших подій місяця.

Концерт "Океан Ельзи 30 років. Той день"

Один з найпопулярніших українських гуртів "Океан Ельзи" з нагоди свого 30-річчя дасть п'ять концертів у Києві. Гурт став абсолютним рекордсменом серед українських виконавців за кількістю шоу в Палаці спорту.

"Це особливий концерт "Океану Ельзи". Нашій спільній історії вже 30 років. Це "Той день", коли ми зустрінемося, щоб заспівати разом усією залою. Щоб пригадати найдорожче і загадати найважливіше. Щоб жити й наближувати Той День разом", – поділився гурт.

Дата: 11, 12, 13, 15, 16 жовтня, 18:00

Місце: Палац спорту, пл. Спортивна, 1

Квитки: від 549 грн

Вистава "Кайдашева сім'я"

Про що ж насправді писав видатний український класик Іван Нечуй-Левицький? Усі знають, що Кайдаші не поділили грушу, але чому ж вони ніяк не можуть припинити сварки? Чому руйнується гармонія в побуті, родині, житті, а зрештою і в державі загалом? Мабуть, є ще щось, що не дає Кайдашам спокою. Що саме? Що ми не помітили, коли читали повість та вивчали її в школі? Про це обіцяють розповісти вам актори "Срібного острова".

Дата: 5 і 20 жовтня, 17:00

Місце: вул. Платона Майбороди, 8 (Театральна зала)

Квитки: 100–300 грн

Балет "Весілля Фігаро"

Комічний балет "Весілля Фігаро" на музику Вольфганга Амадея Моцарта в постановці Віктора Яременка, який упродовж багатьох років є беззаперечним фаворитом у київських глядачів. У головних ролях: Даниїл Пащук (Фігаро), Каріна Тельвар (Сюзанна), Олександр Габелко (Граф Альмавіва), Катерина Козаченко (Графиня), Микита Кайгородов (Марцеліна), Олексій Швидкий (Керубіно) та ін. Диригент – Герман Макаренко.

Дата: 10 серпня, 17:00

Місце: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50

Квитки: 400–1 000 грн

Музичне фентезі-шоу "Володарі стихій"

На сцені МЦКМ "Жовтневий палац" 16 жовтня відбудеться приголомшливе музичне фентезі-шоу "Володарі стихій" – унікальний інструментальний мюзикл, який поєднує в собі витончену майстерність найкращих чотирьох солістів-інструменталістів (бандура, цимбали, скрипка, етнодухові) та Національного академічного оркестру народних інструментів України – НАОНІ оркестра, хореографічні перформанси та інноваційні технології візуалізації.

В основі інструментального мюзиклу – фентезійний сюжет тисячолітньої легенди часів Трипільської цивілізації. Чотири музиканти – Володарі стихій, що грають на особливих інструментах: бандура – вода, цимбали – земля, скрипка – вогонь, етнодухові – повітря. Авторські композиції Володарів та світові поп, фолк, класик і рокхіти звучать у вишуканому та тембрально багатому звучанні НАОНІ оркестра.

Дата: 16 жовтня, 19:00

Місце: МЦКМ "Жовтневий палац", Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Квитки: 450–4 000 грн

Опера "Трубадур"

В Національній опері України відбудеться прем'єра опери "Трубадур" Джузеппе Верді. "Геніальна музика і дуже складний сюжет – розповідає режисер-постановник Віталій Пальчиков. – Це лабіринт, у якому надзвичайно цікаво як блукати, так і знайти спосіб вийти з нього. Тож пропозиція Анатолія Солов'яненка поставити цей твір у Національній опері України була дуже вчасною. Вдячний за довіру!.. Практично ніколи не змінюю лібрето і намагаюся ніколи не змінювати музичний матеріал. Хіба що використовую доволі традиційні купюри (наприклад, скорочення стрет), над якими ми вже попрацювали з диригентом-постановником вистави Миколою Дядюрою… Сама ж постановка – це скоріше стилізація того періоду, в якому відбуваються події "Трубадура". Ми не музей, не можемо скопіювати тогочасний простір. Але декорації та костюми створює самобутня художниця Марія Левитська, тому я впевнений, що результат буде чудовим… Це буде емоційна, жива постановка, назвемо її "гіперболізованою реальністю". Разом з артистами – а всі вони безперечні "величини" своєї справи – шукатимемо психологічно глибокі образи. Стояти й холодно співати ніхто не буде".

Дата: 18 і 20 жовтня, 15:00

Місце: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50

Квитки: 400–1 000 грн

Концерт Катерини Бужинської та Михайла Грицкана

Народна артистка України Катерина Бужинська і заслужений артист України Михайло Грицкан від початку повномасштабного вторгнення об’єдналися у великий благодійний тур "ВОЛЯ". За 2 роки артисти дали понад 250 концертів у різних куточках України та світу. Зі своїх благодійних концертів дует спрямував близько 5 млн грн на допомогу Україні.

Катерина Бужинська та Михайло Грицкан виступлять наживо з ексклюзивною концертною програмою в супроводі музичного гурту "ГРАНД". Дует виконає всіма улюблені хіти: "Україна – це ми", "Чорний велюр", "Романсеро", "100 тисяч кроків", "Королева натхнення" та інші.

Дата: 20 жовтня

Місце: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103

Квитки: 750–3 500 грн

Концерт Олі Полякової

Оля Полякова вже традиційно, починаючи від 2016 року (крім 2022-го), виступає 26 жовтня в Палаці спорту з грандіозною програмою. Її виступ стане квінтесенцією нового українськомовного репертуару за останні 2,5 року. Режисером шоу, як і попередніх, став Герман Нєнов.

Цей концерт Полякової відрізнятиметься від минулих насамперед своєю тональністю. Якщо вам останнім часом не вистачало танцювального вайбу, характерного для Олі, ви нарешті його побачите в новій концертній програмі, до якої увійдуть нові хіти від шведських композиторів і майбутній, уже другий, українськомовний альбом.

Дата: 26 жовтня

Місце: Палац спорту, Спортивна площа, 1

Квитки: 500–3 000 грн

Концерт хору ім. Г. Верьовки

Хор ім. Г. Верьовки виступить 27 жовтня в Палаці "Україна" з новою концертною програмою. Це наша легенда і національне надбання. Він уже 80 років тішить своїх прихильників. Це унікальна творча формація, яка знайомить світ з українським музичним спадком і культурою.

Колектив складається з трьох різних творчих груп: хорової, оркестрової та танцювальної. Кожна з них повноцінно відтворює вокально-музичну й танцювально-народну культуру всіх регіонів України. На гостей концерту чекає неповторна атмосфера, чарівний спів, запальні танці, віртуозний оркестр і, звісно ж, українські пісні. І все це у виконанні 100 артистів хору Верьовки.

Дата: 27 жовтня, 18:00

Місце: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103

Квитки: 400–1 000 грн

Гурту "Скрябін" – 35. Вечір пам'яті Кузьми

У столиці 30 жовтня відбудеться концерт "Гурту "Скрябін" – 35. Вечір Пам’яті Кузьми".

Колектив продовжує вшановувати пам’ять свого фронтмена Андрія Кузьменка. Цього разу ви почуєте улюблені пісні, на якому виросло не одне покоління українців, у супроводі симфонічного оркестру. Це надасть композиціям гурту більшої глибини та дозволить поглянути на них з іншого боку.

Пісні, які прозвучать на концерті: "Спи собі сама", "Старі фотографії", "Шампанські очі", "Кольорова", "Не треба" та інші.

Дата: 30 жовтня, 19:00

Місце: Центр культури і мистецтв КПІ, пр-т Берестейський, 37

Квитки: 400–1 490 грн

Вистава "Чорний квадрат: Шукаю чоловіка на кожен день"

Лірична комедія "Шукаю чоловіка на кожен день" – про кохання, яке буває різним і в кожного воно проявляється по-своєму. Кохання є. Воно живе в нас. Заради нього люди готові робити просто божевільні й нереальні речі. І як мало потрібно часу, щоб зрозуміти та відчути, що таке кохання? І з чим його їдять?!! Дуже легка вистава, де немає зайвих сюжетних ліній. Підходить для тих, хто любить романтику (на межі з казкою) і happy end. Без вульгарності, проте з еротичними моментами, без величезного філософського сенсу, однак теми вистави близькі кожному з нас. Сюжет не такий простий, як може здатися, і в цьому його родзинка.

Дата: 29 жовтня, 18:30

Місце: Atlas, вул. Січових Стрільців 37-41

Квитки: 500–700 грн

Читайте також: