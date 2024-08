Концерти, вистави, балет: топ-10 культурних подій Києва у серпні

Вистави театру-студії імпровізації "Чорний квадрат"

Знаменитий театр імпровізації "Чорний квадрат" тішить глядачів протягом багатьох років. Його комедійні вистави не тільки розважають, а й змушують замислитися про справжні цінності життя. Щосереди й щосуботи глядачі можуть впізнати себе в комічних сюжетах вистав, адже вони присвячені коханню, сексу та дружбі звичайних людей.

Найближчим часом відбудуться такі вистави театру: 10 серпня – "Ігри для дорослих", 14 серпня – "Пікнік стурбованих", 17 серпня – "Медовий місяць", 21 серпня – "Topless. Усе включено", 28 серпня – "Свінгери або…".

Місце: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Квитки: 350–690 грн

Опера "Наталка Полтавка" Миколи Лисенка

Національна опера України розпочинає свій 157-й театральний сезон незвично рано. І дуже символічно, що відкривається він нашим рідним – перлиною українського оперного мистецтва "Наталкою Полтавкою" Миколи Лисенка.

Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання. І навіть у класичні твори час вносить свої корегування - так у виставу зайшов відомий мем про паляницю.

У ролях: Анастасія Поважна (Наталка Полтавка), Наталя Кисла (Терпелиха, її мати), Дмитро Кузьмін (Петро, коханий Наталчин), Сергій Пащук (Возний, жених Наталчин), Володимир Тишков (Виборний), Олександр Бойко (Микола, далекий родич Терпилишин). Диригент – Микола Дядюра.

Дата: 10 серпня

Місце: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50

Квитки: 800-1000 грн

Балет "Вечори на хуторі біля Диканьки"

Балет Євгена Станковича "Вечори на хуторі біля Диканьки" у постановці Віктора Литвинова. Захоплива фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками оживає у вигляді балету. У головних ролях: Каріна Тельвар (Оксана), Даниїл Пащук (Вакула), Райса Бетанкоурт (Солоха, Цариця), Даніїл Сілкін (Чорт), Микита Кайгородов (Дяк) та ін. Диригент – Віктор Олійник.

Дата: 11 серпня

Місце: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50

Квитки: 600-1000 грн

Концерт гурту "Шпилясті кобзарі"

"Шпилясті кобзарі" – це унікальний проєкт, який поєднує колорит української музики з мотивами золотих хітів, звуки народного інструменту з електронними танцювальними композиціями. Їхнє гасло – "Бандура – це круто!" і в їхніх руках вона дійсно звучить круто.

Гурт радо запрошує на свій літній концерт. Хлопці скучили за глядачами і готові зарядити всіх позитивом і гарним настроєм. Для них цей виступ особливий, адже вони давно не мали змоги зібратися разом у повному складі. Тож їм вже дуже кортить приїхати до столиці і подарувати шанувальникам свою творчість.

На концерті можна буде насолодитися сучасним звучанням народного інструменту, найкращими світовими хітами, улюбленими українськими піснями, інструментальними джазовими та рок-композиціями.

Дата: 10 серпня

Місце: Docker-G pub м. Київ, вул. Ігорівська / Набережно-Хрещатицька, 13/5

Квитки: від 250 грн

BASS SISTERS

10 серпня відбудеться цікавий музичний захід Bass Sisters, який об'єднає потужну жіночу енергію та якісний саунд.

На гостей чекає виступ не лише київських талантів, а й гостей із інших міст України: Astro Kate із Ужгорода та Iskra зі Львова. Також на сцені виступлять київські Votuma [Aplay], Dudka [diff!rant, dnb.in.ua] та AlterVS [Calavera Promo].

Дата: 10 серпня

Місце: V’YAVA на ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1 (Сад Бажань, від головного входу праворуч до оранжереї)

Квитки: від 250 грн

Summer Anime&K-pop Fest

Цей фестиваль об’єднає шанувальників аніме, k-pop та всієї азійської попкультури.

Під час заходу можна буде поспілкуватися з однодумцями, зробити фото з косплеєрами та улюбленими персонажами, насолодитися піснями від запрошених спеціальних гостей із Японії та України, пограти в ігри та взяти участь у конкурсах, придбати ексклюзивний мерч на аніме та K-pop-ярмарку, щоби поповнити свою колекцію, і ще багато іншого.

Дата: 13 серпня

Місце: МЦКМ (Алея Героїв Небесної Сотні, 1)

Квитки: 390 — 990 грн

Концерт Ziferblat

У серпні на вас чекає унікальна можливість насолодитися інтелігентною рокмузикою та нестримною енергією на концерті гурту Ziferblat.

Гурт здобув популярність після виходу дебютного альбому "Перетворення" у 2023 році, підкоривши серця слухачів та музичного ком’юніті.

З моменту виходу платівки хлопці стали переможцями в категорії "Найкращі нові імена альтернативної музики" Незалежної української премії "Музвар". Восени гурт був номінований у трьох категоріях Megogo: "Альтернативний Інді-артист року", "Кліп року" та "Альбом року". А на початку 2024 року Ziferblat посів друге місце у змаганні за право представляти Україну на "Євробаченні" з піснею Place I Call Home.

Дата: 16 серпня

Місце: V’YAVA на ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1 (Сад Бажань, від головного входу праворуч до оранжереї)

Квитки: від 500 грн

Концерт Макса Барських

Після успішного виступу у столичному Палаці спорту Макс Барських знову тішить своїх фанів. Цього разу музикант виступить просто неба.

У межах концерту діятиме благодійна ініціатива співака meet & greet, завдяки якій кожен охочий, який придбає спеціальний квиток-донат у розмірі 5 тис грн, зможе не тільки зустрітися з артистом, зробити фото та взяти автограф, а й допомогти українським захисникам. Усі кошти з ініціативи буде спрямовано на цільові потреби ЗСУ.

Дата: 23 серпня

Місце: Osocor Residence (вул. Виноградна, 2)

Квитки: 1199–5500 грн

Концерт Ніно Катамадзе

25 серпня у Києві виступить Ніно Катамадзе – одна з найяскравіших сучасних співачок з Грузії, відома своїм унікальним голосом та віртуозними імпровізаціями. Її стиль – це неповторне поєднання джазу, фолку та року, яке захоплює серця слухачів по всьому світу. Ніно співає виключно грузинською мовою, а єдина пісня, яку вона виконує іншою мовою, – це українська "Чорнобривці".

У концертній програмі ви почуєте улюблені хіти співачки: "Olei", "Once In The Street", "Beauty", "Will Come As A Snow", "Suliko", а також нові пісні, які раніше не виконувалися.

Дата: 25 серпня

Місце: KURENI (Паркова дорога, 4)

Квитки: від 600 грн

Концерт ЩукаРиба Band

Колектив ЩукаРиба відомий своєю майстерністю поєднувати традиційний український спів із сучасними музичними стилями. У колаборації з київськими музикантами Ярославом Татарченком (Тонка, bunht), Євгеном Пугачовим та Михайлом Бірченком (Hyphen Dash) він створює альтернативне звучання фольку, популяризуючи українську традиційну музику. На концерт до них також приєднаються саксофоніст Тоні Стенько та трубач Олексій Павлечко, що додають концерту особливого шарму.

Серпневий виступ стане справжнім святом для поціновувачів автентичної та сучасної музики. Не пропустіть можливість зануритися в магію українського фольклору у новому, несподіваному звучанні.

Дата: 30 серпня

Місце: V’YAVA на ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1 (Сад Бажань, від головного входу праворуч до оранжереї)

Квитки: від 400 грн

