Куди піти: культурні події Києва у листопаді

Найбільший фестиваль українських вин

10 листопада в 1-му павільйоні ВДНГ відбудеться 21-й фестиваль сиру та вина – Kyiv Food and Wine Festival. На гостей чекає насичена програма, присвячена українським винам і крафтовим сирам.

Цього року 30 виноробів з усієї України представлять свої вина особист,о і більшість із них можна буде продегустувати безкоштовно. Також на фестивалі буде великий маркет сиру, де крафтові виробники презентують свої унікальні продукти.

В межах фестивалю відбудуться лекції у винній школі, де експерти поділяться секретами виноробства та сироваріння, а також майстеркласи.

Частину коштів від продажу квитків традиційно передадуть на підтримку ЗСУ.

Коли: 10 листопада, 11:00 – 21:00

Де: ВДНГ (пр. Академіка Глушкова, 1, 1-й павільйон)

Квитки: від 300 грн

Вар’єте-шоу "Рояль"

Вар’єте "Рояль" – це вечір для дорослих із зірковою вокалісткою Lida Lee у затишній атмосфері. До вартості квитка входить відвідування шоу та напій на вибір.

Це єдине клубне шоу в Україні, яке триває майже п'ять років, і в ньому вже виступали десятки відомих українських артистів. Постановкою шоу займаються хореографи проєкту "Танці з зірками".

Частина прибутку від шоу традиційно спрямовується на підтримку ЗСУ.

Коли: 15 та 29 листопада, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Квитки: 940–1 940 грн

Концерт гурту ROHATA ZHABA

10 листопада харківський гурт виступить у Києві з презентацією нового альбому "Від Людей для Людей". Це буде подорож у світ, де бажання можуть стати прокляттям, а сни набувають містичної сили, кажуть музиканти. Під час київського концерту вони обіцяють занурити слухачів у музичний бестіарій з атмосферою справжнього чаклунства.

Частина коштів від продажу квитків буде передана на підтримку бригади НГУ "АЗОВ".

Коли: 10 листопада, 18:30

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців, 37–41)

Квитки: від 490 грн

Балет "Снігова королева"

21 листопада відбудеться балет "Снігова Королева" за мотивами однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена. Основа вистави – музична компіляція творів Едварда Гріга, Жюля Массне та інших композиторів. Прем’єра балету у постановці Аніко Рехвіашвілі (диригент-постановник – Олексій Баклан, художник-постановник – Станіслав Петровський, художник костюмів – Наталія Кучеря) відбулася у 2016 році і одразу привернула увагу поціновувачів балету. Наприкінці 2022 року творча група театру зробила переосмислення музичної складової балету – були вилучені фрагменти творів російських авторів та замінені на роботи інших композиторів. Відповідно відбулися зміни й в хореографії.

Прем’єра оновленої "Снігової Королеви" відбулася 23 грудня 2022 року. Цього разу в виконавському складі заявлені: Христина Шишпор (Снігова Королева), Катерина Курченко (Герда), Сергій Кривоконь (Кай – прем’єра) та ін.

Дата: 21 листопада, 17:00

Місце: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка (вул. Володимирська, 50)

Квитки: 600–1 000 грн

Концерт DOROFEEVA

22 листопада DOROFEEVA виступить з сольним концертом у Палаці спорту. Він завершить великий осінній концертний тур артистки.

Співачка представить свою нову програму. Вона виконає всіма улюблені хіти: "Кохаю, але не зовсім", "Щоб не було", "А я все плакала", "Хай пишуть", "Хартбіт", а також сингли з нового альбому.

Коли: 22 листопада, 19:00

Де: Палац спорту (Спортивна площа, 1)

Квитки: 90–10 000 грн

Опера "Норма"

22 листопада у Нацопері покажуть оперу Вінченцо Белліні "Норма". У своєму знаменитому творі, який вважається абсолютним музичним шедевром, композитор багатогранно розкрив характер головної героїні – сильної, жагучої жінки, яка гаряче і беззастережно кохає та глибоко страждає. Перлиною опери є молитва Норми "Casta diva" – одна з кращих мелодій, коли-небудь створених протягом всієї історії музичного мистецтва…

У титульній партії зірка світової оперної сцени, провідна солістка Національної опери України – Людмила Монастирська. Також у головних ролях: Олег Злакоман (Полліон), Ірина Петрова (Адальжіза), Сергій Ковнір (Оровез). Наталія Николаїшин (Клотильда) та Олександр Дяченко (Флавій).

Дата: 22 листопада, 17:00

Місце: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка (вул. Володимирська, 50)

Квитки: 400–1 000 грн

Вистава "Схоже на щастя"

Вистава "Схоже на щастя", створена за п'єсою П. Пальмада і К. Дютюрона "Втікачки", розповідає іронічну та зворушливу історію двох жінок, які втекли від самотності та вирушають у спільну подорож. Марго і Клод, зовсім різні за характером, випадково зустрічаються, але стають важливими одна для одної.

Вистава була удостоєна головної театральної премії "Київська пектораль", а Ада Роговцева отримала нагороду за найкращу жіночу роль за образ Клод. Режисеркою постановки виступила донька легендарної акторки Катерина Степанкова.

Колия: 23 листопада, 18:00

Де: НМАУ ім. П. Чайковського (вул. Архітектора Городецького, 1-3/11)

Квитки: від 200 грн

Балет "Віденський вальс"

У Національній опері покажуть одну з найяскравіших балетних вистав театру "Віденьський вальс" на музику видатної австрійської композиторської династії: Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана-сина та Йозефа у постановці Аніко Рехвіашвілі.

У головних ролях заявлені: Олександр Скулкін (Франс), Олександра Панченко (Аннель), Ілона Кравченко (Карла) та ін.

Дата: 30 листопада, 17:00

Місце: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка (вул. Володимирська, 50)

Квитки: 400–1 000 грн

Читайте також: