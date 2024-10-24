Куди піти у Києві: топ-5 культурних подій кінця жовтня

26 жовтня – концерт Олі Полякової

Оля Полякова вже традиційно, починаючи від 2016 року (крім 2022-го), виступає 26 жовтня у Палаці спорту з грандіозною програмою. Її виступ стане квінтесенцією нового українськомовного репертуару за останні 2,5 роки. Режисером шоу став Сергій Неклева.

Цей концерт Полякової буде відрізнятися від минулих насамперед своєю тональністю. Якщо вам останнім часом не вистачало танцювального вайбу, характерного для Олі, ви нарешті його побачите у новій концертній програмі, до якої увійдуть нові хіти від шведських композиторів і майбутній, вже другий, українськомовний альбом.

Дата: 26 жовтня

Місце: Палац спорту, Спортивна площа, 1

Квитки: 500-3000 грн

27 жовтня – концерт хору ім. Г. Верьовки

Хор ім. Г. Верьовки виступить 27 жовтня у Палаці "Україна" із новою концертною програмою. Це наша легенда і національне надбання. Він вже 80 років тішить своїх прихильників. Це унікальна творча формація, яка знайомить світ із українським музичним спадком та культурою.

Колектив складається із трьох різних творчих груп: хорової, оркестрової і танцювальної. Кожна з них повноцінно відтворює вокально-музичну і танцювально-народну культуру всіх регіонів України.

На гостей концерту очікує неповторна атмосфера, чарівний спів, запальні танці, віртуозний оркестр і звісно ж – українські пісні. І все це у виконанні 100 артистів хору Верьовки.

Зірковими гостями вечора стануть українські артисти – Yarmak і Jerry Heil.

Дата: 27 жовтня 18:00

Місце: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103

Квитки: 400-1000 грн

27 жовтня – опера "Кіт у чоботях"

У Національній опері України покажуть оперу "Кіт у чоботях" Ю. Шевченка. Яскрава, як мультик, мелодійна, як мюзикл, стара, як світ, добра історія, яка буде цікавою, як маленьким, так і дорослим глядачам.

Дата: 27 жовтня 15:00

Місце: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50

Квитки: 400-1000 грн

30 жовтня – концерт гурту "Скрябін"

У столиці 30 жовтня відбудеться концерт "Гурт "Скрябін" – 35. Вечір Пам’яті Кузьми".

Колектив продовжує вшановувати пам’ять свого фронтмена Андрія Кузьменка. Цього разу ви почуєте улюблені пісні, на якому виросло не одне покоління українців, у супроводі симфонічного оркестру. Це надасть композиціям гурту більшої глибини і дозволить поглянути на них з іншого боку.

Пісні, які прозвучать на концерті: "Спи собі сама", "Старі фотографії", "Шампанські очі", "Кольорова", "Не треба" та інші.

Дата: 30 жовтня 19:00

Місце: Центр культури і мистецтв КПІ пр-т Берестейський, 37

Квитки: 400-1490 грн

31 жовтня – балет "Віденський вальс"

У Національній опері України покажуть балет "Віденський вальс". Одна із найяскравіших балетних вистав театру на музику видатної австрійської композиторської династії: Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана-сина та Йозефа у постановці Аніко Рехвіашвілі.

Дата: 31 жовтня 17:00

Місце: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50

Квитки: 600-800 грн

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