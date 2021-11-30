Куди піти: зимові розваги для всієї родини

Зима – це сніжки, глінтвейн та новорічні дива. Ми знаємо, де шукати найнеймовірніші казкові пригоди у Києві у холодний сезон 2021/2022.

Гогсмід повертається до Києва — Osocor Winter Residence

Найрозкішніша розважальна локація столиці на зиму закликає до себе головні сили чаклунства цього світу та занурює гостей у магію Поттеріани. Для створення Гогсміду в Osocor Residence прибуде багато героїв легендарної кіноепопеї.

Атмосферу надзвичайної краси тут забезпечують грандіозні декорації та інсталяції. Для найромантичніших і найзимовіших активностей озеро перетворюється на найкрасивішу ковзанку. Для нестримних веселощів дітям в Osocor Winter Residence вже призначена абсолютно пряма і безпечна гірка, а дорослим — тири та інші атракціони. На великому екрані тут можна переглянути фільми про Гаррі Поттера різними мовами, зокрема і жестами. Для тих, хто захоплюється магією "Коса Алея", відбуваються відповідні майстер-класи та сувенірні магазинчики. А миле кафе "Три Мітли" огорне всіх теплом і потішить незвичайними смаколиками на кшталт вершкового пива.

Час: відкриття – 4-го грудня.

Місце: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2.

Квитки: 350–500 грн

Доброчар та Добрики дарують найкращу "Зиму за містом"

А от і новорічні розваги від КМДА — "Зима за містом" за 30 кілометрів від Києва. І тут буде справді надзвичайно чарівно — парк вогнів, автентичний український чарівник Доброчар із помічниками-ельфами Добриками та ще безліч небачених чудес. Ось гуляли ви колись у парку 3D-скульптур заввишки цілих 8 метрів чи загадували бажання Доброчару замість Санти та Діда Мороза?! Зрозуміло, снігові гірки, майстерня ялинкових іграшок та атракціони тут теж є.

Час: відкриття – 4-го грудня.

Місце: Київська область, Макарівський район, с. Мотижин (Житомирська траса, між селами Копилів та Мотижин).

Квитки: вільний вхід, різні додаткові атракції можуть бути платними.

Понад 20 казкових світів — "Зимова країна" на ВДНГ

Феї-метелики, веселі сніговики, північні олені, гноми, кумедні пухнастики, динозаври — яких тільки чарівних персонажів тут можна зустріти! Серед локацій — Музей Нового року, найбільша у Києві ковзанка, високі гірки під 60 метрів, Флуфіландія, фабрика атракціонів, новорічний експрес та ще безліч усіляких прекрасностей для дітей та дорослих. Але головне у "Зимовій країні" — безліч шоу-уявлень: парад казкових героїв, "Чарівна казка Зимової країни" тощо.

Час: відкриття – 11-го грудня.

Місце: Проспект Академіка Глушкова, 1.

Квитки: вільний вхід, різні додаткові атракції можуть бути платними.

Резиденція Санти на ВДНГ

Цього року на гостей Резиденції чекає не лише зустріч із головним символом новорічних свят, а й багато сюрпризів від його помічників – ельфів.

Резиденція Санти 2021 – це казковий перфоманс, захопливі пригоди, хімічне шоу від ельфу Алхімага, "угода" з порятунку Різдва та новорічний флешмоб. Поринути у святкову атмосферу допоможуть чарівні фотозони, казкові майстерні ельфів та справжня різдвяна пошта, де кожен охочий зможе написати листа Санті. Крім того, вже традиційно на кожного гостя Резиденції чекатиме солодкий подарунок, який входить у вартість квитка. Ну і звичайно, жоден з гостей не піде без святкового фото із чарівним Сантою.

Час: від 11 грудня по 9 січня.

Місце: ВДНГ, павільйон №9.

Квитки: 290 грн

Музей Нового року

Музей Нового року – нова локація "Зимової країни на ВДНГ". Гості музею зможуть дізнатися цікаві факти про історію ялинки та ялинкові прикраси, про феномен "Ялинки у шафі" та заборону Різдва, про традиції святкування протягом століть.

Родзинкою музею стануть новорічні сімейні реліквії, які передаються з покоління в покоління, і, які раніше не виставлялися на загальний огляд: перші іграшки кінця ХІХ і початку ХХ століття; справжні музейні експонати – ватяні іграшки та перші скляні ялинкові прикраси; персонажі казок та казкові звірі; металеві дротяні іграшки, виготовлені із залишків військової техніки; Діди Морози та Снігуроньки 50-60-х років; антикварні ялинкові прикраси; найдорожчі ялинкові експонати світу. Окрім вінтажних святкових прикрас, гостей виставки чекатимуть унікальні предмети святкового побуту кінця ХIX і початку ХХ століття.

Час: від 11 грудня по 9 січня.

Місце: ВДНГ, павільйон №9.

Квитки: 60 грн

Святкуємо по-європейськи — Roshen Winter Village

Хто не мріяв про новорічні пригоди на шоколадній фабриці? Вони є в Roshen Winter Village — і тут не тільки пробують шоколадні маси, а й створюють цукерки з власного дизайну. На ковзанці – електронні черги, Fast track, прокат спеціального інвентарю "Помічник фігуриста" і навіть можливість позайматися з інструктором. У центрі ковзанки — ялинка з північно-льодовитим тунелем. А ще — фудкорти, Santa House, мапінг-шоу та близько 200 тисяч святкових вогників.

Santa House – це інтерактивна новорічна історія для сім'ї. В унікальній резиденції найгламурнішого Санти сучасності буде представлено п'ять локацій: картинна галерея з гігантським розфарбуванням; майстерня для створення унікальної іграшки на згадку; інтерактивна локація ТІК-СТРУМ для драйвового настрою та запису власного тік-струм тренда; місце перетворень, де кожен гість може стати улюбленим казковим героєм за допомогою аквагриму, зустріч та фотосесії зі стильним та драйвовим Сантою.

Протягом усього шляху на гостей у Santa House чекатимуть фокуси та ігри з Ельфом, новорічний флешмоб із головною танцювальною зіркою – Сантою, зустріч із екстравагантними жителями Резиденції та безліч розваг.

Час: відкриття – 11-го грудня.

Місце: Проспект Науки, 1.

Квитки: вільний вхід, різні додаткові атракції можуть бути платними.

Усипана бісером — Новий рік на Софії

За кілька років ми вже звикли йти на Софійську площу, аби потрапити до своїх дитячих казок, випити зігрівальних напоїв та чудово провести час біля найкрасивішої ялинки в Україні. Новорічна красуня цього року на Софії буде і як завжди унікальна. Однак головні розваги перенесені в передмістя Києва, в чудовий Добропарк, для найбільш можливого захисту від коронавірусної інфекції.

Тему оформлення площі цього року обрано національною — українсько-різдвяною. А для прикраси ялинки її планують усипати бісером. Звичайно, замість бісеру будуть ексклюзивно-виготовлені на львівському підприємстві іграшки, але ілюзія створиться така — завдяки 10 тисячам куль та 10 кілометрам гірлянд. Навколо ялинки — мінімальні розваги: фотозони, музей-майстерня новорічних прикрас, фудкорти та сцена.

Час: відкриття – 16-го грудня.

Місце: Софійська площа.

Квитки: вхід вільний.

Шоу-подорож "Кібер Санта. Інший вимір"

Цієї зими шанувальників новорічних фантастичних уявлень та фанатів комп'ютерних ігор-подорожей чекає прем'єра концептуально нової мульти-просторової шоу-подорожі "Кібер Санта. Інший вимір" від творців зимових постановок Winterra та Стражі мрій.

Вперше в Україні в шоу будуть повністю стерті кордони між глядачами, сценою та акторами — у ньому не буде звичного залу для глядачів і сидячих місць, а відвідувачі вирушать у фантастичну подорож між трьома сценами і самі опиняться в епіцентрі сюжету, ставши частиною вистави. Захоплива історія для всієї родини, інноваційний формат ігрового шоу з технологічними візуальними спецефектами, карколомними акробатичними трюками, грандіозними декораціями, поряд із професійною грою найкращих акторів комічного жанру та танцюристів зможе захопити та повністю залучити. Кульмінацією стане показ Antigravity.show, який уже підкорив суддів американського шоу талантів та глядачів з усього світу, а в Україні буде продемонстровано вперше.

Час: від 11 грудня по 9 січня.

Місце: ВДНГ, павільйон №9.

Квитки: 690 грн