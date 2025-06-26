Куди піти вихідними: топ-3 фестивалей у Києві

Куди піти на вихідних

Реклама

Фестиваль «Співоче поле»

Від 27 до 29 червня у Києві відбудеться фестиваль Співоче поле, який започатковує серію регулярних подій, що будуть проходити двічі на місяць упродовж літа та осені на співочому полі у столиці. Він об’єднує всі форми мистецтва — від народного та класичного до сучасного, вуличного й експериментального. У програмі: виступи музичних і театральних колективів, хореографічні номери, фешншоу, художні виставки, діджей-сети перформанси.

Для гостей події виступатимуть українські гурти — RIDNI, Фranko', Janeuary, Povin', До 7 Неба, Kanva, та ANNA MARIA, які своєю музикою підтримують українців у складні часи.

Крім того, очікуються виступи творчих та художніх колективів, фольклорних і вокальних ансамблів, студентських гуртів, академічного духового та військовий оркестрів.

Реклама

Коли: 27–29 червня, п’ятниця: від 12:00 до 21:00, субота та неділя: від 10:00 до 21:00

Де: Співоче поле, Київ. вул. Лаврська 41

Вхід: вільний

Фестиваль «Культ Києва»

Від 26 до 29 червня у київському Малому театрі вже вдруге відбудеться камерний фестиваль локального мистецтва «Культ Києва», присвячений столиці, його культурі і знаковим постатям.

Реклама

Цьогорічний фокус — Київ шістдесятників. Команда Малого театру звертається до покоління, яке через літературу, кіно, музику, візуальне мистецтво й щоденний спротив творило образ міста, актуальний і сьогодні. Організатори дивляться на їхню творчість не як на музейний експонат, а як на живу частину міського життя — і прагнуть передати цей погляд відвідувачам. Цю ідею відображає й візуальне рішення фестивалю: обрано підхід деконструкції картин шістдесятників — ніби «розкладаючи» знайомі образи на деталі, щоб поглянути на них по-новому.

На гостей чекатимуть музичні виступи, лекції, виставка візуального мистецтва, читання прози та поезії шістдесятників, екскурсії Києвом, перегляд документальної стрічки «Алла Горська. Штрихи до портрета», театральні вистави («Холодна м’ята» за чуттєвими оповіданнями Григора Тютюнника режисерки Анни Арт, камерна опера «Стус. Перехожий» музично-театрального колективу «DakhTrio» та поетична мандрівка «Невтишимі» режисерки Марії Шварньової) і майстерка з комбінованого колажу «На крилах Боривітру» з Оленою Зарецькою — художницею та онукою Алли Горської й Віктора Зарецького. Крім того, відбудеться ярмарок локальних брендів і благодійний аукціон.

Лекції та події в межах фестивалю будуть присвячені окремим творам, місцям або проявам культури шістдесятників.

Освітня програма фестивалю — одна з ключових його частин. Кожен і кожна зможе вдумливо прочитати вірш про Київ, зануритись в один музичний альбом 60-х, переглянути фрагменти українського поетичного кіно або відвідати камерну виставку.

Реклама

Коли: 26–29 червня

Де: київський Малий театрі, Київ, вул. Олеся Гончара, 33

Вхід: від 300 грн

Garden Beer Weekend

У культурному просторі «В’ЯВА» 27–29 червня відбудеться п’ятий Garden Beer Weekend. У програмі — крафтові пивоварні з усієї України, велика концертна сцена, дегустації, лекції, конкурси, подарунки і спеціальні розваги для дітей і дорослих.

Реклама

Молоді гурти, сольні артисти й діджеї відкриватимуть кожен день фестивалю, представляючи нову хвилю української музики. А завершуватимуть дні добре знані кожному хедлайнери, що представляють різні покоління української сцени.

П’ятниця, 27 червня — гурт «ТАК А ШО ТИ?», відомий своїми запальними вечірками. Olvipmiss, XXV кадр і NOVIK міксуватимуть золоті треки 80-х, 90-х і 2000-х — від караоке-бенгерів до танцювальної класики.

Водночас малу сцену запалять: Teruko, Vara, Moona Loa та Feerica.

Субота, 28 червня — EL Kravchuk, культовий поп-артист 90-х і 2000-х, чий репертуар охоплює одразу кілька музичних епох. Головний неоромантик українського шоу-бізнесу, який вміє поєднувати ностальгічні нотки із сучасними ритмами.

Реклама

Окрім цього, в суботу вперше із сольним концертом виступить Yarem4uk, відомий такими роботами як «Робота не вовк», «По 50», «Пиво». Також ви зможете послухати Arnaby, askwhen, MBY, Sanya Dymov, «Після Дощу».

Неділя, 29 червня — Віктор Павлік — народний артист України, голос якого знайомий кожному українцеві, автор десятків хітів і вічних пісень: «Ти подобаєшся мені», «Шикидим», «Ні обіцянок, ні пробачень» та інших, — а також Дядя Жора — головний Дядя країни, шоумен, ведучий та артист.

Компанію їм на сцені цього дня складуть: Marsel. G, Dimitri, Emuna, PURÁ та Я, Тоня.

Коли: 27–29 червня

Реклама

Де: культурний простір «В’ЯВА» — ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1 (головний вхід, праворуч до оранжереї).

Вхід: від 350 грн