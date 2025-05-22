Куди піти наприкінці травня у Києві: гучні концерти, глибокі історії та благодійні ініціативи

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Для тих, хто хоче провести час із родиною, ідеальним вибором стане інтерактивне «Шоу Тесла» або відвідини першого в Україні музею мініатюр. Різноманіття подій для будь-якого настрою — саме час вирушити в місто!

«Третє дихання» — інтерактивна виставка для всієї родини

Понад 50 інсталяцій та сім тематичних зон для дітей і дорослих — щоб краще зрозуміти свої емоції, навчитися керувати ними або трансформувати їх у внутрішню підтримку й нове «третє дихання».

У програмі виставки «Третє дихання» — «Атлас емоцій» Пола Екмана, історії серцем у 150 слухавках, резервуар для стрибків по калюжах, муркотливий кіт-гігант, VR-подорожі та величезна квітка, яка розквітає лише разом із глядачами.

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Кураторка проєкту — психологиня Світлана Ройз. До створення виставки долучилися Jerry Heil, Василь Байдак, Ярослава Магучіх та науковці зі США й Великої Британії.

Виставка працює щодня, крім понеділка. Будні з 11:00 до 20:00. Вихідні з 10:00 до 21:00.

Коли: до 1 червня, виставка працює щодня, крім понеділка, будні — з 11:00 до 20:00; вихідні — з 10:00 до 21:00

Де: Культурний простір M82

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Вхід: 150 грн / 75 грн для пільгових категорій, діти до 7 років та військові — безплатно

Вистави театру «Чорний Квадрат»

У травні театр «Чорний Квадрат» традиційно на сцені Caribbean Club із добіркою своїх найгостріших комедій — про секс, кохання та все, про що зазвичай соромляться говорити вголос.

У репертуарі — хіти «Не всі люблять порно», «21 хвилина до та після сексу», «Хто кого хоче…?», «Дві смужки або подвійна суцільна любові» та інші вистави, які змусять сміятись і задуматись водночас.

Вистави проходять щосереди ввечері та щосуботи вдень.

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Коли: 24, 28 та 31 травня

Де: Caribbean Club

Вхід: 390–850 грн

Ziferblat на «В’ЯВА»

23 травня гурт Ziferblat — переможці нацвідбору на Євробачення-2025 — дасть свій перший великий концерт у Києві після виступу на міжнародному конкурсі в Швейцарії. Шоу відбудеться на сцені простору «В’ЯВА» і стане третім виступом гурту на цій локації.

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Ziferblat — гурт нової генерації української музики, який поєднав у собі глибокий меломанський бекграунд кожного з учасників та професійне звучання, майстерно доповнене чуттєвою лірикою в піснях.

У сеті — конкурсна «Bird of Pray», дует з Tember Blanche «Дотепер і назавжди», хіти з дебютного альбому та вперше пролунали пісні з нового альбому гурту.

Коли: 23 травня, 18:00 (відкриття дверей)

Де: Культурний простір «В’ЯВА»

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Вхід: 750–2500 грн

Вар’єте «Рояль» — мюзикл у форматі дінер-шоу

Вар’єте «Рояль» — єдине клубне шоу столиці, яке вже п’ять років поєднує музику, танець і спокусу в атмосферному вечорі у стилі мюзиклу.

Це дінер-шоу з постановками від хореографів «Танців з зірками» та живим вокалом Lida Lee. У вартості квитка — пляшка вина або просеко на двох, а частина виручених коштів спрямовується на підтримку Збройних Сил України.

Кожен номер — як ковток шампанського: іскристий, сміливий і по-хорошому запаморочливий. Це шоу, де кожен рух наповнений магією, а вечір дарує незабутні емоції.

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Коли: 23 та 30 травня

Де: Caribbean Club

Вхід: 1090–2490 грн (у вартість квитка входить напій)

«Друга Ріка» з двома концертами до річниці альбому «Рекорди»

Гурт «Друга Ріка» відзначить 20 років культового альбому «Рекорди» одразу двома концертами просто неба — на мальовничих схилах Дніпра.

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У програмі — знакові пісні, які стали символами цілої епохи: «Відчиняй», «Три хвилини», «Так мало тут тебе» та інші улюблені треки. Це буде вечір щирих емоцій та музики, яка не втрачає сили з роками.

Подія має благодійну мету — частина коштів буде передана на підтримку ЗСУ. Інформаційні партнери події — Хіт FM та М1.

Коли: 24 та 25 травня

Де: Курені Концертні

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Вхід: 950–3500 грн

«Київське ретро»: Late Night Show з Альбертом Цукренком і гуртом МОВА

До Дня Києва відбудеться українське Late Night Show з ведучим Альбертом Цукренко та гуртом МОВА — вечір живої музики, несподіваних гостей та атмосферних розмов.

Гостей очікують українські шлягери 1960–80-х, улюблені хіти та сучасні композиції про Київ, несподівані гості та київські історії, які звучать по-новому.

Коли: 25 травня

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Де: Caribbean Club

Вхід: 600–1200 грн

Тіна Кароль з ексклюзивним шоу

25 травня на просторі «В’ЯВА» відбудеться особливий концерт Тіни Кароль — єдиний виступ із новою ексклюзивною програмою. Неповторна харизма, голос і пісні, що торкаються сердець. Це шоу не повториться двічі, тож варто відвідати особливу музичну подію травня.

Коли: 25 травня, 17:00 (відкриття дверей)

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Де: Культурний простір «В’ЯВА»

Вхід: 950–5000 грн

Вечір Боба Ділана — благодійний концерт на допомогу Гриші Чайці

Музичний вечір, присвячений Бобу Ділану, задля допомоги Гриші Чайці — другу й музиканту гурту «Океан Ельзи», який бореться з раком.

Наживо прозвучать пісні та історії, що надихнули мільйони людей по всьому світу. У програмі — музичний джем від шанувальників творчості Ділана, як професійних музикантів та аматорів, розповіді про його шлях від перших пісень до Нобелівської премії, а також згадка про фільм «Цілковитий Незнайомець», що нагадав про силу його музики.

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Це буде теплий вечір живого звучання, спілкування і підтримки — бо музика здатна об’єднувати й творити добро.

Коли: 26 травня

Де: Pepper’s Club

Вхід: 250 грн

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«ДахаБраха» повертається з концертами в Україну

Після масштабних світових гастролей «ДахаБраха» знову на українській сцені. Гурт підготував концерти на підтримку Сил оборони та з вірою в силу добра.

У програмі — нові композиції з майбутнього альбому, який вийде восени, а також улюблені треки, що стали голосом українського спротиву.

Коли: 30, 31 травня та 1 червня, 18:00

Де: Жовтневий Палац

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Вхід: 490–2450 грн

Подорож до першого і єдиного в Україні музею мініатюр

Miniland.UA — перший і єдиний в Україні музей мініатюр, який перенесе вас у захопливу подорож країною у масштабі 1:87. Від моменту відкриття у 2022 році простір став місцем, де однаково цікаво і дітям, і дорослим.

Тут можна побачити інтерактивну модель української залізниці, взяти участь у тематичних екскурсіях, провести романтичне побачення серед нічного міні-міста або просто відпочити з родиною. Усе це — незалежно від погоди.

Коли: до 1 червня

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Де: РК «Блокбастер» (2 поверх)

Вхід: 250-300 грн