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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київські Новини
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
4 хв

Куди піти: найцікавіші культурні події у квітні

У квітні Київ наповнений сильними емоціями й подіями, які варто прожити. В афіші місяця — благодійні концерти, масштабні шоу, яскраві дебюти, виставки з історією та джаз, що звучить серцем.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
FIÏNKA

FIÏNKA

Обирайте події, які вам відгукуються — і не проґавте свій момент.

Тоня Матвієнко — день народження на сцені Osocor Residence

12 квітня заслужена артистка України Тоня Матвієнко відзначить свій день народження великим сольним концертом у київському Osocor Residence. У цей святковий вечір пролунають її найвідоміші пісні — «Кульбаби», «Я нікому тебе не віддам», «А може ти…», «Сік землі», «Тобі» та інші — глибокі, мелодійні й щирі, як і сама артистка.

На гостей чекає жива музика, прем’єри, камерна атмосфера та благодійний аукціон на підтримку ЗСУ. Це буде вечір теплих слів, сильних голосів і особливої енергії — справжнє музичне святкування разом із Тонею.

Коли: 12 квітня

Де: Osocor Residence

Вхід: 600–1200 грн.

DOROFEEVA — великий сольний концерт у Палаці спорту на біс

12 квітня DOROFEEVA на сцені Палацу cпорту — на біс. Після торішнього аншлагу співачка повертається з новим шоу: ще більше світла, танцю, емоцій і хітів.

Пролунають «Хартбіт», «a tebe…», «gorit», «Хай пишуть», «У твоїй душі», «Кохаю, але не зовсім» — пісні, що давно стали частиною плейлистів і живих виступів.

Коли: 12 квітня

Де: Палац Спорту

Вхід: 900–30 000 грн.

KADNAY — премʼєра альбому

18 квітня на сцені Origin Stage гурт KADNAY презентує свій новий альбом «Квітами на глибині». На гостей чекає особливе шоу у розширеному складі з 12 музикантів — з новими піснями та оновленими версіями вже знайомих треків.

Це буде магічний вечір — про глибину почуттів, музику, що розквітає наживо, і той самий неповторний вайб KADNAY.

Коли: 18 квітня

Де: Origin Stage

Вхід: 590–1190 грн.

FIÏNKA — етно, електроніка й глибина української культури

24 квітня на сцені ORIGIN STAGE FIÏNKA презентує шоу, де автентичність і технології зіллються в потужну музичну енергію. Це буде справжня подорож крізь українські традиції — з електронними бітами, етнічними інструментами і текстами про нашу ідентичність.

Шоу обіцяє не тільки звучати, а й мати яскравий вигляд: візуальні ефекти створять повне занурення в атмосферу нової української культури.

Коли: 24 квітня

Де: Origin Stage

Вхід: 590–1590 грн.

Мирослав Скорик у джазі — концерт-перформанс у Будинку архітектора

24 квітня у концертній залі «Дім архітектора» відбудеться вечір, присвячений джазовому світові Мирослава Скорика. Його музику цього разу виконають «Київські солісти» — оркестр із міжнародною репутацією, що звучить однаково потужно як в Нью-Йорку, так і в Києві.

За пультом — Антоній Кедровський, диригент нового покоління, який додасть класиці драйву та сучасного ритму.

Коли: 24 квітня, 18:30

Де: Дім архітектора, вул. Бориса Грінченка, 7

Вхід: 250–700 грн.

SHUMEI — перший концерт нового сезону в Osocor Residence

25 квітня на сцені Osocor Residence відбудеться відкриття концертного сезону просто неба разом із SHUMEI. Олег Шумей, чий голос уже давно звучить у плейлистах мільйонів, готує вечір із найкращими хітами — від «Тривоги» й «Біля тополі» до «Стерви», «Дзвонів» та інших емоційних композицій.

Це шанс почути наживо пісні, які стали саундтреками нашого сьогодення, і відчути музику, яка говорить прямо до серця. Готуйтесь до вечора драйву, щирості та глибоких відчуттів — саме те, що потрібно навесні.

Коли: 25 квітня

Де: Osocor Residence

Вхід: 500–2000 грн.

Вар’єте «Рояль» — мюзикл у форматі дінер-шоу

Вар’єте «Рояль» — єдине клубне шоу Києва, яке вже понад п’ять років зваблює публіку, стирає межі між танцем і спокусою та дарує атмосферу сучасного кабаре. Це мюзикл у форматі дінер-шоу з постановками від хореографів «Танців з зірками» та вокалом Lida Lee.

Музика, танець і вино — кожен гість отримує не лише виступ, а й напій (пляшка вина або просеко на двох). Частина коштів із шоу спрямовується на підтримку ЗСУ. Якщо хочете побачити справжню магію — беріть квитки та готуйтеся до незабутнього вечора.

Коли: 25 квітня

Де: Caribbean Club

Вхід: 1090–2490 грн (у вартість квитка входить напій)

Мія Рамарі — перший сольний концерт у Києві

Хіт «Між сірими днями», який став сенсацією ще до релізу, — лише один з аргументів, чому варто бути на дебютному концерті Мії Рамарі 25 квітня в клубі Atlas. Нова зірка української сцени підкорила TikTok, стримінги й серця слухачів щирістю, чутливим індіпоп звучанням і впізнаваною манерою.

У лайв-програмі прозвучать «Нема любові», «Не дивись на мене», «Чому я не собака?», «Свідомість» та інші пісні, які вже стали хітами.

Коли: 25 квітня

Де: Atlas

Вхід: 590–1590 грн.

O.Torvald — подвійний концерт і день народження Жені Галича в ORIGIN STAGE

29 квітня, у свій день народження, Женя Галич разом із O.Torvald відіграє особливий концерт на сцені ORIGIN STAGE. У програмі — знайомі хіти, новий сольний проєкт фронтмена та дебют гітариста гурту Дениса Рилькова з проєктом «Денді».

А 30 квітня — ще один виступ, але з іншою програмою. Два дні музики, прем’єр і святкової атмосфери, яку точно не варто пропускати.

Коли: 29 і 30 квітня

Де: Origin Stage

Вхід: 700–1800 грн.

Обирайте події, які відгукуються — і проживіть цей місяць у ритмі живої музики, потужних голосів і важливих зустрічей.

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Дата публікації
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