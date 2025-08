Куди піти вихідними: найцікавіші культурні події у Києві 2-3 серпня

Реклама

Концерт «Музична Платформа України»

Великий концерт-знімання «Музична Платформа України» до Дня Незалежності України в МЦКМ «Жовтневий палац». На сцені цього вечора виступлять Олександр Пономарьов, гурт ТІК, Максим Бородін, MELOVIN, DISCOMAN, Оксана Білозір, гурт 100лиця, Wellboy, Злата Огнєвіч, KOLABA, Тоня Матвієнко, BRYKULETS, ЛАМА та інші. Телеверсія події вийде 24 серпня о 23:00 на телеканалі 1+1. Це єдиний концерт, який знімають цьогоріч для телебачення.

Дата: 2 серпня, 17:30

Місце: МЦКМ «Жовтневий палац»

Квитки: від 400 грн

Джазовий Sting на даху (The Impressions Jazz Quintet)

На вечірній терасі D12 світові рокхіти Стінга зазвучать по-новому — у витонченому джазовому обрамленні. Цього вечора знайомі мелодії набудуть нових відтінків — глибоких, чуттєвих і щирих, завдяки таланту провідних джазових виконавців України. У програмі — легендарні композиції, які давно стали частиною музичної історії: Shape of My Heart, Fields of Gold, Englishman in New York, Desert Rose, Every Breath You Take, Fragile та інші улюблені пісні.

Дата: 2 серпня, 19:00

Місце: тераса D12

Квитки: 490–990 грн

«Кіномузика над містом» — Kyiv Mozart Orchestra

Це вечір, де музика улюблених фільмів оживає у живому виконанні Kyiv Mozart Orchestra. Це шанс побачити Київ очима режисера, композитора й глядача водночас — крізь призму неймовірної кіномузики, дбайливо підібраної саме для цієї події. На сцені прозвучать справжні шедеври: саундтреки з Interstellar, Inception, «Хрещеного батька», «Гри престолів», Bridgerton, La La Land, Moulin Rouge — і це лише початок списку. Глядачі поринуть у компанію музичних геніїв — Ганса Ціммера, Джастіна Гурвіца, Джона Вільямса, Джеймса Хорнера. Це не просто концерт — це кіно, яке звучить.

Дата: 2 серпня, 19:00

Місце: дах ЦУМ

Квитки: 400–1190 грн

Electroperedachi Vice City (X-Park)

Це дводенний технофестиваль біля води у стилі Vice City. Дрескод події — Vice City. На двох сценах виступить понад 30 артистів. У лайнапі: Metodi Hristov (BG), Nakadia (TH), Monastetiq, Nadai, Paul Meise, Marteli, Staylen, Noff, Boosiv (live), Neumateria (live), Xenia Torino, Abradan, Kyiv2c, Sagan, Maxim Vortex b2b Semerich, Odeum (UA), Sasha Storm b2b Maria Rodina, Artem Sky (live) та ін.

Дата: 2-3 серпня, 12:00

Місце: X‑Park

Квитки: від 800 грн

Garden Синтез

У першу суботу серпня столиця порине у чудову музичну атмосферу, де електроніка поєднається з поезією, а ритми IDM і рейву сплетуться з глибиною відчуттів і танцем. Garden Синтез — це не просто концерт, а простір для тих, хто шукає в музиці більше, ніж просто звук — шукає емоцію, зміст і новий стан. Цього вечора на сцені виступатимуть: столичний intelligent-pop проєкт «Тонка», дніпровський дует KURS VALÜT — творці унікального жанру «дніпропоп», а також досвідчений електронний колектив Hidden Element, що понад десятиліття формує сцену. Особливої динаміки додасть живий барабан у виконанні Олександра Люлякіна з гурту «Бумбокс».

Дата: 2 серпня, 19:00

Місце: культурний простір «В’ЯВА» на ВДНГ

Квитки: 350-700 грн

Garden Синергія

У «В’ЯВІ» цей вечір наповнять три стихії, три голоси покоління — BARYK, BURLA та «100лиця». «100лиця» — гурт, що перетворює виступ на хвилю ейфорії. Їхні пісні «Покохай мене», «Вечорниці», «Кучері», «Танцюєш і плачеш» — це про кохання, ритм і щиру енергію, яка заряджає натовп. BARYK — виконавець із тонким ліричним нервом. Його композиції «Твоє серце», «Садок вишневий коло хати», «Війни» — це музика, що торкається найглибших емоцій. BURLA — репер із пульсом вогню. Його треки «Руський корабль», «Молитва солдата», «Рідна» стали гімнами віри, сили та незламності нашого народу.

Дата: 3 серпня 2025, 19:00

Місце: культурний простір «В’ЯВА» на ВДНГ

Квитки: 350–800 грн