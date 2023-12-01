Маріуполь, дрон, Джавелін: війна у роботах словацьких художників

У київській галереї сучасного мистецтва ЦЕХ відкрилася виставка "Буря". Експозиція об’єднує роботи словацьких митців різних жанрів і поколінь, які представляють свої роботи в Україні вперше від початку повномасштабного вторгнення. Своєю творчістю вони передають почуття збентеження щодо війни та висловлюють свою небайдужість. До створення однієї з робіт зможе долучитися кожен відвідувач: її буде завершено наприкінці виставки.

Виставка проходить за підтримки Словацького посольства в Україні та вшановує 30-річчя від дня проголошення Словацької республіки і водночас виказує підтримку Україні.

Захід на честь відкриття виставки "Буря" відкрив Юрай Балоґг, заступник посла Словацької республіки в Україні. У своїй промові він підкреслив давні дружні зв’язки між Україною та Словаччиною. На відкритті також була присутня Драгоміра Трновцова, аташе з питань культури, соціальної підтримки та освіти Посольства Словацької республіки в Україні.

"Буря" демонструє, як повномасштабне вторгнення Росії до України вплинуло на творчість художників і скульпторів, адже більшість робіт було створено вже під час війни. Так, Ян Василько почав створювати нові для своєї творчості картини, які вирізняються тематикою та похмурими депресивними формами. Вони мають красномовні назви "Нічне місто – Маріуполь", "Дрон", "Джавелін". На прикладі цих робіт можна побачити, як змінюється творчість художника, коли в сусідній країні йде жорстока війна.

Спеціально для виставки в Києві Йозеф Пілат створив інтерактивну роботу, що дозволить відвідувачам поділитися баченням України та побажаннями. Це великий білий лист калини – символу України, на якому кожен зможе написати своє послання. Таким чином митець висловлює свою підтримку та солідарність з Україною. Робота буде завершена завдяки внеску всіх охочих наприкінці виставки і повернеться до Словаччини.

Завдяки роботам Світлани Фіаловової глядач зможе зрозуміти, як змінилася реальність через призму мистецтва. Хаотичні, деталізовані малюнки художниці нагадують внутрішній стан майже кожного українця, адже після початку повномасштабного вторгнення ми переживаємо бурю емоцій, зокрема розгубленість щодо сьогодення і майбутнього.

Богдан Гостіняк представляє на виставці дві роботи, які зачаровують своїми кольорами йтематикою. Картина 2019 року "Сяйво" ніби віщує загрозу, що насувається, у вигляді оленя з рогами, що горять. А картина 2022 року "Піднятий камінь" може прямо символізувати відважний опір українців у повномасштабній війні: на ній зображений напружений момент, в якому лише глядач вирішує, чи гусінь повалить гору, чи розчавиться під нею. Це символ боротьби не лише українців, але і всього світу, який підтримує Україну.

Проєкт "Буря" є продовженням виставки словацьких митців "Затишшя", яка виставлялася у галереї "Цех" від грудня 2021 року до лютого 2022-го.

Виставка "Буря" триває від 1 грудня 2023 року до 1 лютого 2024 року. Вхід вільний для всіх охочих: галерея ЦЕХ, Київ, вул. Кирилівська, 69.