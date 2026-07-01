MONATIK, Kurgan & Agregat та інші зірки знялися у видовищному ролику Atlas Festival: збір на 150 млн грн триває

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Atlas Festival нагадує про масштабний благодійний збір «150%», який триває від квітня. Разом із фондом «Повернись живим» та ПриватБанком команда фестивалю збирає 150 мільйонів гривень на проєкт «Дронопад», а для тих, хто долучиться, підготувала розіграш цінних подарунків.

Щоб привернути увагу до ініціативи, організатори випустили видовищний вірусний ролик, стилізований під гостросюжетний кримінальний трилер. За сюжетом, відбувається велика «нарада» Atlas Family, де головним героєм стає кожен українець, який щодня робить більше, ніж від нього очікують.

У відео знялися MONATIK, Тарас Чмут, брати Аміл та Раміл Насірови (Kurgan & Agregat), Євгеній Володченко, KLER, SKYLERR, Олег Карпенко та інші. Очолює «сімейну зустріч» загадковий Дон Атлас, який проголошує головний принцип кампанії: «Ти — це 150%».

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«Збір 150% — це про кожного з нас. У часи, коли здається, що сили вже на межі, ми знаходимо в собі ще 50% зверху. Бути частиною Family — означає розділяти ці цінності. Ти не просто донатиш — ти і є ці 150%», — зазначають організатори.

Усі зібрані кошти підуть на забезпечення підрозділів, які займаються перехопленням і знищенням ворожих ударних та розвідувальних безпілотників. Саме для цього працює флагманський проєкт «Дронопад» фонду «Повернись живим».

Крім можливості допомогти українським захисникам, учасники збору можуть отримати подарунки. Головний приз — позашляховик Jeep Avenger The North Face від партнера «Хапай авто | лізинг». Для участі в розіграші достатньо зробити донат від 300 гривень.

До кампанії вже долучилися ПриватБанк, Uklon та «Хапай авто | лізинг».

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Минулого року Atlas Festival вдалося зібрати майже 122 мільйони гривень на потреби українських військових. Цьогоріч організатори прагнуть перевершити цей результат і закликають українців долучатися до збору, адже кожен внесок наближає спільну мету.

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