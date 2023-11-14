Музична терапія від НАОНІ: відомий оркестр представить масштабне шоу із саундтреками до фільмів

Відомий оркестр НАОНІ Оркестра виступить із масштабним шоу "Кіносимфонія", у якому поєднані музичні хіти з улюблених фільмів в особливому українському звучанні, костюмовані перформанси і приголомшлива кругова проєкція. Концерт відбудеться 19 листопада о 19:00 у Pochayna Event Hall.

Бандура, сопілка, дримба, пан-флейта, цимбали, окарина і трембіта із неповторним українським колоритом відтворять улюблену музику із світових кінохітів. Кругова відеопроєкція повністю занурить в атмосферу музичної подорожі та створить відчуття особистої присутності у фільмі.

Під час шоу прозвучить музика із "Гри Престолів", "Гаррі Поттера", "Зоряних війн", "Піратів Карибського моря", "Шерлока Холмса", "Хрещеного батька", "Списка Шиндлера" і "Місії нездійсненної".

"У нашій країні війна. Часто звучить питання: "Чи доречно проводити концерти?" Я впевнено скажу що доречно, потрібно і навіть необхідно! Чому? Тому що наше суспільство - це єдиний організм, в якому кожен має виконувати свою функцію. Коли організм довгий час працює в режимі екстремальної фізичної і психічної напруги, то з часом він "вигорає". Щоб зберегти ефективність, необхідно мати хоча б короткі періоди відпочинку, терапії, реабілітації. Саме тому, виконуючи свою місію в суспільстві, ми запустили програму музичної терапії від НАОНІ. Зокрема, проєкт "Кіносимфонія" дає можливість кожному глядачу здійснити подорож в часі через призму музики та відеоряду відомих фільмів, які були в житті кожного і асоціюються з різними періодами особистого життя. Це емоційний перемикач, який вивільняє психічну енергію довготривалої напруги і наповнює силою вже пережитих і нових емоцій та відчуттів", – розповів директор-розпорядник НАОНІ та режисер проєкту Кіносимфонія Олесь Журавчак.

Читайте також: