Неймовірно: у Києві вперше покажуть вбрання Одрі Гепберн

У столиці відбудеться виставка італійського бренду Gattinoni, на якій будуть представлені вбрання, створені Фернандою Гаттіноні для Одрі Гепберн, Інгрід Бергман, Лани Тернер та інших кінозірок середини ХХ століття.

У Києві покажуть вбрання Одрі Гепберн. Від 16 до 31 грудня 2021 року в артпросторі Mandarin Maison (5 поверх Mandarin Plaza, вул. Басейна, 6) відбудеться виставка італійського модного будинку Gattinoni "Мода і зірки часів Голлівуду на Тибрі", до експозиції якої входить 30 експонатів. Це вбрання, створені Фернандою Гаттіноні для Одрі Гепберн, Інгрід Бергман, Лани Тернер, Анни Маньяні та інших кінозірок середини ХХ століття.

Одрі Гепберн у ролі Наташі Ростової з фільму "Війна та мир", серпень 1955 / Associated Press

Виставку організував президент Gattinoni Couture Стефано Домінелла з ініціативи Посольства Італії в Україні та Італійського Інституту культури в Україні.

"Для нас велика честь мати можливість представити в Києві пересувну виставку найвідоміших сценічних костюмів в історії світового кінематографа, майстерно виготовлених Фернандою Гаттіноні. Тепер Київ має можливість безпосередньо оцінити костюми, які багато в чому вплинули на уяву поколінь любителів мистецтва кіно та геніальну майстерність італійської моди у світі" - сказав надзвичайний і повноважний посол Італійської Республіки в Україні П’єр Франческо Дзадзо.

Виставка створена завдяки історичному архіву Будинку Гаттіноні (Maison Gattinoni), і описує стосунки між великою італійською модельєркою Фернандою Гаттіноні та деякими з головних дів років Голлівуду на Тибрі та Дольче Віти.

З другої половини 1940-х років римське ательє Фернанди Гаттіноні стало постійним місцем візиту міжнародної спілки, яка відвідувала столицю Італії. Окрім перших леді та дружин послів – від Евіти Перон до Клер Бут Люс – її клієнтками є список кінозірок, зокрема Анук Еме, Інгрід Бергман, Люсія Бозе, Бетт Девіс, Марлен Дітріх, Росселла Фальк, Одрі Гепберн, Джина Лоллобріджіда, Анна Маньяні, Кім Новак, Лана Тернер, Моніка Вітті та Елізабет Тейлор, Аніта Екберг.

Ця виставка присвячена їм, акторкам, які обрали Фернанду Гаттіноні своєю улюбленою дизайнеркою. Маршрут розпочнеться з одягу з приватного гардеробу та сценічних костюмів з фільмів "Європа 51" (1952) та "Квітка кактусу" (1969), виготовленими для Інгрід Бергман, та перейде до Лани Тернер, вірної клієнтки Фернанди Гаттіноні з 1953 року, коли вона прибула в Рим для знімань в драмі "Полум’я і плоть" (1954), відомому фільмі відзнятому в недорогих студіях Cinecittà.

Далі – кілька луків з колекції до фільму "Казанова" (1958), що належали Кім Новак, а потім – мікроколекція маленьких чорних суконь з особистого гардеробу Анни Маньяні.

Спеціальний розділ присвячений Одрі Гепберн і вбранню, яке створила для неї Фернанда Гаттіноні для ролі Наташі у фільмі "Війна і мир" (1956).

Одрі Гепберн у ролі Наташі Ростової з фільму "Війна та мир", серпень 1955 / Associated Press

Ця експозиція подорожує всім світом від 2010 року: вона вже встигли побувати у Парижі, Римі, Лондоні, Нью-Йорку, Берліні, Ер-Ріяді, Бангкоку та інших містах. Куратор київської виставки – Таня Бернер. А на відкриття виставки до Києва спеціально прилетять Стефано Домінелла - президент модного дому Gattinoni та Франческо Трицца – офіційний діджей показів Dolce&Gabbana, Венеційського фестивалю та фестивалю в Сан-Ремо.

Інфо:

Фернанда Гаттіноні (1907-2002) була разом із сестрами Фонтана та Джоле Венеціані, Бікі та Джерманою Маручеллі однією із засновників італійського стилю. Вона переїхала до Лондона в дуже молодому віці і почала працювати підмайстром у Моліне.

Ближче до кінця тридцятих років, повернувшись до Італії, вона оселилася в Римі, де знайшла роботу у знаменитій кравецькій майстерні Ventura, офіційному постачальнику Савойського дому. У 1944 році в маленькій квартирі поруч з Порта-дель-Пополо вона почала шити одяг під своїм ім'ям. Першою клієнткою була Клара Каламай, яка замовила в неї зелене оксамитове пальто.

Від самого початку виникли основні риси її стилю: любов до розкішної вишивки, до драпування і водночас, навіть якщо це здавалося б суперечливим, пристрасть до стриманого та строгого стилю, який вона вподобала під час лондонської практики. Її схильність до справжності також відмітила лідер модної журналістики Ірене Брін, яка написала: "Фернанда носила виразно англосаксонську сіру фланель, махарані Палампур, зазвичай драповану золотом. Вона одягала Евіту Перон в дуже прості ломбардські шовки, зазвичай розточені пір'ям і квітковим орнаментом".

Окрім міжнародного джет-сету, ательє Фернанди Гаттіноні відвідували художники та режисери, від Ренато Гуттузо до Роберто Росселліні. Саме останній познайомив їх у 1950 році з Інгрід Бергман, яка стала її улюбленою клієнткою. Для Бергман Фернанда також створила сценічний одяг для кількох фільмів, зокрема для таких: "Європа 51" (1952), "Подорож до Італії" (1954) та "Квітка Кактусу" (1969). Незабаром Фернанда стала однією з найпопулярніших модельєрок Голлівуду на Тибрі. У 1950-х роках кілька акторок звернулися до неї за пошиттям одягу для знімань і для особистого гардеробу. Від Анни Маньяні до Одрі Гепберн, від Лани Тернер до Кім Новак.

У 1955 році Марія Де Маттеіс, дизайнерка костюмів для фільму "Війна і мир" (1956) режисера Кінга Відора, попросила Фернанду Гаттіноні створити костюми для Одрі Гепберн для її ролі у фільмі.

Був весняний день, коли Гепберн вперше переступила поріг ательє на вулиці Марке: "На ній була проста сукня з високою горловиною та довгі чорні бавовняні панчохи. У шовковому шарфі, зав’язаному під підборіддям, постало її тонке й виразне обличчя без макіяжу".

Фернанда настільки полюбила костюми, які вона зробила для фільму, що майже одночасно, натхненна героїнею "Війни і миру", вона присвятила лінію Наташі стилю ампір. Сама Одрі була першою шанувальницею колекції і замовила п’ять суконь і накидку. З того часу Гепберн залишалася однією із постійних клієнток Гаттіноні. Незважаючи на те, що між ними встановилися близькі стосунки, вони так і не стали друзями: "Вона була надто досконалою, а я не люблю надто доскональних", — зізналася пізніше Фернанда. Тим не менш, завжди визнавала її неперевершену елегантність: "Вона мала виняткову статуру. Висока й струнка, яку б сукню вона не одягала, вона мала стриманий та водночас вишуканий та розкішний вигляд, наче діамант".

Одрі Гепберн у ролі Наташі Ростової з фільму "Війна та мир", серпень 1955 / Associated Press

Анну Маньяні Фернанда Гаттіноні одягала в фільмі Альфредо Гуаріні та Джанні Франчоліні "Ми жінки" (1953) і вони стали досить близькими подругами. "Її не дуже хвилювало, що вдягнути. Вона просто хотіла маленькі чорні сукні", – згадувала Гаттіноні.

Одного разу Фернанда сказала: "Маньяні прийшла до мене, щоб пошити костюм на Новий рік. Сукня, звичайно ж чорна, була готова вчасно, але вона не прийшла забрати її. У той час я жила над ательє на вулиці Марке, одразу за вулицею Венето. Було майже опівночі, і я почула крики, що доносилися з вулиці. Анна Маньяні почала кричати: "Фернааандооо, чуєш Фернаа, скинь вниз мені мою сукню!"

У 1981 році до Гаттіноні приєдналися її син Раньєро (1953-1993) і Стефано Домінелла, нинішній президент модного дому. Потім, поряд з колекціями для бутіків високої моди, будинок Gattinoni випустив кілька лінійок prêt-à-porter. Після передчасної смерті Раньєро Фернанда продовжувала займатися ательє до своєї смерті в 2002 році.

"Достатньо вміти спостерігати за тим, як рухається жінка, щоб зрозуміти, яких одкровень і якої допомоги вона очікує від нового модного сезону", – стверджувала Фернанда Гаттіноні, італійська модельєрка, яка надала моді ту суміш елегантності та простоти, яка стала лейтмотивом італійського стилю.

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