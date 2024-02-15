Новинка від Marvel: у Києві відбулася прем'єра фентезі "Мадам Павутина" із Дакотою Джонсон у головній ролі

Фільм із всесвіту Людини-павука став першою екранізацією коміксів від Sony, в якій головну роль зіграла жінка.
У столичному кінотеатрі "Планета Кіно", РЦ Blockbuster, відбувся допрем’єрний показ фантастичного екшену "Мадам Павутина" від режисерки Ес Джей Кларксон.
Головною зіркою фільму стала Дакота Джонсон, яка грає одну з найзагадковіших героїнь кіновсесвіту Marvel – парамедикиню Кассандру Вебб.
У стрічці також знялися Емма Робертс, Адам Скотт, Сідні Свіні, Селест О'Коннор, Ізабела Мерсед, Тахар Рахім та інші.
Парамедикиня з Мангеттену через мутації виявила у себе надприродні здібності. Вона починає бачити майбутнє. Вебб знайомиться з трьома жінками, з якими розпочинає співпрацювати, щоб дізнатися більше про своє минуле і пережите фатальне теперішнє.
Фентезі "Мадам Павутина" вже показують в українських кінотеатрах.
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