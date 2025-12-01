Новорічна прем’єра: на сцені Національної опери України покажуть балет "Лісова пісня"

Балет "Лісова пісня" Ольга Гріцишина та Валерій Хованов

10 грудня на сцені Національної опери України відбудеться прем’єра легендарного балету «Лісова пісня» від студентів та учнів Київського державного фахового хореографічного коледжу імені Тетяни Таякіної, яким керує прима-балерина Катерина Кухар.

Катерина Кухар з студентами

«Лісова пісня» один із найкрасивіших балетів України, який ось уже понад 75 років є гордістю української класичної хореографії.

Балет створено за мотивами однойменної драми-феєрії Лесі Українки на музику Михайла Скорульського. Композитор тонко передав національні мотиви та особливості музичного фольклору Волині. Емоційна музика занурює глядача у чарівну історію кохання фантастичної Мавки та Лукаша, сповнену магією та містикою з одного боку та метафоричним протистоянням між світами людей та природою.

Балет «Лісова пісня» Домініка Федоріва та Валерій Хованов

Балет «Лісова пісня»

Їхнє кохання має свої етапи розвитку, які співпадають із певною порою року та символічно вказують, що у всього є свій початок та кінець. Як у творі Лесі Українки, так і у балеті весна — це знайомство та початок відносин Лукаша та Мавки. Літо — це розквіт їхнього кохання, це родючість українських земель. Осінь — зрада Лукаша, смерть Мавки. Взимку їхні душі зустрічаються в іншому світі. Партії Мавки танцюють Ольга Грицишина та Анна Салімовська, Лукаша — Валерій Хованов, у ролі Килини неповторна Домініка Федорова.

Балет «Лісова пісня» Ольга Гріцишина

Балет «Лісова пісня» Ольга Гріцишина

Балет — казковий, наповнений складними дуетними підтримками, численними стрибками та обертами й неймовірними хореографічними малюнками. Легенди про зачарованих лісових створінь наче оживають на сцені й вплетені в магічні рухи витончених балерин.