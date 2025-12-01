- Дата публікації
Новорічна прем’єра: на сцені Національної опери України покажуть балет "Лісова пісня"
Вперше у балеті «Лісова пісня», спеціально до новорічних свят, буде виконано фрагмент із «Щедрика» в зимову акті.
10 грудня на сцені Національної опери України відбудеться прем’єра легендарного балету «Лісова пісня» від студентів та учнів Київського державного фахового хореографічного коледжу імені Тетяни Таякіної, яким керує прима-балерина Катерина Кухар.
«Лісова пісня» один із найкрасивіших балетів України, який ось уже понад 75 років є гордістю української класичної хореографії.
Балет створено за мотивами однойменної драми-феєрії Лесі Українки на музику Михайла Скорульського. Композитор тонко передав національні мотиви та особливості музичного фольклору Волині. Емоційна музика занурює глядача у чарівну історію кохання фантастичної Мавки та Лукаша, сповнену магією та містикою з одного боку та метафоричним протистоянням між світами людей та природою.
Їхнє кохання має свої етапи розвитку, які співпадають із певною порою року та символічно вказують, що у всього є свій початок та кінець. Як у творі Лесі Українки, так і у балеті весна — це знайомство та початок відносин Лукаша та Мавки. Літо — це розквіт їхнього кохання, це родючість українських земель. Осінь — зрада Лукаша, смерть Мавки. Взимку їхні душі зустрічаються в іншому світі. Партії Мавки танцюють Ольга Грицишина та Анна Салімовська, Лукаша — Валерій Хованов, у ролі Килини неповторна Домініка Федорова.
Балет — казковий, наповнений складними дуетними підтримками, численними стрибками та обертами й неймовірними хореографічними малюнками. Легенди про зачарованих лісових створінь наче оживають на сцені й вплетені в магічні рухи витончених балерин.