Новий театральний сезон у Національній опері: захопливі вистави у серпні

Свій 158-й театральний сезон Національна опера України розпочинає дуже символічно — з перлини українського оперного мистецтва «Наталки Полтавки» Миколи Лисенка, а вже наступного дня глядачі побачать неймовірно яскравий концерт «Балет-Гала», який теж присвячений відкриттю нового театрального сезону.

У серпневій афіші, окрім Гала-концерту з нагоди Дня Незалежності України, який традиційно стане домінантою серпня, заявлені найкращі взірці світової та української оперної та балетної класики.

І хоча вистави все ще залишають виключно «денними» (інформація про початок вистави указана в афіші та на сайті театру), а кількість глядачів в залі все ще обмежена, ніхто і ніщо не завадить радіти від зустрічі з улюбленими артистами та виставами.

Серпнева афіша Національної опери України:

16 серпня (субота) о 15:00 — перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка — сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання у музичній редакції Мирослава Скорика та сценічній редакції Анатолія Солов’яненка. В основі сюжету історія простої дівчини Наталки, яка тужить за своїм коханим Петром, що поїхав на заробітки на чужину та невідомо коли повернеться. Через волю матері вона змушена погодитися на заручини з місцевим багатієм паном Возним… Але добре, коли все закінчується добре! Та навіть у класичні твори час вносить свої корегування — так у виставу зайшов відомий мем про паляницю… У ролях: Анастасія Поважна (Наталка Полтавка), Сергій Скочеляс (Петро), Анжеліна Швачка (Горпина Терпелиха), Володимир Тишков (Виборний Макогоненко), Сергій Пащук (Возний Тетерваковський), Олександр Бойко (Микола). Диригент — Микола Дядюра.

17 серпня (неділя) о 15:00 — «Балет-Гала» — концерт за участю майстрів балетної сцени з нагоди відкриття 158-го театрального сезону.

21 серпня (четвер) о 17:00 — балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот». Друге століття живе на сцені цей веселий, яскравий спектакль. Попри простому лібрето, що досить умовно передає сюжет геніального твору Мігеля Сервантеса, балет користується незмінним успіхом у публіки, легко підкорюючи глядачів різних поколінь. Секрет цього успіху — у мелодичній темпераментній музиці Людвіга Мінкуса та у яскравих надзвичайно колоритних персонажах. Не даремно. цю виставу часто називають справжнім святом танцю. В головних ролях: Ілона Кравченко (Кітрі), Олександр Скулкін (Базиль), Сергій Литвиненко (Дон Кіхот), Микита Кайгородов (Санчо Панса), Ян Ваня (Еспадо) та ін, Диригент — Віктор Олійник.

22 серпня (п’ятниця) о 17:00 — комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник». Вистава належить до найвідоміших у своєму жанрі й ось уже понад двісті років залишається не тільки у поточному репертуарі світового оперного мистецтва, а й користується незмінною прихильністю слухачів. Її герої потрапляють у досить химерні ситуації, окреслені дотепним сюжетом лібрето, створеного за мотивами безсмертної французького драматурга П’єра Бомарше…

В осучасненій версії Анатолія Солов’яненка постановка «поза простором та поза часом» одразу стала однією з найулюбленіших у киян та гостей міста. Цього разу опера прозвучить у виконанні: Олександра Киреєва (Фігаро), Дмитра Іванченка (Граф Альмавіва), Ольги Фомічової (Розіна), Дмитра Агеєва (Лікар Бартоло) та ін. Диригент — Алла Кульбаба.

23 серпня (субота) о 15:00 — балет Є.Станковича «Вечори на хуторі біля Диканьки» у постановці Віктора Литвинова. Прекрасна Оксана, закоханий у неї Вакула, заповзятлива Солоха, хитрий Чорт — усі поринають у коло інтриг різдвяної ночі. Усі ми змалку пам’ятаємо сюжет повісті Гоголя «Ніч перед Різдвом». Цього разу вічний сюжет Гоголя — захоплива фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками — оживає у вигляді балету. На глядачів чекає яскрава вистава, багата на народні звичаї та гумор. Поряд із картинами сільської Різдвяної ночі з її співом та веселощами — фантастичні образи нечистої сили, небесних зірок…

В головних ролях: Тетяна Льозова (Оксана), Володимир Кутузов (Вакула), Олена Карандєєва (Солоха, Цариця), Андрій Скляр (Чорт) та ін.

24 серпня (неділя) о 15:00 — Гала-концерт до Дня Незалежності України за участі провідних солістів, хору та оркестру Національної опери України.

28 серпня (четвер) о 17:00 — неперевершена опера Жоржа Бізе «Кармен». Знамениту трагічну історію пристрасного кохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе втілять Ірина Петрова та Олег Злакоман. Також у ролях: Анастасія Поважна (Мікаела), Олександр Мельничук (Ескамільо), Дмитро Агеєв (Капітан Цуніга) та ін.

29 серпня (п’ятниця) о 17:00 — балет Михайла Скорульського «Лісова пісня». Лірико-драматична історія кохання, пройнята палкою вірою у поезію життя і невмирущим пориванням людини до прекрасного, за мотивами твору Лесі Українки — перлина українського балету. В головних ролях — Тетяна Льозова та Ярослав Ткачук — партії Мавки та Лукаша у виконанні цієї найромантичнішої балетної пари критики уже давно визнали «еталонними».

30 серпня (субота) о 15:00 — опера Джузеппе Верді «Травіата» в осучасненій постановці Анатолія Солов’яненка. Прем’єра вистави відбулася у жовтні 2022 року. Сучасні сукні, мініспідниці, модні ф’южн інтер’єри, селфі на сцені, нічні клуби, дим від кальянів, SMS-ки замість листів на папері… Оригінальна, авангардна постановка видатного класичного шедевра транслює головний меседж — мистецтво поза часом. У головних ролях цього разу заявлені: Лілія Гревцова (Віолетта Валері), Дмитро Кузьмін (Альфред Жермон), Геннадій Ващенко (Жорж Жермон, його батько), Анжеліна Швачка (Флора Бервуа) та ін. Диригент — Микола Дядюра.

31 серпня (неділя) о 15:00 — балет «Віденський вальс». Одна із найяскравіших балетних вистав театру на музику видатної австрійської композиторської династії: Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана-сина та Йозефа у постановці Аніко Рехвіашвілі. В головних ролях: Даниїл Пащук (Франц, композитор), Каріна Тельвар (Аннель, його наречена), Олександра Панченко (Карла, знаменита балерина), Ілля Морозов (Граф Кайзерлінг, шанувальник Карли), Артем Кадурін (Кондитер) та ін. Диригент — Сергій Голубничий.

Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.

Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру.

