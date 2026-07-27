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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київські Новини
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
3 хв

Оголосили довгий список Премії книжкових блогерів "Книжкової країни"

До довгого списку Премії книжкових блогерів увійшли 35 перекладних книжок, які активно обговорювали українські читачі. Тепер вони можуть проголосувати за своїх фаворитів і допомогти визначити п’ятірку фіналістів.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Оголосили довгий список Премії книжкових блогерів "Книжкової країни"

Довгий список Премії книжкових блогерів, організованої в межах фестивалю «Книжкова країна», об’єднав 35 найобговорюваніших перекладних книжок, виданих у 2025–2026 роках. До переліку увійшли твори Фредріка Бакмана, Салмана Рушді, Ребекки Кван, В. Е. Шваб, Лі Бардуґо, Сюзанни Коллінз та інших популярних авторів.

Ключовий критерій відбору — вплив на читацьку спільноту й популярність книжки серед читачів. Формуючи довгий список, журі враховувало власні читацькі враження, інтерес до видань, а також те, наскільки активно їх обговорювали у книжкових клубах і спільнотах. 

Відсьогодні на сайті фестивалю стартує читацьке голосування за короткий список премії, яке триватиме до 31 липня. За його результатами визначать п’ять книжок-фіналістів. Переможця серед них обере журі Премії книжкових блогерів. Його оголосять 19 вересня під час фестивалю «Книжкова країна. Загадкова».

До складу журі цього сезону ввійшли:

  • Надія Панченко («Світло бібліотек»);

  • Тетяна Гонченко («Непозбувний книгочитун»);

  • Влад Рудніцький («Той, хто не любив читати»);

  • Анастасія Іщенко («Книжковий восьминіг»);

  • Євгенія Яцюк («Це ніхто не буде читати»);

  • Настя Гавриш («Настя, що почитати?»);

  • Наталя Телентюк («Ната в книжкових світах»);

  • Анна Хакімова («Книжкова драконка»).

До довгого списку премії ввійшли:

«Жінки» (Крістін Генна, «РМ»); «Мої друзі» (Фредрік Бакман, #книголав); «Божественні супротивники», кн. 1 (Ребекка Росс, «РМ»); «Тисяча осяйних сонць» (Халед Госсейні, «Видавництво Старого Лева»); «Життя після “так”» (Тейлор Дженкінс Рід, Artbooks); «Опівнічні діти» (Салман Рушді, «Фабула»); «Завіт води» (Абрахам Верґіс, Artbooks); «Катабазис» (Ребекка Кван, «Жорж»); «Поховай наші кості в опівнічній землі» (В. Е. Шваб, #книголав); «Інциденти у нас вдома» (Джош Малерман, «Ще одну сторінку»); «Наші дружини на дні морському» (Джулія Армфілд, «Ще одну сторінку»); «Сирени» (Емілія Гарт, Glimmer); «Траурно ваш» (Айві Фербенкс, Glimmer); «Пташиний короб» (Джош Малерман, «Лабораторія»); «Ми — Легіон, ми — Боб», кн. 1 (Денніс Тейлор, Lobster); «Послухач», кн. 1 (Петра Стеглікова, «Навчальна книга — Богдан»); «Пам’ять під назвою Імперія» (Аркаді Мартін, Vivat; «Затруєна чаша» (цикл «Тінь Левіафана»), кн. 1 (Роберт Джексон Беннетт, «Апріорі»); «Аґла. Алеф», кн. 1 (Радек Рак, «Видавництво Жупанського»); «Місто сходів» (Роберт Джексон Беннетт, «Апріорі»); «Фамільяр» (Лі Бардуґо, Vivat); «Псалом для дикостворених» (Бекі Чемберс, Vivat); «Повернення Рейчел Прайс» (Голлі Джексон, Readberry); «Пісня Ахілла» (Медлін Міллер, Vivat); «Світанок перед Жнивами» (Сюзанна Коллінз, BookChef); «Не закохані» (Алі Гейзелвуд, Vivat); «Чорти» (Джо Аберкромбі, Nebo BookLab Publishing); «Одне темне вікно» (Рейчел Ґілліґ, Nebo BookLab Publishing); «Бджолине жало» (Пол Мюррей, «Видавництво Старого Лева»); «Якщо зі світу зникнуть коти» (Ґенкі Кавамура, «Ще одну сторінку»); «Весільний народ» (Елісон Еспач, «Фабула»); «Проєкт “Аве Марія”» (Енді Вейр, «Видавництво 333»); «Книга гуски» (Іюнь Лі, Видавництво Старого Лева; «П’ята фігура» (Робертсон Девіс, Stretovych); «Бірнамський ліс» (Елінор Каттон, «Лабораторія»).

Підтримати улюблену книжку та проголосувати за її потрапляння до короткого списку можна за посиланням.

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Дата публікації
Кількість переглядів
47
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