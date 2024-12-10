Різдвяний настрій у столиці: добірка найцікавіших заходів грудня

Грудень у столиці наповнений атмосферою зимових свят і культурних подій. На вас чекають різдвяні концерти улюблених артистів, виставки, які знайомлять із глибиною української культури, ярмарки подарунків і новий проєкт, який поєднує гумор, смачну їжу і незабутні емоції.

Музична платформа України

12 і 13 грудня у МЦКМ "Жовтневий палац" відбудеться концерт зимова "Музична платформа України" у Києві.

На одній сцені захід збере найвідоміших виконавців і найкращі пісні року. Незабутні емоції своїм виступом подарують: Оля Полякова, Павло Зібров, Наталя Могилевська, YAKTAK, Максим Бородін, Тоня Матвієнко, ALEKSEEV, CHEEV, MAMARIKA, ZLATA OGNEVICH, SHUMEI, Антитіла, MELOVIN, POSITIFF, Tayanna, Амадор Лопес, Іво Бобул, Євген Хмара та інші.

Дата: 12 і 13 грудня 19:00

Адреса: МЦКМ "Жовтневий палац" Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Квитки: від 400 грн

Концерт гурту "Фіолет"

12 грудня Caribbean Club прийматиме один із найяскравіших гуртів сучасної української роксцени на чолі із Сергієм "Колосом" Мартинюком – "Фіолет".

На прихильників бенду чекає спеціальна програма, яка поєднає старі та нові хіти. Звучатимуть романтичні "Кохана", "Дівчисько", "Не забувай мене" та проникливі композиції, сповнені болю і надії, як-от "Заряджай", "Сила", "Ой, чи живі".

Дата: 12 грудня 19:00–21:00

Адреса: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)

Квитки: від 600 грн

Виставка "Під Різдвяною Зіркою"

У залах Національного музею "Київська картинна галерея" відкрився міжмузейний проєкт "Під Різдвяною зіркою", створений у співпраці з Національним музеєм народної архітектури та побуту України.

Ця виставка – етноподорож у світ різдвяних традицій, що об’єднує вікову спадщину та сучасне мистецтво. В експозиції – автентичні твори з народними іконами XVII–XIX ст., косівською керамікою, шопками та різдвяними зірками.

Поруч із ними – роботи таких українських художників, як Іван Марчук, Віктор Микита, Федір Манайло, а також сучасні декоративні вироби від Gunia, GORN Ceramics, Triytsya collections та інших майстрів.

Дата: до 19 січня 11:00–18:00 (19:00)

Адреса: Нацiональний музей "Київська картинна галерея" (вул. Терещенківська, 9)

Квитки: 200 грн (пільгові категорії – 100 грн)

Концерт "МУР "Не Романтика"

13 грудня на сцені ATLAS відбудеться концерт творчого об’єднання МУР. Їхня місія – відокремити українське мистецтво від російського, популяризувати творчість українських письменників і поетів та зробити літературу ближчою до сучасної аудиторії.

Учасники проєкту влаштують чудовий літературний рейв із музичними композиціями, створеними за мотивами поезій М. Семенка, В. Симоненка, І. Багряного, М. Вінграновського та інших видатних авторів. У програмі – аранжування з репмюзиклу "Ти [Романтика]", читання листів класиків та сучасне переосмислення української літератури.

Дата: 13 грудня 19:00–21:00

Адреса: ATLAS (вул. Січових Стрільців, 37–41)

Квитки: від 1000 грн

Грудневий маркет подарунків

Грудень – ідеальний час для пошуку подарунків, і "Найбільший маркет подарунків Києва" знову об'єднає найкращі українські бренди в одному місці. Протягом трьох вікендів – 14–15 грудня, 21–22 грудня та 28–29 грудня – тут можна знайти подарунки для рідних, друзів, колег і, звісно ж, для себе.

На відвідувачів чекає святкова атмосфера, локальні виробники, різдвяний декор, текстиль, кераміка, свічки, прикраси, одяг, косметика й аксесуари. А також – смачні частування: крафтове м’ясо, сири, солодощі, джеми, пасти, соуси й напої.

Дата: 14–15 грудня, 21–22 грудня та 28–29 грудня

Адреса: Всі. Свої D12 (вул. Десятинна, 12)

Квитки: вхід вільний

Сольний концерт badactress

15 грудня на сцені Origin Stage (ex. Bel Etage) відбудеться перший сольний концерт badactress, яка підкорила TikTok і серця альтернативної молоді. Цей виступ стане знаковою подією, що відкриває нову сторінку в її творчості.

Альбом "Легкий спосіб кинути хлопця" вже став гімном покоління. Це концептуальна історія про токсичні стосунки й подолання залежності, де кожна пісня відображає шлях від закоханості до болісного розриву. Треки з цього альбому, які вже полюбилися тисячам слухачів, прозвучать наживо у виконанні артистки разом із живим бендом.

Дата: 15 грудня 19:00-21:00

Адреса: ORIGIN STAGE (вул. Шота Руставелі, 16А)

Квитки: від 490 грн

"Різдвяний Зорепад" Макса Марських

21 грудня відбудеться унікальне шоу Макса Барських "Різдвяний Зорепад". Артист запропонує своїм шанувальникам більше, ніж концерт.

Музикант запрошує глядачів у світ, де музика стає провідником до виконання бажань. На відвідувачів чекає зорепад улюблених хітів, переплетених із прем'єрами. Але головним сюрпризом стане різдвяний апгрейд улюбленого шоу прихильників Барських.

"Моє справжнє ім’я Миколай. Тож завдяки шоу "Різдвяний Зорепад" хочу здійснити бажання дітей з окупованих міст та передати їм подарунки від всіх глядачів, які відвідають цей концерт. Деталі вже зовсім скоро", – прокоментував артист майбутнє шоу.

Дата: 21 грудня 18:00

Адреса: Палац спорту, Спортивна площа, 1

Квитки: від 1390 грн

Балет "Жізель"

21 грудня в нацопері покажуть балет А.Адана "Жізель". Балетмейстер-постановник нової редакції – Віктор Яременко, диригент-постановник нової редакції – Олексій Баклан, художник-постановник нової редакції та художник з костюмів – Марія Левитська. Прем’єра цієї постановки минулої зими з величезним успіхом відбулася в Японії, а тепер ця вистава збирає аншлаги у Києві.

Дата: 21 грудня, 15:00

Місце: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50

Квитки: від 600 грн

Різдвяний концерт LAUD

Спеціальний різдвяний концерт LAUD обіцяє вечір, наповнений музикою любові, пристрасті та романтики. На сцені прозвучать улюблені хіти, такі як "У цю ніч", "Вигадав", "2 Дні", "Пробач", "Не питай", а також нові треки з майбутнього третього альбому.

Дата: 24 грудня 19:00

Адреса: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)

Квитки: 590—1590 грн

Відкриття Comedy Bus

25 грудня міське кафе MONPARK запускає святковий проєкт Comedy Bus, який працюватиме протягом усіх різдвяних свят. Ця подія стане чудовою нагодою поєднати приємний вечір із гумором, смачною їжею та святковою атмосферою.

На гостей чекають виступи відомих українських коміків та кулінарні шоу з приготуванням страв наживо разом із командою закладу.

Дата: від 25 грудня

Адреса: MONPARK вул. Велика Васильківська, 23А

Виставка "НАЇВ ВІЛЬНИЙ"

Цієї зими Національний центр "Український Дім" представляє унікальну виставку "НАЇВ ВІЛЬНИЙ". На ній експонують понад 300 творів українського наївного мистецтва з колекції Фонду Миколи Бабака.

Народна картина, ікона й сільська фотографія демонструють багатство творчої уяви й тісний зв’язок із традиціями. Усі три складові виставки – важливі візуальні елементи, які формують цілісну картину макрокосму традиційної оселі.

Дата: до 2 лютого 11:00–19:00

Адреса: Український Дім (вул. Хрещатик, 2)

Квитки: 200 грн (пільгові категорії — 100 грн)

"Підпільний Стендап"

28 грудня Underground Standup Club стане місцем, де знову зберуться найкращі коміки країни, щоб подарувати вам вечір сміливого українського гумору.

На сцену вийдуть Катерина Федоркова, Артур Петров, Ксенія Швець і Джейхун Сафаров – майстри гумору з унікальною подачею та талантом, які змушують сміятися до сліз. 20% від прибутку спрямують на підтримку ЗСУ.

Дата: 28 грудня 18:30–20:30

Адреса: Underground Standup Club (вул. Золотоворітська, 15)

Квитки: від 300 грн

Читайте також: