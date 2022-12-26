Різдвяний вертеп від ТНМК, вар'єте "Рояль", вистави театру "Чорний квадрат" та інше: події грудня-січня у Києві

Чи існують правила поводження українців в тилу? Лікарі, вчителі, енергетики, продавці, бізнесмени, волонтери та представники інших сфер – у кожного своя місія, але єдина мета: працювати задля перемоги України. Чи потрібен їм відпочинок? Безсумнівно! Тож Caribbean Club запрошує українців трішки відволіктися від реалій сьогодення та зарядитися позитивною енергією на виставах, концертах і різдвяних вечорах.

26 грудня та 8 січня: вистава "Саквояж" від Театру Танцю Форсайт

Відомий український Театр Танцю Форсайт запрошує всіх поціновувачів сценічного мистецтва поринути в калейдоскоп захопливих вражень та феєричних емоцій. Оригінальна історія двох світів: чорно-білого та кольорового, передана стильною та чуттєвою хореографію, від якої неможливо відірвати очей. На гостей чекають карколомні, видовищні трюки від артистів циркового мистецтва, сильні вокальні партії та мультимедійні ефекти.

Виставу "Саквояж" бачили у Німеччині, Туреччині, Казахстані, Шотландії, Бразилії, Естонії, Швеції, Фінляндії, Італії. А 26 грудня та 8 січня її побачить Україна. За 6 років існування хореографія та трюки були вдосконалені до ідеалу і виступ артистів по праву щоразу отримує шалені овації. "Саквояж" змінився і глядачів запрошують оцінити новинки або познайомитись з виставою.

27 грудня: Merry Swinging Christmas від Aniko Dolidze Big Band

Провідні джазові музиканти України на чолі з чарівною Аніко Долідзе запрошують у різдвяну подорож. Їхня програма Merry Swinging Christmas занурить гостей концерт-холу в дивовижний світ свінгу.

Сімнадцять інструменталістів та солістка і бренд-лідер проєкту Аніко Долідзе знову зустрінуться на сцені заради головної мети своєї творчості – дарувати радість слухачам. У програмі концерту пролунають пісні A Christmas Song, Jingle bells, Santa Claus is coming to town та інші в класичних свінгових аранжуваннях, а також хіти Оркестру Глена Міллера з трофейного кіно "Серенада Сонячної долини", які стали символами Нового року та Різдва.

28 грудня, 4, 11, 14, 18, 21, 25 та 28 січня: вистави театру-студії імпровізації "Чорний квадрат"

Відомий театр "Чорний квадрат" тішить глядачів протягом всіх років незалежності України. Його комедійні вистави не тільки розважають, а й змушують замислитися про справжні цінності життя. Щосереди та щосуботи глядачі можуть впізнати власний досвід в комічних сюжетах вистав, адже вони про кохання, секс та дружбу звичайних людей.

Графік найближчих вистав: 28 грудня – "Подарунок треба заслужити", 4 січня – "Topless. Все включено!", 11 січня – "Шукаю чоловіка на кожен день", 14 січня – "Кава похапцем або сніданок у наручниках", 18 січня – "Хто кого хоче…?", 21 січня – "6 соток пристрасті або дачні сексуальні історії", 25 січня – "21 хвилина до та після сексу або перебір горить" та 28 січня – "Попередні пестощі". Вистави виконуються українською мовою. Опис кожної вистави можна знайти на сайті.

29 грудня та 12 січня: концерт різдвяної музики Френка Сінатри

Чи можуть бути різдвяні свята без пісень Френка Сінатри? Його творчість протягом багатьох десятиліть дарує естетичну насолоду та позитивні емоції слухачам всього світу. Композиції Сінатри можна впізнати з перших нот, адже вони звучать скрізь під час зимових свят. І цього року лунатимуть попри війну і спробу вкрасти в українців радість до життя.

Найкраще рішення для отримання гарного настрою – відвідати концерт різдвяної музики Френка Сінатри у виконанні віртуозних майстрів своєї справи – колективу Bobeen 4tet feat P Pigura. В цей вечір на сцені виступатимуть п’ять талановитих музикантів, щоб подарувати гостям довгоочікувані передноворічні емоції.

30 грудня, 13 та 20 січня: вар’єте-шоу "Рояль" з Lida Lee

Захопливе шоу для дорослих "Рояль, спеціальною гостею якого стала українська співачка та засновниця волонтерського штабу Lida Lee, щотижня дарує гостям Caribbean Club вечір естетичної насолоди.

Вар’єте "Рояль" – це синергія музичних перформансів та витонченої сексуальності. Затишна атмосфера, зручне крісло і яскраве шоу у кращих традиціях кабаре. Окрема насолода – це виконання відомих мелодій в оригінальному аранжуванні від знаного українського музиканта та композитора Олексія Боголюбова. А постановка хореографії від українських танцівниць, учасниць проєктів "Танцюю для тебе" і "Танці з зірками" – Анни Паламарчук, Катерини Тришиної та Світлани Черниш, приголомшить своєю майстерністю.

6 січня: "Джаз для дорослих з Олексієм Коганом"

Вже понад 8 років "Джаз для дорослих з Олексієм Коганом" є улюбленим шоу столичних меломанів. Це не просто джазовий концерт. Це можливість почути всесвітньо відомі композиції наживо у новому звучанні. На гостей чекає повноцінне шоу у виконанні колективу Jazz in Kiev Band у поєднанні з інтелектуальним гумором та захопливими історіями про легендарні пісні від Олексія Когана.

6 січня улюблені різдвяні та новорічні мелодії для вас зіграють: Олексій Коган – бас-гітара, Валерій Волков - барабани, Артем Менделенко – саксофон, Родіон Іванов – клавіші та Михайло Менделенко – гітара.

7 січня: "Теплий Акустичний Різдвяний Вертеп" від ТНМК

Святкувати Різдво разом з ТНМК в Caribbean Club вже стало чудовою традицією. Незважаючи ні на що, 7 січня гурт її продовжить та зіграє ексклюзивну програму "Теплий Акустичний Різдвяний Вертеп". Це театралізоване шоу, в якому учасники гурту стають персонажами класичного українського вертепу, а між піснями – акторами, які перетворюють концерт на справжню виставу. Гостей чекає особливе дійство, де різдвяні традиції подаються у сучасному контексті.

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