Складні підтримки, численні стрибки та оберти: на сцені Національної опери покажуть балет "Лісова пісня"

Балет "Лісова пісня"

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На сцені Національної опери України 28 травня відбудеться прем’єра легендарного балету «Лісова пісня» від студентів та учнів Київського державного фахового хореографічного коледжу імені Тетяни Таякіної.

«Лісова пісня» один із найкрасивіших балетів України, який ось уже понад 75 років є гордістю української класичної хореографії.

Фото Ростислав Арно

Балет створено за мотивами однойменної драми-феєрії української поетеси Лесі Українки під музичні мотиви українського композитора Михайла Скорульського. Композитор тонко передав українські мотиви, особливості музичного фольклору Волині. Емоційна музика занурює глядача у чарівну історію кохання фантастичної Мавки та Лукаша, сповнену магією та містикою з одного боку та метафоричним протистоянням між світами людей та природою.

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Фото Ростислав Арно

Їхнє кохання має свої етапи розвитку, які співпадають із певною порою року, символічно вказуючи, що у всього є свій початок та кінець. Як і в творі Лесі Українки, так і в балеті, весна – це знайомство та початок стосунків Лукаша та Мавки. Літо – це розквіт їхнього кохання, це родючість українських земель. Осінь - зрада Лукаша, смерть Мавки. Взимку їхні душі зустрічаються в іншому світі.

Фото Ростислав Арно

Балет наповнений складними дуетними підтримками, численними стрибками та обертами й неймовірними хореографічними малюнками. Легенди про зачарованих лісових створінь наче оживають на сцені й вплетені у магічні рухи витончених балерин.

Фото Ростислав Арно

Кожна деталь у виставі занурює у містичний таємничий світ фантастичних істот, русалок, чортів, що допомагає повірити в існування вищих сил природи, де відкривається на сцені справжня казка для дорослих та дітей.

Фото Ростислав Арно