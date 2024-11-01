Стендап-шоу, балет, фестиваль і концерти: 10 культурних подій Києва у листопаді

Листопад у Києві буде наповнений культурними заходами – тут і концерти, і фестивалі, і театральні постановки, і стендап-шоу. Знайомтеся з нашою добіркою головних подій, щоб обрати, як провести осінні вечори.

Підпільний стендап XL

У листопаді Жовтневий палац прийме Підпільний Стендап XL – вечір сучасної української комедії. На сцені виступатимуть відомі коміки Києва: Свят Загайкевич, Світлана Немонежина, Антон Тимошенко, Василь Байдак та Олександр Жипецький.

Частину прибутку – 25 % – коміки передадуть на підтримку Збройних сил України.

Коли: 2 листопада 18:30

Де: МЦКМ "Жовтневий палац" (Алея Героїв Небесної Сотні, 1)

Квитки: 400–800 грн

Вистава "Один на Один"

3 листопада у Центрі культури й мистецтв КПІ відбудеться другий показ танцювальної вистави "Один на Один". Після успішної прем’єри, що зібрала теплі відгуки, команда підготувала оновлену програму, яка глибше розкриє теми вибору та боротьби з собою.

Цього разу на сцені "міста Танцю" з'являться нові персонажі, а історії стануть ще більш насиченими й драматичними. Особливу роль відіграють символічні герої у капелюхах, які уособлюють суспільство та його вплив на особисті вибори кожного. Сцени з новими елементами покажуть, як особистий вибір може змінити життя. У виставі глядач побачить складні хореографічні рішення, які розкривають внутрішні конфлікти героїв.

Важливо: перед виставою відбудеться благодійний аукціон. Зібрані кошти підуть на підтримку ЗСУ. Під час першого показу вдалося зібрати понад 40 тисяч грн і команда прагне продовжити цю важливу справу.

Коли: 3 листопада 18:00

Де: ЦКМ КПІ ім. І. Сікорського (Берестейський проспект, 37)

Квитки: 399-1399 грн

Вистави театру "Чорний Квадрат"

Театр "Чорний Квадрат", що розпочав свій творчий шлях у 1991 році, вже понад 10 років регулярно виступає на сцені, даруючи гостям позитивні емоції. У листопаді театр підготував вісім яскравих вистав, які допоможуть розслабитися та відволіктися від буденних справ.

Серед постановок – "Медовий місяць", "Роздягайся – будемо… говорити!", "Закохані танцюють у ліжку", "Кава похапцем або сніданок в наручниках" та інші.

Вистави відбуваються щосереди ввечері та щосуботи і виконуються українською мовою. Детальні описи вистав доступні на сайті.

Коли: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 27, 30 листопада 15:00 або 18:30

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Квитки: 350—690 грн

Балет "Грек Зорба"

7 листопада у Національній опері покажуть зворушливий сучасний балет "Грек Зорба" на музику Мікіса Теодоракіса – трагічна історія палкого кохання на фоні конфлікту двох світів та цивілізацій.

У головних ролях: Ярослав Ткачук (Зорба), Райса Бетанкоурт (Марина - прем’єра), Даниїл Пащук (Джон) та ін.

Дата: 7 листопада 17:00

Місце: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50

Квитки: 400-1000 грн

Сольник гурту КОZAK SYSTEM

9 листопада гурт КОZAK SYSTEM виступить у Палаці спорту перед 10 000 глядачів.

За два роки війни гурт провів понад 300 концертів по всій Україні, підтримуючи людей своєю музикою, а пісні "Біля тополі" та "Люди-Титани" стали символами української стійкості. Цей виступ стане підсумком двох насичених років у творчості колективу.

Коли: 9 листопада 18:00

Де: Палац спорту (Спортивна площа, 1)

Квитки: 350–1200 грн

Найбільший фестиваль українських вин

9–10 листопада у 1-му павільйоні ВДНГ відбудеться 21-й фестиваль сиру та вина – Kyiv Food and Wine Festival. На гостей чекає насичена програма, присвячена українським винам та крафтовим сироварам.

Цього року 30 виноробів з усієї України представлять свої вина особисто і більшість із них можна буде продегустувати безкоштовно. Також на фестивалі буде великий маркет сиру, де крафтові виробники презентують свої унікальні продукти.

У межах фестивалю відбудуться лекції у винній школі, де експерти поділяться секретами виноробства та сироваріння, а також майстеркласи.

Частину коштів від продажу квитків традиційно передадуть на підтримку ЗСУ.

Коли: 9–10 листопада 11:00 – 21:00

Де: ВДНГ, пр. Академіка Глушкова, 1 (1-й павільйон)

Квитки: від 300 грн

Мюзикл вар’єте "Рояль"

Вар’єте "Рояль" – це вечір для дорослих із зірковою вокалісткою Lida Lee у затишній атмосфері. У вартість квитка входить відвідування шоу та напій на вибір.

Це єдине клубне шоу в Україні, яке триває майже п'ять років і в ньому вже виступали десятки відомих українських артистів. Постановкою шоу займаються хореографи проєкту "Танці з зірками".

Частина прибутку від шоу традиційно спрямовується на підтримку ЗСУ.

Коли: 15 та 29 листопада 19:00

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Квитки: 940-1940 грн

Концерт гурту ROHATA ZHABA

10 листопада харківський гурт виступить у Києві з презентацією нового альбому "Від Людей для Людей". Це буде подорож у світ, де бажання можуть стати прокляттям, а сни набувають містичної сили, говорять музиканти. Під час київського концерту вони обіцяють занурити слухачів у музичний бестіарій з атмосферою справжнього чаклунства.

Частина коштів із продажу квитків буде передана на підтримку бригади НГУ "АЗОВ".

Коли: 10 листопада 18:30

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців, 37–41)

Квитки: від 490 грн

Концерт DOROFEEVA

22 листопада DOROFEEVA виступить із сольним концертом у Палаці спорту. Він завершить великий осінній концертний тур артистки.

Співачка представить свою нову програму. Вона виконає всіма улюблені хіти: "Кохаю, але не зовсім", "Щоб не було", "А я все плакала", "Хай пишуть", "Хартбіт", а також сингли з нового альбому.

Коли: 22 листопада 19:00

Де: Палац спорту (Спортивна площа, 1)

Квитки: 90-10000 грн

Вистава "Схоже на щастя"

Вистава "Схоже на щастя", створена за п'єсою П. Пальмада та К. Дютюрона "Втікачки", розповідає іронічну та зворушливу історію двох жінок, які втекли від самотності й вирушають у спільну подорож. Марго та Клод, зовсім різні за характером, випадково зустрічаються, але стають важливими одна для одної.

Вистава була удостоєна головної театральної премії "Київська пектораль", а Ада Роговцева отримала нагороду за найкращу жіночу роль за образ Клод. Режисеркою постановки виступила донька легендарної акторки, Катерина Степанкова.

Коли 23 листопада 18:00

Де: НМАУ ім. П. Чайковського (вул. Архітектора Городецького, 1-3/11)

Квитки: від 200 грн

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