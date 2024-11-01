Стендап-шоу, балет, фестиваль і концерти: 10 культурних подій Києва у листопаді

Листопад у Києві буде наповнений культурними заходами – тут і концерти, і фестивалі, і театральні постановки, і стендап-шоу. Знайомтеся з нашою добіркою головних подій, щоб обрати, як провести осінні вечори.
Підпільний стендап XL
У листопаді Жовтневий палац прийме Підпільний Стендап XL – вечір сучасної української комедії. На сцені виступатимуть відомі коміки Києва: Свят Загайкевич, Світлана Немонежина, Антон Тимошенко, Василь Байдак та Олександр Жипецький.
Частину прибутку – 25 % – коміки передадуть на підтримку Збройних сил України.
Коли: 2 листопада 18:30
Де: МЦКМ "Жовтневий палац" (Алея Героїв Небесної Сотні, 1)
Квитки: 400–800 грн
Вистава "Один на Один"
3 листопада у Центрі культури й мистецтв КПІ відбудеться другий показ танцювальної вистави "Один на Один". Після успішної прем’єри, що зібрала теплі відгуки, команда підготувала оновлену програму, яка глибше розкриє теми вибору та боротьби з собою.
Цього разу на сцені "міста Танцю" з'являться нові персонажі, а історії стануть ще більш насиченими й драматичними. Особливу роль відіграють символічні герої у капелюхах, які уособлюють суспільство та його вплив на особисті вибори кожного. Сцени з новими елементами покажуть, як особистий вибір може змінити життя. У виставі глядач побачить складні хореографічні рішення, які розкривають внутрішні конфлікти героїв.
Важливо: перед виставою відбудеться благодійний аукціон. Зібрані кошти підуть на підтримку ЗСУ. Під час першого показу вдалося зібрати понад 40 тисяч грн і команда прагне продовжити цю важливу справу.
Коли: 3 листопада 18:00
Де: ЦКМ КПІ ім. І. Сікорського (Берестейський проспект, 37)
Квитки: 399-1399 грн
Вистави театру "Чорний Квадрат"
Театр "Чорний Квадрат", що розпочав свій творчий шлях у 1991 році, вже понад 10 років регулярно виступає на сцені, даруючи гостям позитивні емоції. У листопаді театр підготував вісім яскравих вистав, які допоможуть розслабитися та відволіктися від буденних справ.
Серед постановок – "Медовий місяць", "Роздягайся – будемо… говорити!", "Закохані танцюють у ліжку", "Кава похапцем або сніданок в наручниках" та інші.
Вистави відбуваються щосереди ввечері та щосуботи і виконуються українською мовою. Детальні описи вистав доступні на сайті.
Коли: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 27, 30 листопада 15:00 або 18:30
Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)
Квитки: 350—690 грн
Балет "Грек Зорба"
7 листопада у Національній опері покажуть зворушливий сучасний балет "Грек Зорба" на музику Мікіса Теодоракіса – трагічна історія палкого кохання на фоні конфлікту двох світів та цивілізацій.
У головних ролях: Ярослав Ткачук (Зорба), Райса Бетанкоурт (Марина - прем’єра), Даниїл Пащук (Джон) та ін.
Дата: 7 листопада 17:00
Місце: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50
Квитки: 400-1000 грн
Сольник гурту КОZAK SYSTEM
9 листопада гурт КОZAK SYSTEM виступить у Палаці спорту перед 10 000 глядачів.
За два роки війни гурт провів понад 300 концертів по всій Україні, підтримуючи людей своєю музикою, а пісні "Біля тополі" та "Люди-Титани" стали символами української стійкості. Цей виступ стане підсумком двох насичених років у творчості колективу.
Коли: 9 листопада 18:00
Де: Палац спорту (Спортивна площа, 1)
Квитки: 350–1200 грн
Найбільший фестиваль українських вин
9–10 листопада у 1-му павільйоні ВДНГ відбудеться 21-й фестиваль сиру та вина – Kyiv Food and Wine Festival. На гостей чекає насичена програма, присвячена українським винам та крафтовим сироварам.
Цього року 30 виноробів з усієї України представлять свої вина особисто і більшість із них можна буде продегустувати безкоштовно. Також на фестивалі буде великий маркет сиру, де крафтові виробники презентують свої унікальні продукти.
У межах фестивалю відбудуться лекції у винній школі, де експерти поділяться секретами виноробства та сироваріння, а також майстеркласи.
Частину коштів від продажу квитків традиційно передадуть на підтримку ЗСУ.
Коли: 9–10 листопада 11:00 – 21:00
Де: ВДНГ, пр. Академіка Глушкова, 1 (1-й павільйон)
Квитки: від 300 грн
Мюзикл вар’єте "Рояль"
Вар’єте "Рояль" – це вечір для дорослих із зірковою вокалісткою Lida Lee у затишній атмосфері. У вартість квитка входить відвідування шоу та напій на вибір.
Це єдине клубне шоу в Україні, яке триває майже п'ять років і в ньому вже виступали десятки відомих українських артистів. Постановкою шоу займаються хореографи проєкту "Танці з зірками".
Частина прибутку від шоу традиційно спрямовується на підтримку ЗСУ.
Коли: 15 та 29 листопада 19:00
Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)
Квитки: 940-1940 грн
Концерт гурту ROHATA ZHABA
10 листопада харківський гурт виступить у Києві з презентацією нового альбому "Від Людей для Людей". Це буде подорож у світ, де бажання можуть стати прокляттям, а сни набувають містичної сили, говорять музиканти. Під час київського концерту вони обіцяють занурити слухачів у музичний бестіарій з атмосферою справжнього чаклунства.
Частина коштів із продажу квитків буде передана на підтримку бригади НГУ "АЗОВ".
Коли: 10 листопада 18:30
Де: Atlas (вул. Січових Стрільців, 37–41)
Квитки: від 490 грн
Концерт DOROFEEVA
22 листопада DOROFEEVA виступить із сольним концертом у Палаці спорту. Він завершить великий осінній концертний тур артистки.
Співачка представить свою нову програму. Вона виконає всіма улюблені хіти: "Кохаю, але не зовсім", "Щоб не було", "А я все плакала", "Хай пишуть", "Хартбіт", а також сингли з нового альбому.
Коли: 22 листопада 19:00
Де: Палац спорту (Спортивна площа, 1)
Квитки: 90-10000 грн
Вистава "Схоже на щастя"
Вистава "Схоже на щастя", створена за п'єсою П. Пальмада та К. Дютюрона "Втікачки", розповідає іронічну та зворушливу історію двох жінок, які втекли від самотності й вирушають у спільну подорож. Марго та Клод, зовсім різні за характером, випадково зустрічаються, але стають важливими одна для одної.
Вистава була удостоєна головної театральної премії "Київська пектораль", а Ада Роговцева отримала нагороду за найкращу жіночу роль за образ Клод. Режисеркою постановки виступила донька легендарної акторки, Катерина Степанкова.
Коли 23 листопада 18:00
Де: НМАУ ім. П. Чайковського (вул. Архітектора Городецького, 1-3/11)
Квитки: від 200 грн
Читайте також:
- У яскравих сорочках і з усмішкою: Павло Зібров презентував кліп на пісню "Будьте ви щасливі"
- Зірки на прем'єрі фільму: Марія Бурмака – у шкіряній спідниці, В'ячеслав Соломка – у салатовому метелику
- Стильна і красива: дружина Володимира Остапчука у бежевому вбранні продемонструвала вагітний живіт на прем'єрі фільму