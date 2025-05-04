Стильно і символічно: американська художниця Барбара Крюгер створила масштабну інсталяцію на потязі Укрзалізниці

Барбара Крюгер створила артоб'єкт із поїзда

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На головному залізничному вокзалі презентували особливий потяг — Інтерсіті, на якому зображена робота відомої американської художниці Барбари Крюгер. Проєкт створений у співпраці з RIBBON International та Укрзалізницею.

Мисткиня спеціально для Укрзалізниці, яка є символом стійкості і постійного руху, створила роботу «Без назви» (Ще одне знову)», присвячену українцям, які щодня продовжують невпинний рух.

Інсталяція зображена на всіх 9 вагонах. Цей поїзд впродовж 2 місяців курсуватиме різними маршрутами Україною та навіть за кордон — до Харкова, Краматорська, Трускавця, Львова, Дніпра і Перемишля.

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«Ще один день, ще одна ніч, ще одна темінь, ще одне зарево, ще один цілунок, ще один бій, ще одна втрата, ще один здобуток, ще одне бажання, ще один гріх, ще одна посмішка, ще одна сльоза, ще одна надія, ще один страх, ще одна любов, ще один рік, ще одна суперечка, ще одне життя», — такий текст прикрашає потяг.

Залізниця, яка за часи повномасштабного вторгнення стала справжнім простором спротиву, перетворює подорож таким поїздом на життєстверджувальний маніфест. Разом із невпинним залізничним рухом, змінюються не лише навколишні ландшафти, пасажири і події, а й значення слів художниці, побудованих із виразних протиставлень болю героїчного подвигу та повсякденності. Кожна нова станція — ще один вектор сприйняття.

«Укрзалізниця рада співпрацювати з однією з найвідоміших художниць світу, щоб донести послання солідарності до українців, а також засвідчити стійкість нашої країни для світу. Впродовж повномасштабної війни ми стали набагато більшим, ніж просто громадський транспорт, і постійно шукаємо нові креативні способи впливу», — зазначив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.