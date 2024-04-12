"Тайра", Катерина Павленко, Арам Арзуманян та інші: у Києві відбулася прем'єра українського фільму "Я і Фелікс"

Стрічку за мотивами роману "Хто ти такий?" Артема Чеха покажуть у 44 містах України.

У Києві, у кінотеатрі "Оскар", відбулася прем'єра українського фільму "Я і Фелікс" письменниці та режисерки Ірини Цілик. Стрічка знята за мотивами роману Артема Чеха "Хто ти такий?".

Прем'єра фільму "Я і Фелікс"

Захід відвідала парамедикиня Юлія "Тайра" Паєвська, військова та громадська діячка Марія Берлінська, солістка гурту Go_A Катерина Павленко, гурт Schmalgauzen, поет і публіцист Андрій Бондар, актори Володимир Гладкий та Арам Арзуманян, режисери Валентин Васянович і Володимир Тихий, режисерка Марина Степанська, продюсер Володимир Бородянський та інші.

Прем'єра фільму "Я і Фелікс"

Прем'єра фільму "Я і Фелікс"

Прем'єра фільму "Я і Фелікс"

Прем'єра фільму "Я і Фелікс"

Прем'єра фільму "Я і Фелікс"

Прем'єра фільму "Я і Фелікс"

Прем'єра фільму "Я і Фелікс"

Прем'єра фільму "Я і Фелікс"

Прем'єра фільму "Я і Фелікс"

На прем’єрі також була присутня команда стрічки: режисерка Ірина Цілик, її син Андрій Чередник, співсценарист, письменник і військовий Артем Чех, актори Андрій Ісаєнко, Анастасія Карпенко, Галина Веретельник-Стефанова, оператор Вʼячеслав Цветков та інші.

Прем'єра фільму "Я і Фелікс"

Прем'єра фільму "Я і Фелікс"

Прем'єра фільму "Я і Фелікс"

Прем'єра фільму "Я і Фелікс"

Про фільм:

Це історія про хлопця Тимофія, який росте і дорослішає у 90-ті. В центрі уваги його стосунки з родиною, друзями і колишнім контррозвідником Феліксом, який служив під час війни в Афганістані, а також – перше кохання.

Світова прем’єра стрічки відбулася на 38-му Варшавському міжнародному кінофестивалі, а перший український показ – у межах Київського тижня критики у 2022 році. Фільм отримав спеціальну нагороду 53-го італійського кінофестивалю Giffoni у категорії Generator +16 (The CGS AWARD), спеціальну відзнаку FILMFEST HAMBURG від КМКФ "Молодість" і відзнаку у конкурсі ігрового кіно Ukraina Festiwal Filmowy у Варшаві.

Прем'єра фільму "Я і Фелікс"

До слова, нині фільм перебуває у турі містами України, який розпочався з Миколаєва. Всього заплановано 44 міста.

Картина "Я і Фелікс" вже у національному прокаті.

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