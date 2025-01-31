Театральний сезон у Національній опері: цікаві вистави у лютому

Насичена яскравими подіями лютнева афіша Національної опери України продовжує тішити своїх прихильників і після всіх новорічних святкувань. Тут і прем’єри, і знакові заходи та присвяти, і поточний репертуар, який задовольнить найвибагливішого глядача.

І хоча вистави все ще залишаються "денними" (інформація про початок вистави указана в афіші та на сайті театру), а кількість глядачів у залі все ще обмежена, ніхто і ніщо не завадить радіти від зустрічі з улюбленими артистами та виставами.

Розпочинається завершальний місяць зими з романтичного балету "Корсар" у сценічній редакції Віктора Яременка.

1 лютого (субота) о 15:00 – балет "Корсар" Адольфа Адана з використанням музики Лео Деліба. Романтичну історію цього разу мовою танцю розповідатимуть: Володимир Кутузов (Конрад, корсар), Ілона Кравченко (Медора), Катерина Міклуха (Гюльнара), Ілля Морозов (Ланкедем), Олександр Скулкін (Раб) та ін. Диригент – Олексій Баклан.

2 лютого (неділя) о 15:00 – лірична філософська опера "Фауст" видатного французького композитора Шарля Гуно в оригінальній постановці італійського режисера Маріо Корраді. Головні партії виконають: Дмитро Кузьмін (Фауст), Сергій Ковнір (Мефістофель), Лілія Гревцова (Маргарита), Петро Приймак (Валентин), Алла Позняк (Марта), Владіслав Фоміних (Вагнер), Ірина Петрова (Зібель). Диригент – Алла Кульбаба. Окрасою вистави є знаменита балетна сцена "Вальпургієва ніч".

Лілія Гревцова в опері "Фауст"

6 лютого (четвер) о 17:00 – балет Михайла Скорульського "Лісова пісня". Лірико-драматична історія кохання за мотивами твору Лесі Українки — перлина українського балету пройнятий палкою вірою у поезію життя і невмирущим пориванням людини до прекрасного. В головних партіях заявлені: Катерина Курченко (Мавка), Ян Ваня (Лукаш), Ілля Морозов (Перелісник), Марія Кірсанова (Килина), Євген Логвиненко (Той, що греблі рве), Артем Кадурін (Водяник), Сергій Литвиненко (Лісовик) та ін. Диригент – Віктор Олійник.

7 лютого (п’ятниця) о 17:00 – опера Дж.Пуччіні "Мадам Баттерфлай" (Чіо-Чіо-Сан).

Одна з найдраматичніших світових опер про життя сильної жінки "Мадам Баттерфляй" Дж. Пуччіні – це надзвичайно чуттєва історія про жертовне та віддане кохання юної японської гейші Чіо-Чіо-Сан. Традиційне японське кімоно, яке носить юна дівчина, схоже на легкі крила метелика, який летить на безжалісний вогонь кохання до підступного офіцера... В титульній партії – Вікорія Ченська. Також у головних ролях: Олег Злакоман (Б.Ф.Пінкертон, офіцер морського флоту США), Наталя Кисла (Сузукі) та ін.

8 лютого (субота) о 15:00 – вечір одноактних балетів.

"Весна і осінь" на музику Антоніна Дворжака (Серенада мі мажор, ор. 22) у постановці всесвітньо відомого хореографа, художнього керівника і директора Hamburg Ballett Джона Ноймаєра. Солісти: Ілона Кравченко та Микита Сухоруков.

Весна і осінь

Прем'єра "Рапсодія кохання" на музику Джоржа Гершвіна у постановці Ярослава Ткачука. Музика, що надихає… Танець, котрий закохує… Чи може людина жити без почуттів? Це ми знаходимо любов чи вона сама знаходить нас? Музика видатного американського композитора та піаніста Джорджа Гершвіна у поєднанні з віртуозною балетною технікою і грацією занурять глядача у світ справжнього мистецтва. Легендарна "Rhapsody in Blue/Рапсодія у блюзових тонах" поєднає в єдине ціле кілька неповторних історій кохання. В головних партіях: найромантичніше балетна пара Тетяна Льозова та Ярослав Ткачук (Перша пара), Ірина Борисова та Володимир Кутузов (Друга пара), Катерина Діденко та Олексій Швидкий, Яна Ланчук та Льюїс Харфорд та ін. (Пари).

на музику Джоржа Гершвіна у постановці Ярослава Ткачука. Музика, що надихає… Танець, котрий закохує… Чи може людина жити без почуттів? Це ми знаходимо любов чи вона сама знаходить нас? Музика видатного американського композитора та піаніста Джорджа Гершвіна у поєднанні з віртуозною балетною технікою і грацією занурять глядача у світ справжнього мистецтва. Легендарна "Rhapsody in Blue/Рапсодія у блюзових тонах" поєднає в єдине ціле кілька неповторних історій кохання. В головних партіях: найромантичніше балетна пара Тетяна Льозова та Ярослав Ткачук (Перша пара), Ірина Борисова та Володимир Кутузов (Друга пара), Катерина Діденко та Олексій Швидкий, Яна Ланчук та Льюїс Харфорд та ін. (Пари). "5 танго" на музику Астора П’яццолли у постановці одного з найвидатніших хореографів сучасності Ханса ван Манена. Одноактний балет для семи пар, створений 1977 року, входить до репертуару багатьох балетних труп, є надзвичайно популярним у світі шедевром. Тут балетмейстер дозволив собі відмовитися від високих підборів, які зазвичай притаманні танцю танго, а замість них використати пуанти. Він поєднав іспанські елементи, властиві музиці Астора П’яццолли, з класичним танцем, сплітаючи дивовижні ритми та почуття, що ллються разом зі звуками музики. Солісти: Наталія Мацак та Сергій Кривоконь.

Наталія Мацак та Сергій Кривоконь у балеті "5 танго"

9 лютого (неділя) о 15:00 – перлина українського оперного мистецтва "Наталка Полтавка" Миколи Лисенка. Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання. Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. Опера Миколи Лисенка "Наталка Полтавка" належить до визначних творів української музичної культури. Але навіть в класичні твори час вносить свої корегування – так у виставу зайшов відомий мем про паляницю…

У титульній партії Наталія Николаїшин. Також у головних ролях: Анжеліна Швачка (Терпелиха, її мати), Сергій Скочеляс (Петро, коханий Наталчин), Сергій Пащук (Возний, жених Наталчин), Богдан Тарас (Виборний), Олександр Бойко (Микола, далекий родич Терпилишин). Диригент – Богдан Пліш.

Наталка Полтавка. Наталія Николаїшин та Анжеліна Швачка

12 лютого (середа) о 17:00 – вечір двох одноактних сучасних балетів у постановці Олесі Шляхтич OSDC DANCE THEATER. Постановний склад обох вистав: балетмейстерка-постановниця – Олеся Шляхтич, художник-сценограф – Петро Богомазов, автор графічного дизайну декорацій – Safdi, художник – Євген Клименк, художник костюмів – Марія Руденко, балетмейстер-репетитор – Євген Кайгородов, помічник хореографа – Микита Кайгородов.

"Кассандра" на музику Антоніо Вівальді, Safdi – дійство, що обʼєднує минуле з майбутнім, кінетичне зі статичним, колір з формою та визначений зміст з лабільним простором думки. За основу сюжету взята найзагадковіша поема Лесі Українки, що змалювала протистояння між добром та злом через призму видінь доньки троянського царя Кассандри. Ця прекрасна дівчина бачила істину та намагалась донести її людям, аби спрямувати їх на вірний шлях, проте їй ніхто не вірив, адже важко чути абсолютну правду від тендітного пророка. Ролі виконують: Анастасія Шевченко (Єлена), Даниїл Пащук (Паріс), Клеман Гійом (Долон), Ліна Володіна (Кассандра), Микита Кайгородов (Гектор), Еліна Бідна (Андромаха), Каріна Тельвар (Поліксена), Тімоті Харфорд (Сінон).

"Кассандра"

"Мойсей" на музику Тимофія Старєнкова. Балет "Мойсей", створений за мотивами поеми Івана Франка – про прагнення нації зберегти свою землю, пошук "маленького раю" та віру у Перемогу. "Літературне джерело сюжету – пророче і неймовірно актуальне саме зараз, - ділиться роздумами постановниця балету Олеся Шляхтич, - адже розповідає про людей, що борються за своє місце на землі. Вони втомились, опинившись на межі зневіри. Але пророк Мойсей, а з ним і сам Бог, вказує шлях, не дає здатись". Україна змушена вести кровопролитну війну. Ця вистава є закликом до стійкості та надії на світле майбутнє. Сценографічне рішення для вийстави "Мойсей" – це символічне відтворення гори. Сходження Пророка – це приклад невичерпної віри у процвітання народу та "омріяного раю", який відкривається розгорнутою перспективою краєвиду України після Перемоги. Хореографія та музичне оформлення є сучасними, динамічними та живими і гарантують глибоке занурення у сюжетну лінію вистави та насолоду від майстерності виконання партій. Ролі виконують: Євген Кайгородов (Мойсей), Микита Кайгородов (Авірон), Андрій Скляр (Датан), Катерина Крук та Клеман Гійом (Демони).

Євген Кайгородов у балеті "Мойсей"

13 лютого (четвер) о 17:00 – балет "Віденський вальс". Одна з найяскравіших балетних вистав театру на музику видатної австрійської композиторської династії: Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана-сина та Йозефа у постановці Аніко Рехвіашвілі.

14 лютого (п’ятниця) о 17:00 – опера Вінченцо Белліні "Норма". У своєму знаменитому творі, який вважається абсолютним музичним шедевром, композитор багатогранно розкрив характер головної героїні — сильної, жагучої жінки, яка гаряче і беззастережно кохає та глибоко страждає. Перлиною опери є молитва Норми "Casta diva" – одна з кращих мелодій, коли-небудь створених протягом всієї історії музичного мистецтва.

"Норма"

15 лютого (субота) о 15:00 – балет А.Адана "Жізель". Балетмейстер-постановник нової редакції – Віктор Яременко, диригент-постановник нової редакції – Олексій Баклан, художник-постановник нової редакції та художник з костюмів – Марія Левитська. Прем’єра цієї постановки з величезним успіхом ще минулої зими пройшла в Японії, а тепер ця вистава збирає аншлаги в Києві. До речі, цієї зими балетна трупа повторила тогорічний успіх "Жізелі" в Японії.

16 лютого (неділя) о 15:00 – комічна опера Джоаккіно Россіні "Севільський цирульник". Вистава належить до найвідоміших у своєму жанрі й ось уже понад двісті років залишається не тільки у поточному репертуарі світового оперного мистецтва, а й користується незмінною прихильністю слухачів. Її герої потрапляють у досить химерні ситуації, окреслені дотепним сюжетом лібрето, створеного за мотивами безсмертної французького драматурга П’єра Бомарше...

В осучасненій версії Анатолія Солов’яненка постановка "поза простором та поза часом" одразу стала однією з найулюбленіших у киян та гостей міста.

20 лютого (четвер) о 17:00 – До Дня Героїв Небесної сотні балет "Елегія воєнного часу" на музику Валентина Сильвестрова у постановці всесвітньо відомого танцівника і балетмейстера Олексія Ратманського.

21 лютого (п’ятниця) о 17:00 – опера "Флорія Тоска" Дж.Пуччіні, яка по праву вважається однією з найбільш популярних вистав у світі.

22 лютого (субота) о 15:00 – комічний балет "Весілля Фігаро" на музику Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Віктора Яременка, який впродовж багатьох років є беззаперечним фаворитом у київських глядачів.

23 лютого (неділя) о 15:00 – До третьої річниці повномасштабного вторгнення – "Воєнний реквієм" Бенджаміна Бріттена. Прем'єра. "Військовий реквієм" – культовий твір ХХ-го століття, написаний для хору, оркестру та солістів, вважається вершиною творчості Бенджаміна Бріттена.

Музична мова "Військового реквієму" зрозуміла для широкого загалу, проте водночас незвична й оригінальна. Засоби виразності почергово змінюють настрої звучання: від покірного до тривожного. У "Військовому реквіємі" поєднуються меси за загиблими та поезії Вільфреда Овена – поета часів Першої світової війни, якого Бріттен назвав найбільшим військовим поетом і одним із найоригінальніших поетів століття" в контексті мес за померлих.

Перше виконання "Військового реквієму" відбулося 30 травня 1962 року під час церемонії освячення кафедрального собору в майже цілковито зруйнованому німецькими бомбардуваннями місті Ковентрі під час Другої світової. Після прем'єри, що завершилася на прохання Бріттена без оплесків, твір був визнаний абсолютним шедевром сучасності.

27 лютого (четвер) о 17:00 – балет Людвіга Мінкуса "Баядерка". Вистава займає особливе місце в історії українського хореографічного мистецтва, бо саме ним 2 жовтня 1926 року започаткував свою історію київський балет. І саме цей балет був заявлений на 24 лютого 2022 року, але зі зрозумілих причин вистава не відбулась….

"Баядерка"

Афіша лютий 2022 рік

28 лютого (п’ятниця) о 17:00 – наймасштабніша постановка часів незалежної України – опера Дж.Верді "Дон Карлос".

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