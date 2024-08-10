Театральний сезон у Національній опері відкрито: захопливі вистави у серпні

У серпневій афіші, окрім галаконцерту з нагоди Дня Незалежності України, заявлені кращі взірці світової та української оперної та балетної класики.

Національна опера України сьогодні, 10 серпня, розпочала свій 157-й театральний сезон. Відкрився він перлиною українського оперного мистецтва "Наталкою Полтавкою" Миколи Лисенка.

"Наталка Полтавка"

Вистави все ще залишають лише "денними", а кількість глядачів у залі все ще обмежена (всього 459 осіб).

Заплановані вистави:

11 серпня (неділя) о 15:00 – балет Є.Станковича "Вечори на хуторі біля Диканьки" у постановці Віктора Литвинова. Захоплива фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками оживає у вигляді балету… У головних ролях: Каріна Тельвар (Оксана), Даниїл Пащук (Вакула), Райса Бетанкоурт (Солоха, Цариця), Даніїл Сілкін (Чорт), Микита Кайгородов (Дяк) та ін. Диригент – Віктор Олійник.

"Вечори на хуторі біля Диканьки"

"Вечори на хуторі біля Диканьки"

15 серпня (четвер) о 17:00 - балет Людвіга Мінкуса "Дон Кіхот", який часто називають справжнім святом танцю. У ролях: Сергій Литвиненко (Дон Кіхот), Олексій Швидкий (Санчо Панса), Ілона Кравченко (Кітрі), Ян Ваня (Базиль), АнастасіяШевченко (Вулична танцівниця), Даниїл Пащук, Дар’я Косміна (Мерседес) та ін. Диригент – Герман Макаренко.

"Дон Кіхот"

16 серпня (п’ятниця) о 17:00 – неперевершена опера Жоржа Бізе "Кармен". Знамениту трагічну історію пристрасного кохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе втілять: Ірина Петрова та Дмитро Кузьмін. Також у ролях: Анастасія Поважна (Мікаела), Олександр Мельничук (Ескамільо), Дмитро Агеєв (Капітан Цуніга) та ін. Диригент – Алла Кульбаба.

"Кармен"

17 серпня (субота) о 15:00 – балет А. Адана "Жізель" (третій прем’єрний показ).

Балетмейстер-постановник нової редакції – Віктор Яременко, диригент-постановник нової редакції – Олексій Баклан, художник-постановник нової редакції та художник з костюмів – Марія Левитська. Прем’єра цієї постановки з величезним успіхом ще взимку відбулася у Японії. І ось нарешті настав час української прем’єри. У третьому прем’єрному показі беруть участь: Наталія Мацак (Жізель), Сергій Кривоконь (Альберт), Еліна Бідна (Мірта) та ін.

18 серпня (неділя) о 15:00 – одна з кращих постановок театру - опера Дж.Верді "Набукко" (режисер-постановник Анатолій Солов’яненко, диригент-постановник – Микола Дядюра, художник-постановник Марія Левитська, хормейстер-постановник Богдан Пліш).

У титульній партії цього разу на сцену вийде Геннадій Ващенко. Також в головних партіях заявлені: Вікторія Ченська (Абігайль), Сергій Магера (Захарія), Алла Позняк (Фенена), Олександр Нікіфоров (Ісмаель) та ін. Диригент – Микола Дядюра.

22 серпня (четвер) о 17:00 - балет Хермана Левенсхольда "Сильфіда", який вважається не просто одним із кращих романтичних балетів. Йому випало започаткувати той великий перелік творів, які склали цілу епоху в хореографічно­му мистецтві. Свого часу цей твір назвали "ескізом, яким скористалися для ча­рівної композиції "Жізелі".

В титульній партії – Катерина Курченко. Також в головних ролях: Олександр Скулкін (Джеймс), Андрій Карєв (Гюрн), Сергій Литвиненко (Медж, чаклунка) та ін. Диригент – Сергій Голубничий.

23 серпня (п’ятниця) о 17:00 – безсмертний шедевр української класики опера Семена Гулака-Артемовського "Запорожець за Дунаєм" у музичній редакції Мирослава Скорика. В головних ролях: Сергій Магера (Карась), Наталія Николаїшин (Одарка), Тетяна Ганіна (Оксана), Олександр Нікіфоров (Андрій), Олександр Бойко (Султан) та ін.

24 серпня (субота) о 15:00 – галаконцерт до Дня Незалежності України за участі провідних солістів, хору та оркестру Національної опери України.

Також у серпневій афіші заявлені:

25 серпня (неділя) о 15:00 – опера "Флорія Тоска" Дж.Пуччіні, яка по праву вважається однією з найбільш популярних вистав у світі.

29 серпня (четвер) о 17:00 – балет М.Скорульського "Лісова пісня". Лірико-драматична історія кохання за мотивами твору Лесі Українки - перлина українського балету пройнятий палкою вірою у поезію життя і невмирущим пориванням людини до прекрасного.

30 серпня (п’ятниця) о 17:00 – комічна опера Джоаккіно Россіні "Севільський цирульник".

В осучасненій версії Анатолія Солов’яненка постановка "поза простором та поза часом" одразу стала однією з найулюбленіших у киян та гостей міста.

31 серпня (субота) о 15:00 – зворушливий сучасний балет "Грек Зорба" на музику Мікіса Теодоракіса – трагічна історія палкого кохання на фоні конфлікту двох світів та цивілізацій.

"Грек Зорба"

Важливо!

В разі повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардеробу, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.

Квитки на вистави (459 місць) надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна виключно онлайн. Ціна квитків від 100.

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