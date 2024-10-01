Театральний сезон у Національній опері: захопливі вистави у жовтні

У жовтневій афіші Національної опери України, окрім різноманітного поточного репертуару, що складається з найкращих зразків світового та українського класичного мистецтва, заявлена прем'єра опери "Трубадур" Джузеппе Верді, присвячена 100-річчю видатного хормейстера Льва Венедиктова.

Не забули у театрі і про наймолодших глядачів – на них очікують балет "Пригоди Піноккіо" та опера "Кіт у чоботях" (обидві вистави на музику Ю. Шевченка).

Не менш яскравим видасться жовтень ще й в гастролях. Так нашу балетну трупу очікують у США від 8 до 29 жовтня (велике гастрольне турне з концертами Східним узбережжям), а від 16 до 26 жовтня в Італії з балетом "Жізель".

Ще у жовтні відбудеться грандіозна подія – концерт симфонічного оркестру та солістів Національної опери України під орудою Миколи Дядюри до 80-ї річниці висадки десанту союзників у Нормандії (Франція).

Вистави все ще залишають лише "денними", а кількість глядачів у залі все ще обмежена (всього 459 осіб).

Заплановані вистави:

3 жовтня (четвер) о 17:00 та 26 жовтня (субота) о 15:00 – балет А.Адана "Жізель".

Балетмейстер-постановник нової редакції – Віктор Яременко, диригент-постановник нової редакції – Олексій Баклан, художник-постановник нової редакції та художник з костюмів – Марія Левитська. Прем’єра цієї постановки з величезним успіхом ще взимку минула в Японії, а тепер ця вистава збирає аншлаги у Києві і готується завоювати серця європейців під час наступних гастролей. У головних партіях на 3 вересня заявлені: Ілона Кравченко (Жізель), Даниїл Пащук (Альберт), Олександр Габелко (Ганс), Анастасія Шевченко (Батільда) та ін. Диригент – Олексій Баклан.

4 жовтня (п’ятниця) о 17:00 – безсмертний шедевр української класики опера Семена Гулака-Артемовського "Запорожець за Дунаєм" у музичній редакції Мирослава Скорика.

У головних ролях: Богдан Тарас (Карась), Світлана Годлевська (Одарка), Ксенія Бахрітдінова-Кравчук (Оксана), Олександр Нікіфоров (Андрій), Олександр Киреєв (Султан) та ін.

"Запорожець за Дунаєм"

5 жовтня (субота) о 15:00 - балет Германа Левенсхольда "Сильфіда", який вважається не просто одним із найкращих романтичних балетів. Йому випало започаткувати той великий перелік творів, які склали цілу епоху у хореографічно­му мистецтві. Свого часу цей твір назвали "ескізом, яким скористалися для ча­рівної композиції "Жізелі". У титульній партії – Катерина Дегтярьова. Також в головних ролях: Клеман Гійом (Джеймс), Андрій Карєв (Гюрн), Сергій Литвиненко (Медж, чаклунка) та ін. Диригент – Сергій Голубничий.

"Сильфіда"

6 жовтня (неділя) о 15:00 – опера "Ріголетто" Джузеппе Верді поставлена за драмою В. Гюго "Король бавиться" (лібрето Ф. Піаве). Соціальна ідея, що привабила композитора у драмі Гюго - протиставлення простої, по-своєму нещасної людини, придворного блазня Трібуле розбещеному королю Франциску І. В головних ролях: Петро Приймак (Ріголетто), Дмитро Іванченко (Герцог), Лілія Гревцова (Джільда), Ірина Петрова (Маддалена), Сергій Магера (Спарафучіле) та ін. Диригент – Віктор Олійник.

10 жовтня (четвер) о 17:00 - комічний балет "Весілля Фігаро" на музику Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Віктора Яременка, який впродовж багатьох років є беззаперечним фаворитом у київських глядачів. У головних ролях: Даниїл Пащук (Фігаро), Каріна Тельвар (Сюзанна), Олександр Габелко (Граф Альмавіва), Катерина Козаченко (Графиня), Микита Кайгородов (Марцеліна), Олексій Швидкий (Керубіно) та ін. Диригент – Герман Макаренко.

"Весілля Фігаро"

11 жовтня (п’ятниця) о 17:00 – оперний вечір, що складається з комічної опери "Служниця-пані" та "Оперного дивертисменту".

комічна опера Дж.Б. Перголезі "Служниця-пані" . Незважаючи на достатньо коротке життя, Джованні Баттіста Перголезі увійшов в історію передусім саме "Служницею-пані" (La Serva Padrona) – твором, який згодом посів гідне місце у золотому фонді оперного мистецтва. Ця опера спочатку була призначена для виконання як інтермедії між актами опери-seria "Гордий бранець", а з часом набула "самостійності" і швидко завоювала весь тодішній музичний світ, ставши блискучим зразком опери-буффа. Гобелен, що ожив – так режисер-постановник Тамара Трунова пояснює візуальну стилістику своєї "Служниці". У складі цієї старовинної опери-буффа цього разу: Дмитро Агеєв (Умберто), Анастасія Поважна (Серпіна, його служниця), партія клавесина – Юлія Ященко.

. Незважаючи на достатньо коротке життя, Джованні Баттіста Перголезі увійшов в історію передусім саме "Служницею-пані" (La Serva Padrona) – твором, який згодом посів гідне місце у золотому фонді оперного мистецтва. Ця опера спочатку була призначена для виконання як інтермедії між актами опери-seria "Гордий бранець", а з часом набула "самостійності" і швидко завоювала весь тодішній музичний світ, ставши блискучим зразком опери-буффа. Гобелен, що ожив – так режисер-постановник Тамара Трунова пояснює візуальну стилістику своєї "Служниці". У складі цієї старовинної опери-буффа цього разу: Дмитро Агеєв (Умберто), Анастасія Поважна (Серпіна, його служниця), партія клавесина – Юлія Ященко. "Оперний дивертисмент". У виконанні провідних солістів оперної трупи театру (Людмила Монастирська, Сергій Магера, Дмитро Кузьмін, Оксана Крамарєва, Геннадій Ващенко, Анжеліна Швачка, Олександр Киреєв, Лілія Гревцова, Олександр Нікіфоров), симфонічного оркестру та хору Національної опери України прозвучать кращі зразки світової та української оперної класики. Диригенти – Алла Кульбаба, Сергій Голубничий.

12 жовтня (субота) о 15:00 – балет "Пригоди Піноккіо" у постановці Віктора Литвинова на музику Юрія Шевченка. Неймовірні пригоди веселого пустуна та його друзів в майстерному виконанні провідних солістів балетної трупи театру не залишать байдужими ні маленьких, ні дорослих глядачів. "Це "жива" вистава, яка буде постійно трансформуватись, залежно від часу, складу артистів чи навіть від глядача. І головне, що вона добра і магічна – розповідає балетмейстер-постановник Віктор Литвинов. – У фіналі від прояву людської доброти та любові під звуки чарівної музики всі наші ляльки оживають і перетворюються на звичайних веселих, пустотливих дітей". Лібрето Віктора Литвинова та Юрія Шевченка за мотивами казки Карло Коллоді. У головних партіях: Олексій Швидкий (Піноккіо), Каріна Тельвар (Лялька з блакитним волоссям), Сергій Литвиненко (Джепетто, лялькар), Руслан Авраменко (Господар ляльок), Райса Бетанкоурт (Лисиця), Андрій Скляр (Кіт) та ін.

13 жовтня (неділя) о 15:00 – перлина українського оперного мистецтва "Наталка Полтавка" Миколи Лисенка. Музична редакція Мирослава Скорика, сценічна – Анатолія Солов’яненка. Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання. І навіть у класичні твори час вносить свої корегування – так у виставу зайшов відомий мем про паляницю… У титульній партії Наталія Николаїшин (журналісти уже давно "охрестили" співачку "заслужена Наталка України"). У головних ролях також: Наталя Кисла (Терпелиха, її мати), Сергій Скочеляс (Петро, коханий Наталчин), Сергій Пащук (Возний, жених Наталчин), Богдан Тарас (Виборний), Олександр Бойко (Микола, далекий родич Терпилишин).

"Наталка Полтавка"

17 жовтня (четвер) о 17:00 - балет Людвіга Мінкуса "Дон Кіхот", який часто називають справжнім святом танцю. У ролях: Дмитро Александров (Дон Кіхот), Микита Кайгородов (Санчо Панса), Руслан Авраменко (Лоренцо), Ілона Кравченко (Кітрі), Олександр Скулкін (Базиль), Маргарита Альнах (Вулична танцівниця), Ілля Морозов (Еспадо, прем’єра), Райса Бетанкоурт (Мерседес) та ін.

18 жовтня (п’ятниця) о 17:00 та 20 жовтня (неділя) о 15:00 – прем'єра опери "Трубадур" Джузеппе Верді. "Геніальна музика і дуже складний сюжет – розповідає режисер-постановник Віталій Пальчиков. – Це лабіринт, у якому надзвичайно цікаво як блукати, так і знайти спосіб вийти з нього. Тож пропозиція Анатолія Солов'яненка поставити цей твір у Національній опері України була дуже вчасною. Вдячний за довіру!... Практично ніколи не змінюю лібрето і намагаюсь ніколи не змінювати музичний матеріал. Хіба що використовую доволі традиційні купюри (наприклад, скорочення стретт), над якими ми вже попрацювали з диригентом-постановником вистави Миколою Дядюрою… Сама ж постановка – це скоріше стилізація того періоду, в якому відбуваються події "Трубадура". Ми не музей, не можемо скопіювати тогочасний простір. Але декорації та костюми створює самобутня художниця Марія Левитська, тому я впевнений, що результат буде чудовим… Це буде емоційна, жива постановка, назвемо її "гіперболізованою реальністю". Разом із артистами – а усі вони безперечні "величини" своєї справи – шукатимемо психологічно глибокі образи. Стояти й холодно співати ніхто не буде".

"Трубадур"

Склад: Олег Злакоман, Дмитро Кузьмін (Манріко), Геннадій Ващенко, Олександр Мельничук (Граф ді Луна), Людмила Монастирська, Оксана Крамарєва, Вікторія Ченська (Леонора), Алла Позняк, Анжеліна Швачка (Азучена), Сергій Магера, Сергій Ковнір, Володимир Тишков (Феррандо), Тетяна Пімінова, Ірина Петрова (Інес), Сергій Скочеляс, Руслан Танський (Рюїц та Вісник), Богдан Тарас, Юрій Горинь (Старий циган).

Також у жовтневій афіші:

19 жовтня (субота) о 15:00 – балет Євгена Станковича "Вечори на хуторі біля Диканьки" у постановці Віктора Литвинова. Захоплива фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками оживає у вигляді балету…

24 жовтня (четвер) о 17:00 – 2 одноактні вистави

пера "Джанні Скіккі" Джакомо Пуччіні – єдина комічна опера композитора. Опері властива щедра мелодійність, гостра характерність персонажів, стрімкий темп розвитку подій

Джакомо Пуччіні – єдина комічна опера композитора. Опері властива щедра мелодійність, гостра характерність персонажів, стрімкий темп розвитку подій балет "Болеро" Моріса Равеля. Це одна з найвідоміших постановок легендарного Анатолія Шекери.

25 жовтня (п’ятниця) о 17:00 – опера "Турандот" Дж.Пуччіні, яка стала лебединою піснею великого італійського композитора.

27 жовтня (неділя) о 15:00 – опера "Кіт у чоботях" Ю. Шевченка. Яскрава, як мультик, мелодійна, як мюзикл, стара, як світ, добра історія, яка буде цікавою, як маленьким, так і дорослим глядачам.

"Кіт у чоботях"

31 жовтня (четвер) о 17:00 - балет "Віденський вальс". Одна із найяскравіших балетних вистав театру на музику видатної австрійської композиторської династії: Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана-сина та Йозефа у постановці Аніко Рехвіашвілі.

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