Театральний сезон у Національній опері: цікаві вистави у квітні

І хоча вистави все ще залишають виключно «денними» (інформація про початок вистави указана в афіші та на сайті театру), а кількість глядачів в залі все ще обмежена, вистави квітневої афіші не залишать байдужими найвибагливіших шанувальників класичного мистецтва.

Розпочинаємо квітень з неймовірно яскравого та карколомного весілля:

2 квітня (четвер) о 17:00 — комічний балет «Весілля Фігаро» на музику Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Віктора Яременка, що впродовж багатьох років є беззаперечним фаворитом у київських глядачів.

Як відомо, Вольфганг Амадей Моцарт балетів не писав, але створив велику кількість легкої музики танцювального характеру. Саме до цих скарбів звернувся диригент-постановник і автор музичної редакції Олексій Баклан, скомпілювавши з них чарівну сюїту, яка лягла в основу балету «Весілля Фігаро». 34 твори, більшість яких навіть не виконувалися в Україні до того, були з’єднані в єдине ціле партитури балету. Хореографічний стиль Віктор Яременко визначив як неокласика і додав кілька комічних епізодів. Наприклад, юний паж Керубіно стрибає на скакалці і заряджає цим навіть суворих солдатів. Дама «бальзаківського віку», Марцеліна, роль якої виконує виключно чоловік, та ще й на пуантах (!), ловить рибу, закидаючи вудочку прямо в оркестрову яму, а оркестранти люб’язно чіпляють на гачок бутафорських рибок.

Головний художник театру Марія Левитська у цій виставі максимально зберегла епоху Моцарта, додавши витончену іронію у вигляді пікантних деталей костюмів та яскравих кольорів.

Цього разу в головних партіях — найромантичніше балетна пара Тетяна Льозова (Сюзанна) та Ярослав Ткачук (Фігаро). Також в головних партіях заявлені: Олександр Габелко (Граф Альмавіва) Райса Бетанкоурт (Графиня), Олексій Швидкий (Керубіно), Євген Логвиненко (Марцеліна) та ін. Диригент — Сергій Голубничий.

3 квітня (п’ятниця) о 17:00 – неперевершена опера Жоржа Бізе «Кармен». Знамениту трагічну історію пристрасного кохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе втілять: Ірина Петрова та Дмитро Кузьмін. Також у ролях: Анастасія Поважна (Мікаела), Олександр Мельничук (Ескамільо), Сергій Магера (Капітан Цуніга) та ін. Диригент — Віктор Олійник.

4 квітня (субота) о 17:00 — Вечір одноактних балетів «4 Легенди — гала».

У програмі представлена хореографія чотирьох легендарних балетмейстерів: Вільяма Форсайта (США), Джона Ноймаєра (США), Ханса ван Манена (Нідерланди), Олексія Ратманського (Україна — США).

Вперше на сцені Національної опери України виконають два хореографічні номери у постановці Вільяма Форсайта: Bach Duet і Slingerland Duet. Глядачі матимуть можливість познайомитись з особливою філософією цього американо-німецького хореографа, який, зберігаючи класичну «лексику», деконструює уявлення про положення тіла у просторі й наповнення сценічного простору методологією пошуку.

На запрошення театру хореографію В. Форсайта на сцені Національної опери України втілює Олег Климюк, випускник Київського державного хореографічного училища, класу Володимира Денисенка та Вадима Авраменка, артист балету Національної опери України у 1994–1999 роках. Подальша кар’єра його розвивалася у Німеччині, як танцівника, педагога, балетмейстера. Працював з відомими хореографами, зокрема з В. Форсайтом. Був безпосереднім учасником постановки Bach Duet і виконавцем Slingerland Duet у Німеччині. Наразі Олег є керівником освітнього хореографічного проєкту «ART of» (Цюрих, Швейцарія).

У програмі вечора також твори, які вже встигли стати частиною репертуару і полюбилися глядачам: «Весна і осінь» Джона Ноймаєра, «5 танго» Ханса ван Манена і «Елегія воєнного часу» Олексія Ратманського.

«Slingerland duet» хореографія Уільяма Форсайта , муз. Гевіна Браєрса — виконують Анастасія Шевченко, Ян Ваня

«Bach Duet» хореографія Уільяма Форсайта муз. Й.С.Баха — Виконують Ілона Кравченко, Микита Сухоруков

Ілона Кравченко, Микита Сухоруков і Олег Климюк

Адажіо з балету «Весна і осінь» на музику Антоніна Дворжака (Серенада мі мажор, ор. 22) у постановці всесвітньо відомого хореографа, художнього керівника і директора Hamburg Ballett Джона Ноймаєра. Солісти: Юлія Кулик, Євген Логвиненко.

«5 танго» на музику Астора П’яццолли у постановці одного з найвидатніших хореографів сучасності Ханса ван Манена. Одноактний балет для семи пар, створений 1977 року, входить до репертуару багатьох балетних труп, є надзвичайно популярним у світі шедевром. Тут балетмейстер дозволив собі відмовитися від високих підборів, які зазвичай притаманні танцю танго, а замість них використати пуанти. Він поєднав іспанські елементи, властиві музиці Астора П’яццолли, з класичним танцем, сплітаючи дивовижні ритми та почуття, що ллються разом зі звуками музики. Солісти: Анастасія Шевченко, Ян Ваня.

балет «Елегія воєнного часу» на музику Валентина Сильвестрова у постановці всесвітньо відомого танцівника і балетмейстера Олексія Ратманського. Солісти: Еліна Кутузова, Катерина Миклуха, Олександра Панченко, Анастасія Шевченко, Микита Сухоруков, Ярослав Ткачук, Євген Логвиненко, Ілля Морозов. Диригент — Сергій Голубничий.

Анастасія Шевченко та Ян Ваня

5 квітня (неділя) о 15:00 — опера «Кіт у чоботях» Юрія Шевченка.

Сповнене неочікуваних сюрпризів гротескне дійство буде цікавим, які маленьким так і дорослим глядачам. Ви нізащо не здогадаєтесь, хто співатиме Кота, а хто буде Людожером….

Постановний склад: автор та художній керівник проєкту — Анатолій Солов’яненко, режисер-постановник — Оксана Тараненко, диригент-постановник — Алла Кульбаба, художник-постановник — Марія Левитська, хормейстер-постановник — Олександр Тарасенко. В головних партіях: Анжеліна Швачка (Кіт), Олександр Нікіфоров (Хазяїн Кота, пізніше Муркіс), Олександр Киреєв (Король), Ольга Матушенко (Принцеса), Володимир Тишков (Людожер) та ін.

9 квітня (четвер) о 17:00 — балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот». Друге століття живе на сцені цей веселий, яскравий спектакль. Попри простому лібрето, що досить умовно передає сюжет геніального твору Мігеля Сервантеса, балет користується незмінним успіхом у публіки, легко підкорюючи глядачів різних поколінь. Секрет цього успіху — у мелодичній темпераментній музиці Людвіга Мінкуса та у яскравих надзвичайно колоритних персонажах. Не даремно. цю виставу часто називають справжнім святом танцю.

10 квітня (п’ятниця) о 17:00 — опера Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-Сан). Трагічна історія японської дівчини з Нагасакі вже понад сторіччя зворушує шанувальників опери з усього світу. Однією з найбільш відомих виконавиць Мадам Баттефлай була видатна українська співачка Соломія Крушельницька, яка принесла твору світове визнання. Саме завдяки її голосу й артистичному таланту Джакомо Пуччіні вдалося врятувати свою оперу, що провалилася після прем’єри. Після тріумфу української співачки у головній ролі зворушений Джакомо Пуччіні, котрий повернув собі творчу честь, надіслав Крушельницькій фотокартку із присвятою «неперевершеній та найчарівнішій Баттерфлай (Джакомо Пуччіні, Торре дель Лаго, 1904)».З великим успіхом вистава неодноразово ставилася на сцені Національної опери України. Нинішня вистава має досить довге сценічне життя. Постановницею вистави є видатна режисерка Ірина Молостова — одна з корифеїв українського музичного театру другої половини XX сторіччя. Виконавці: Вікторія Ченська (Чіо-Чіо-Сан), Олег Злакоман (Лейтенант Пінкертон), Анжеліна Швачка (Сузукі) та ін. Диригент — Віктор Олійник.

11 квітня (субота) о 15:00 — вечір одноактних сучасних балетів «Кассандра» та «Мойсей» у постановці Олесі Шляхтич

«Кассандра» на музику Антоніо Вівальді, Safdi - дійство, що обʼєднує минуле з майбутнім, кінетичне зі статичним, колір з формою та визначений зміст з лабільним простором думки.

За основу сюжету взята найзагадковіша поема Лесі Українки, що змалювала протистояння між добром та злом через призму видінь доньки троянського царя Кассандри…

«Мойсей» на музику Тимофія Старєнкова. Балет «Мойсей», створений за мотивами поеми Івана Франка — про прагнення нації зберегти свою землю, пошук «маленького раю» та віру у Перемогу.

12 квітня (неділя) о 15:00 – перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка. Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання. І навіть в класичні твори час вносить свої корегування — так у виставу зайшов відомий мем про паляницю… В головних ролях: Ольга Матушенко (Наталка) Наталя Кисла (Терпелиха, її мати), Дмитро Кузьмін (Петро, коханий Наталчин), Сергій Пащук (Возний, жених Наталчин) та ін. Диригент — Богдан Пліш.

16 квітня (четвер) о 17:00 — балет Є.Станковича «Вечори на хуторі біля Диканьки» у постановці Віктора Литвинова. Прекрасна Оксана, закоханий у неї Вакула, заповзятлива Солоха, хитрий Чорт — усі поринають у коло інтриг різдвяної ночі. Усі ми змалку пам’ятаємо сюжет повісті Гоголя «Ніч перед Різдвом». Цього разу вічний сюжет Гоголя — захоплива фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками — оживає у вигляді балету. На глядачів чекає яскрава вистава, багата на народні звичаї та гумор. Поряд із картинами сільської Різдвяної ночі з її співом та веселощами — фантастичні образи нечистої сили, небесних зірок…

Також у квітневій афіші заявлені:

17 квітня (п’ятниця) о 17:00 — лірично філософська опера «Фауст» видатного французького композитора Шарля Гуно в оригінальній постановці італійського режисера Маріо Корраді.

18 квітня (субота) о 17:00 — балет А.Адана «Жізель». Балетмейстер-постановник нової редакції — Віктор Яременко, диригент-постановник нової редакції — Олексій Баклан, художник-постановник нової редакції та художник з костюмів — Марія Левитська.

19 квітня (неділя) о 17:00 — рання опера Джузеппе Верді «Набукко». Свого часу твір приніс молодому генію світову славу, а знаменитий хор юдейських рабів «Va pensiero» став свого часу справжнім символом об’єднання Італії. Ця опера у постановці Анатолія Солов’яненка з незмінним успіхом йде на сцені Національної опери України уже понад вісім років.

23 квітня (четвер) о 17:00 — балет «La Fille mal gardée» (Норовлива донька) на музику Луї-Жозефа Фердинана Герольда в хореографії сера Фредеріка Аштона.

Музичне аранжування Джона Ланчбері, художнє оформлення сера Оскара Ланкастера. Балетмейстер-постановник — Жан Крістоф Лесаж, диригент-постановник — Віктор Олійник.

«La Fille mal gardée» (Норовлива донька) — шедевр балетної класики у хореографії Фредеріка Аштона, створений 1960 року для Королівського балету, Ковент-Гарден у Лондоні на музику Фердінанда Герольда в оркестровці Джона Ланчбері. Це одна з найтепліших і найдотепніших історій у класичному балеті, сповнена гумору, ніжності та енергії сільського життя.

Сьогодні ця версія є частиною репертуару провідних театрів світу — Королівського балету в Лондоні, Паризької опери, Австралійського балету, American Ballet Theatre, San Francisco Ballet, Національного балету Канади, Голландського національного балету та інших.

24 квітня (п’ятниця) о 15:00 — безсмертний шедевр української класики опера Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» в музичній редакції Мирослава Скорика, сценічна редакція Анатолія Солов’яненка.

25 квітня (субота) о 12:00 та о 17:00 — казка-балет «Фея Ляльок» у виконанні театру «Молодий балет Києва».

26 квітня (неділя) о 15:00 — опера «Травіата» Дж.Верді у постановці Анатолія Солов’яненка — це сучасне бачення класичного твору. Яскрава та нестандартна постановка — нове слово у сучасному українському мистецтві. Поза всяким сумнівом — Україна в авангарді не лише на політичній арені, а й у мистецтві. Сучасні сукні, міні-спідниці, модні ф’южн інтер’єри, селфі на сцені, нічні клуби, дим від кальянів, SMS-ки замість листів на папері… Головний меседж, який транслює ця постановка залу — мистецтво поза часом. Не зважаючи на епохи та інтер’єри, людські взаємини, міжособистісні конфлікти, проблеми та почуття залишаються незмінними… І, можливо, глядач побачивши особисту ситуацію у сучасному трактуванні на оперній сцені, швидше усвідомить цінність стосунків. «Ми прагнемо до живого театру. Так само як і герої, глядачі повинні усвідомити у кінці вистави, що багато б віддали за те, щоб відмотати плівку життя та опинитися у першій дії» — сказав Анатолій Солов’яненко.

29 квітня (середа) о 17:00 — опера Жака Оффенбаха «Казки Гофмана». «Казки Гофмана» в постановці Івана Уривського (диригент-постановник — Микола Дядюра) — це найяскравіша і наймасштабніша прем’єра 2025 року, що пропонує експресивне та метафоричне прочитання опери Ж. Оффенбаха. Вистава фокусується на темі мистецтва, кохання та трагічної долі художника, поєднуючи бурлескні сцени з глибоким психологізмом. Опера складається з трьох історій, які розповідає сам Гофман, згадуючи своїх коханих — Олімпію, Антонію та Джульєтту. Іван Уривський створив створив видовищну інтерпретацію, де сюжет про нещасливе кохання поета переплітається з фантастичними елементами у витонченому візуальному стилі з яскравими образами (художник-постановник Петро Богомазов, художниця костюмів — Дарія Біла).

30 квітня (четвер) о 17:00 — балет Людвіга Мінкуса «Баядерка». Вистава займає особливе місце в історії українського хореографічного мистецтва, бо саме ним 2 жовтня 1926 року започаткував свою історію київський балет.