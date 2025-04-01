Театральний сезон у Національній опері: захопливі вистави у квітні

Опера «Флорія Тоска»

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І хоча вистави все ще залишають лише «денними», а кількість глядачів у залі все ще обмежена, вистави квітневої афіші не залишать байдужими найвибагливіших шанувальників класичного мистецтва.

Розпочинаємо квітень із романтичної «Жізелі».

3 квітня (четвер) о 17:00 — балет А.Адана «Жізель». Балетмейстер-постановник нової редакції — Віктор Яременко, диригент-постановник нової редакції — Олексій Баклан, художник-постановник нової редакції та художник з костюмів — Марія Левитська. Прем’єра цієї постановки з величезним успіхом ще минулої зими пройшла в Японії, а тепер ця вистава збирає аншлаги в Києві. До речі, цієї зими балетна трупа повторила тогорічний успіх «Жізелі» в Японії. Цього разу в головних партіях Ілона Кравченко та Микита Сухоруков. Диригент — Сергій Голубничий.

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Жізель: Ілона Кравченко і Микита Сухоруков

4 квітня (п’ятниця) о 17:00 — опера «Ріголетто» Дж.Верді у постановці легендарної Ірини Молостової за драмою В. Гюго «Король бавиться» (лібрето Ф. Піаве). Соціальна ідея, що привабила композитора у драмі Гюго — протиставлення простої, по-своєму нещасної людини, придворного блазня Трібуле розбещеному королю Франциску І привабила свого часу видатного італійського композитора Джузеппе Верді. Вже понад 170 років опера залишається однією з найбільш популярних у світі. В титульній партії — Олександр Мельничук. Також в головних ролях: Дмитро Кузьмін (Герцог), Ольга Фомічова (Джільда), Анжеліна Швачка (Маддалена), Сергій Магера (Граф Монтероне) та ін. Диригент — Дмитро Логвин.

Ріголетто

5 квітня (субота) о 17:00 — балет Михайла Скорульського «Лісова пісня». Лірико-драматична історія кохання, пройнята палкою вірою у поезію життя і невмирущим пориванням людини до прекрасного, за мотивами твору Лесі Українки — перлина українського балету. В головних ролях — Тетяна Льозова та Ярослав Ткачук. Партії Мавки та Лукаша у виконанні цієї найромантичнішої балетної пари критики уже давно визнали «еталонними».

Лісова пісня: Тетяна Льозова та Ярослав Ткачук

6 квітня (неділя) о 17:00 — опера «Флорія Тоска» Дж.Пуччіні, яка по праву вважається однією з найбільш популярних вистав у світі. В титульній партії цього разу зірка світової оперної сцени Людмила Монастирська. Також в головних ролях: Олег Злакоман (Каварадоссі), Геннадій Ващенко (Скарпіа), Дмитро Агеєв (Ризничий) та ін. Диригент — Микола Дядюра.

Флорія Тоска: Людмила Монастирська

10 квітня (четвер) о 17:00 — балет А.Адана «Корсар» у постановці Віктора Яременко давно став прикрасою репертуару Національної опери України. В головних партіях: Сергій Кривоконь (Конрад, корсар та Наталія Мацак (Медора). Диригент — Герман Макаренко.

11 квітня (п’ятниця) о 17:00 — перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка. Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання. І навіть в класичні твори час вносить свої корегування — так у виставу зайшов відомий мем про паляницю…

В головних ролях: Ольга Матушенко (Наталка), Наталя Кисла (Терпелиха, її мати), Сергій Скочеляс (Петро, коханий Наталчин), Руслан Танський (Возний, жених Наталчин), Володимир Тишков (Виборний), Петро Приймак (Микола, далекий родич Терпилишин). Диригент — Богдан Пліш.

12 квітня (субота) о 15:00 — вечір одноактних балетів

«Весна і осінь» на музику Антоніна Дворжака (Серенада мі мажор, ор. 22) у постановці всесвітньо відомого хореографа, художнього керівника і директора Hamburg Ballett Джона Ноймаєра. Солісти: Анастасія Шевченко та Ян Ваня.

«5 танго» на музику Астора П’яццолли у постановці одного з найвидатніших хореографів сучасності Ханса ван Манена. Одноактний балет для семи пар, створений 1977 року, входить до репертуару багатьох балетних труп, є надзвичайно популярним у світі шедевром. Тут балетмейстер дозволив собі відмовитися від високих підборів, які зазвичай притаманні танцю танго, а замість них використати пуанти. Він поєднав іспанські елементи, властиві музиці Астора П’яццолли, з класичним танцем, сплітаючи дивовижні ритми та почуття, що ллються разом зі звуками музики. Солісти: Олександра Панченко та Олександр Омельченко.

балет «Елегія воєнного часу» на музику Валентина Сильвестрова у постановці всесвітньо відомого танцівника і балетмейстера Олексія Ратманського. Солісти: Наталія Мацак, Анастасія Шевченко, Катерина Миклуха, Олександра Панченко, Микита Сухоруков, Сергій Кривоконь, Володимир Кутузов, Євген Логвиненко. Диригент — Сергій Голубничий.

13 квітня (неділя) о 17:00 — опера «Макбет» Дж.Верді. До ювілею Марії Левитської. Джузеппе Верді, який захоплювався творчістю Вільяма Шекспіра, став першим, хто втілив драму «Макбет» майже без змін. У цій роботі поєдналися кращі музичні знахідки трьох попередніх опер: «Двоє Фоскарі», «Жанна д’Арк» і «Аттіла». Прем’єра пройшла у Флоренції 14 березня 1847 році та мала великий успіх. Прем’єра вистави на київській сцені відбулася 28 червня 2007 року. Постановний склад: режисер-постановник — Італо Нунціата, диригент-постановник — Володимир Кожухарь, хормейстер-постановник — Лев Венедиктов, художник-постановник — Марія Левитська. В титульній партії цього разу заявлений Геннадій Ващенко. Також в головних ролях: Вікторія Ченська (Леді Макбет), Сергій Ковнір (Банко), Наталія Николаїшин (Дама леді Макбет), Сергій Пащук (Малькольм), Олександр Нікіфоров (Макдуф) та ін. Диригент — Алла Кульбаба.

Інфо: Марія Левитська — народна художниця України, театральна художниця-постановниця і художниця по костюмах. Народилася в Києві, закінчила Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури України, факультет живопису, відділення сценографії, майстерню Данила Лідера. Творчу кар’єру розпочала як художниця-постановниця та художниця по костюмах на кіностудії імені Олександра Довженка. З 1989 р. — головний художник Національної опери України ім. Т.Г. Шевченка. Член Національної спілки художників України, академік Національної академії мистецтв України, нагороджена орденом Княгині Ольги (ІІ ст.), лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2003), театральної премії «Київська Пектораль» (1995), премії «Людина року — 2000». Нагороджена найвищою державною нагородою Італійської Республіки, якою можуть бути відзначені іноземні громадяни — Орденом «Зірка Італії» (2016). Марія Левитська створила декорації та костюми для понад 160 опер, балетів та драматичних вистав в Україні, Японії, Канаді, Словенії, Польщі.

17 квітня (четвер) о 17:00 — балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот». Друге століття живе на сцені цей веселий, яскравий спектакль. Попри простому лібрето, що досить умовно передає сюжет геніального твору Мігеля Сервантеса, балет користується незмінним успіхом у публіки, легко підкорюючи глядачів різних поколінь. Секрет цього успіху — у мелодичній темпераментній музиці Людвіга Мінкуса та у яскравих надзвичайно колоритних персонажах. Не даремно цю виставу часто називають справжнім святом танцю.

18 квітня (п’ятниця) о 17:00 — рання опера Джузеппе Верді «Набукко». Свого часу твір приніс молодому генію світову славу, а знаменитий хор юдейських рабів «Va pensiero» став свого часу справжнім символом об’єднання Італії. Ця опера у постановці Анатолія Солов’яненка з незмінним успіхом йде на сцені Національної опери України уже понад вісім років.

19 квітня (субота) о 15:00 — грандіозне балетне дійство «Христина Шишпор та зірки українського балету». Концерт за участі провідних солістів балетної трупи Національної опери України.

20 квітня (неділя) о 15:00 — концерт пам’яті Івана Пономаренка за участі: Людмили Монастирської, Тетяни Ганіної, Алли Позняк, Олега Злакомана, Олександра Мельничука, Сергія Ковніра, хору та оркестру Національної опери України. Диригенти — Микола Дядюра та Алла Кульбаба.

24 квітня (четвер) о 17:00 — балет Людвіга Мінкуса «Баядерка». Цього разу вистава приурочена до ювілею Елеонора Стебляк.

Вистава займає особливе місце в історії українського хореографічного мистецтва, бо саме ним 2 жовтня 1926 року започаткував свою історію київський балет. В головних партіях заявлені: Наталія Мацак (Нікія), Сергій Кривоконь (Солор), Еліна Бідна (Гамзаті) та ін.

25 квітня (п’ятниця) о 17:00 — опера Джузеппе Верді «Аїда». Твір належить до вершин світової оперної спадщини, залишаючись понад 150 років однією із найпопулярніших та видовищних оперних вистав світу. Опера була створена на честь завершення будівництва Суецького каналу. Єгипетський уряд звернувся до всесвітньо відомого композитора з проханням написати нову оперу на сюжет з життя фараонів. Створена за чотири місяці грандіозна вистава з перших нот зачарувала глядачів з усього світу.

26 квітня (субота) о 15:00 — балет Є.Станковича «Вечори на хуторі біля Диканьки» у постановці Віктора Литвинова. Прекрасна Оксана, закоханий у неї Вакула, заповзятлива Солоха, хитрий Чорт — усі поринають у коло інтриг різдвяної ночі. Усі ми змалку пам’ятаємо сюжет повісті Гоголя «Ніч перед Різдвом». Цього разу вічний сюжет Гоголя — захоплива фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками — оживає у вигляді балету. На глядачів чекає яскрава вистава, багата на народні звичаї та гумор. Поряд із картинами сільської Різдвяної ночі з її співом та веселощами — фантастичні образи нечистої сили, небесних зірок…

27 квітня (неділя) о 15:00 — неперевершена опера Жоржа Бізе «Кармен». Знамениту трагічну історію пристрасного кохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе втілять: Ірина Петрова та Олег Злакоман. Також у ролях: Ксенія Бахрітдінова-Кравчук (Мікаела), Геннадій Ващенко (Ескамільо), Богдан Тарас (Капітан Цуніга) та ін. Диригент — Фелікс Андреас.

Кармен