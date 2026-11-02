Театральний сезон у Національній опері: захопливі вистави у листопаді

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Листопад на головній оперній сцені країни обіцяє бути особливо феєричним. На глядачів чекає яскрава прем’єра сезону — опера «Чарівна Флейта» в концертному виконанні, вистави-присвяти до державних свят та до ювілеїв видатних митців, а ще найкращі взірці світової й української оперної і балетної класики. Не забули в театрі і про юних глядачів — для них в афішу листопада включили яскраво-казковий балет «Білосніжка та семеро гномів».

І хоча кількість глядачів в залі все ще обмежена з огляду на безпекові умови, вечірні вистави стають дійсно вечірніми і починаються тепер о 18:00 (інформація про початок вистави вказана в афіші та на сайті театру). Також є зміни і в діях під час повітряної тривоги — детальніше тут.

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Останній місяць осені у Національній опері України — це час, коли мистецтво стає джерелом світла, тепла, натхнення і віри, що навіть у найтемніші часи музика здатна єднати серця.

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5 листопада (четвер) о 18:00 — балет А.Адана «Корсар» у постановці Віктора Яременка давно став прикрасою репертуару Національної опери України. В головних партіях: Ярослав Ткачук (Конрад, корсар), Маргарита Альнах (Медора) та ін.

6 листопада (п’ятниця) о 18:00 — неперевершена опера Жоржа Бізе «Кармен» цього разу присвячена ювілею Сергія Пащука. Знамениту трагічну історію пристрасного кохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе втілять: Ірина Петрова та Сергій Пащук. Також у ролях: Тетяна Ганіна (Мікаела), Геннадій Ващенко (Ескамільо), Сергій Магера (Капітан Цуніга) та ін.

7 листопада (субота) о 15:00 — балет «Білосніжка та семеро гномів» Богдана Павловського у постановці Віктора Литвинова. П’ЯТИЙ ПРЕМ’ЄРНИЙ ПОКАЗ.

Світла і дуже людяна казка, яка поетизує найважливіші чесноти — доброту, щирість, взаємодопомогу, любов, що протистоять чорним силам зла, заздрощів, владолюбства, жорстокості. Світло завжди перемагає темряву, добро долає зло. А дзеркало ніколи не бреше! Яскраві костюми, інтерактивні декорації, вигадлива хореографія і чарівна музика — неймовірне дійство, яке захопить як малечу, так і дорослих!

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Постановний склад: Віктор Литвинов (хореографія та постановка); Олексій Баклан (диригент-постановник); Марія Левитська (художник-постановник, художник костюмів). Виконавський склад тут.

8 листопада (неділя) о 15:00 — опера «Травіата» Дж.Верді у постановці Анатолія Солов’яненка — це сучасне бачення класичного твору. Яскрава та нестандартна постановка — нове слово у сучасному українському мистецтві. Поза всяким сумнівом — Україна в авангарді не лише на політичній арені, а й у мистецтві. Сучасні сукні, мініспідниці, модні ф’южн-інтер’єри, селфі на сцені, нічні клуби, дим від кальянів, SMSки замість листів на папері… Головний меседж, який транслює ця постановка залу — мистецтво поза часом. Не зважаючи на епохи та інтер’єри, людські взаємини, міжособистісні конфлікти, проблеми та почуття залишаються незмінними… І, можливо, глядач побачивши особисту ситуацію у сучасному трактуванні на оперній сцені, швидше усвідомить цінність стосунків. «Ми прагнемо до живого театру. Так само як і герої, глядачі повинні усвідомити у кінці вистави, що багато б віддали за те, щоб відмотати плівку життя та опинитися у першій дії» — сказав Анатолій Солов’яненко.

В головних партіях цього разу заявлені: Ольга Фомічова (Віолетта Валері), Дмитро Іванченко (Альфред Жермон), Олександр Мельничук (Жорж Жермон), Анжеліна Швачка (Флор Бервуа) та ін.

12 листопада (четвер) о 18:00 — балет Людвіга Мінкуса «Баядерка». Вистава займає особливе місце в історії українського хореографічного мистецтва, бо саме ним 2 жовтня 1926 року започаткував свою історію київський балет. І саме цей балет був заявлений на 24 лютого 2022 року, але зі зрозумілих причин вистава не відбулась…. Цього разу в головних партіях Катерина Миклуха (Нікія, баядерка, прем’єра) та Микита Сухоруков (Солор, воїн).

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13 листопада (п’ятниця) о 18:00 — опера «Турандот», яка стала лебединою піснею видатного італійського композитора Дж. Пуччіні. У центрі історії — жорстока китайська принцеса Турандот. Вона страчує кожного нареченого, який не може відгадати три її загадки. Ситуація змінюється, коли загадками і мужністю її кидає виклик невідомий принц Калаф.

14 листопада (субота) о 15:00 — балет Є.Станковича «Вечори на хуторі біля Диканьки» у постановці Віктора Литвинова. Прекрасна Оксана, закоханий у неї Вакула, заповзятлива Солоха, хитрий Чорт — усі поринають у коло інтриг різдвяної ночі. Усі ми змалку пам’ятаємо сюжет повісті Гоголя «Ніч перед Різдвом». Цього разу вічний сюжет Гоголя — захоплива фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками — оживає в хореографії. На глядачів чекає яскрава вистава, багата на народні звичаї та гумор. Поряд із картинами сільської Різдвяної ночі з її співом та веселощами — фантастичні образи нечистої сили, небесних зірок…

В головних партіях: Тетяна Льозова (Оксана), Ярослав Ткачук (Вакула), Райса Бетанкоурт (Солоха), Олена Карандєєва (Цариця), Олексій Швидкий (Чорт), Микита Кайгородов (Дяк) та ін.

15 листопада (неділя) о 15:00 — рання опера Джузеппе Верді «Набукко». Свого часу твір приніс молодому генію світову славу, а знаменитий хор юдейських рабів «Va pensiero» став свого часу справжнім символом об’єднання Італії. Ця опера у постановці Анатолія Солов’яненка з незмінним успіхом йде на сцені Національної опери України уже понад вісім років.

16 листопада (четвер) о 18:00 — балет «Віденський вальс» на музику видатної австрійської композиторської династії: Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана-сина та Йозефа, які подарували світу неповторні мелодії вальсу, якими вже майже 200 років насолоджується весь світ. «Віденський вальс» — це перший авторський багатоактний балет Аніко Рехвіашвілі, створений знаною хореографкою ще 2001 року. Навіть через роки вистава залишається однією з найулюбленіших у глядачів.

20 листопада (п’ятниця) о 18:00 — опера В.-А.Моцарта «Чарівна флейта» (концертне виконання) ПРЕМ’ЄРА.

«Чарівна флейта» (нім. Die Zauberflöte, KV 620) — це одна з найвідоміших опер Вольфганга Амадея Моцарта у жанрі зінгшпіль (комічна опера з розмовними діалогами), прем’єра якої відбулася 30 вересня 1791 року у Відні в театрі «Ауф дер Віден».

«Чарівна флейта» стала останнім твором Моцарта в оперному жанрі: композитор завершив роботу над оперою незадовго до своєї смерті (він помер 5 грудня 1791 року у віці 35 років). За легендою, на смертному одрі Моцарт наспівував мелодію Папагено. Автором лібрето був Емануель Шиканедер — друг Моцарта, театральний імпресаріо, масон і виконавець ролі птахолова Папагено у першій постановці. І Моцарт, і Шиканедер належали до масонської ложі. Вся опера просякнута масонськими ідеями, числом «три» (три акорди у відкритті овертюри, три брами, три випробування) та мотивами боротьби світла з темрявою. Людвіг ван Бетховен вважав «Чарівну флейту» найкращою оперою Моцарта, а Йоганн Вольфганг фон Гете настільки захопився твором, що навіть почав писати до нього продовження.

Національна опера України представить масштабне концертне виконання цього шедевра, де філософські масонські мотиви, казка про сили Світла і Тряви та вічне кохання Таміно й Паміни зазвучать у виконанні найкращих солістів, хору та оркестру театру.

21 листопада (субота) о 15:00 — Вечір одноактних балетів. До Дня Гідності та Свободи.

«Болеро» одноактний балет на музику Моріса Равеля, у постановці Анатолія Шикери. Вистава є яскравим зразком неокласичної та психологічної хореографії, що заворожує з перших звуків і рухів.

«Весна і осінь» балет на музику Антоніна Дворжака (Серенада Мі мажор, op. 22) у постановці видатного хореографа Джона Ноймаєра.

«Елегія воєнного часу» на музику Валентина Сильвестрова у постановці всесвітньо відомого танцівника і балетмейстера Олексія Ратманського.

Також в афіші листопада:

22 листопада (неділя) о 15:00 — перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка, сповнена іскрометного гумору, запальних танців та колоритного фольклору. Знайома кожному історія кохання прозвучить у музичній редакції Мирослава Скорика та сценічній редакції Анатолія Солов’яненка. Навіть у класичні твори час вносить свої корективи — глядачі зможуть оцінити, як делікатно та дотепно у виставу інтегрували відомий сучасний мем про «паляницю».

26 листопада (четвер) о 18:00 — романтичний балет Адольфа Адана «Жізель».

За сюжетом твору граф Альберт закохався в просту селянську дівчину Жізель. Однак він уже заручений із заможною аристократкою Батильдою, тож змушений удавати з себе селянина. Дівчину також кохає лісник Ганс, який розкриває їй правду про графа. Не витримавши зради коханого, Жізель божеволіє і помирає. Альберт не може її забути, тож таємно відвідує цвинтар. Там на нього чекає остання зустріч із духом коханої, що рятує його від смерті. Вже у наш час балетмейстер театру Віктор Яременко, переосмисливши сценографію та сюжет цього балетного шедевра, створив власну версію вистави. Прем’єра цієї постановки з величезним успіхом пройшла в Японії, а тепер ця вистава збирає аншлаги в Києві.

27 листопада (п’ятниця) о 18:00 — наймасштабніша постановка за роки незалежності України — опера Дж.Верді «Дон Карлос» цього разу присвячена ювілею В’ячеслава Лупалова.

28 листопада (субота) о 18:00 — До Дня пам’яті жертв Голодоморів Реквієм В.-А.Моцарта.

29 листопада (неділя) о 15:00 — комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник». Вистава належить до найвідоміших у своєму жанрі й ось уже понад двісті років залишається не тільки в поточному репертуарі світового оперного мистецтва, а й користується незмінною прихильністю слухачів. Її герої потрапляють у досить химерні ситуації, окреслені дотепним сюжетом лібрето, створеного за мотивами безсмертної п’єси французького драматурга П’єра Бомарше. В осучасненій версії Анатолія Солов’яненка постановка «поза простором та поза часом» одразу стала однією з найулюбленіших серед киян та гостей міста.

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