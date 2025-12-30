Театральний сезон у Національній опері: захопливі вистави у січні

Реклама

Також на глядачів очікують: шостий прем’єрний показ опери «Казки Гофмана», феєрично-гротескний балет «Вечори на хуторі біля Диканьки» та багато не менш яскравих подій. Та й взагалі, січневий репертуар театру задовольнить найвибагливіші смаки глядачів.

І хоча вистави все ще залишають виключно «денними» (інформація про початок вистави указана в афіші та на сайті театру), а кількість глядачів в залі все ще обмежена, Національна опера України радо зустрічає усіх своїх прихильників.

Розпочинає перший місяць року новорічно-різдвяний марафон «Снігової Королеви».

2 — 11 січня — балет «Снігова Королева» за мотивами однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена. Основа вистави — музична компіляція творів Едварда Гріга, Жюля Массне та інших композиторів. Прем’єра балету у постановці Аніко Рехвіашвілі (диригент-постановник — Олексій Баклан, художник-постановник — Станіслав Петровський, художник костюмів — Наталія Кучеря) відбулася у 2016 році й одразу привернула увагу поціновувачів балету. Наприкінці 2022 року творча група театру зробила переосмислення музичної складової балету — були вилучені фрагменти творів російських авторів та замінені на роботи інших композиторів. Відповідно відбулися зміни й в хореографії. Прем’єра оновленої «Снігової Королеви» відбулася 23 грудня 2022 року.

Початок вистави та виконавський склад. А загадувати бажання треба під час того, як на сцені льодові брили перетворюються на квіти, а Кай і Герда зливаються в поцілунку…

15 січня (четвер) о 17:00 — комічний балет «Весілля Фігаро» на музику Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Віктора Яременка, який впродовж багатьох років є беззаперечним фаворитом у київських глядачів. Цього разу в головних партіях — найромантичніше балетна пара Тетяна Льозова (Сюзанна) та Ярослав Ткачук (Фігаро).

16 січня (п’ятниця) о 17:00 — перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка. Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання у виконанні Наталії Николаїшин (журналісти уже давно «охрестити» співачку «Народна Наталка України»), Сергія Скочеляса (Петро), Наталії Кислої (Терпилиха), Олександра Бойка (Микола) та ін. За диригентським пультом — Алла Кульбаба.

Та навіть в класичні твори час вносить свої корегування — так у виставу зайшов відомий мем про паляницю.

17 січня (субота) о 15:00 — балет Х.Левенсхольда «Сильфіда» — це не просто один з кращих романтичних балетів. Йому випало започаткувати той великий перелік творів, які склали цілу епоху в хореографічно­му мистецтві, і до яких через багато років знову і знову звертаються балетмейстери, черпаючи натхнення і творчу наснагу. Не випадково «Сильфіду» назвали “ескізом, яким скористалися для ча­рівної композиції „Жізелі“.

18 січня (неділя) о 15:00 — вечір одноактних вистав

Комічна опера Джованні Баттіста Перголезі «Служниця-пані» . Попри доволі коротке життя, Джованні Баттіста Перголезі увійшов в історію передусім саме «Служницею-пані» (La Serva Padrona) — твором, який згодом посів гідне місце у золотому фонді оперного мистецтва. Ця опера спочатку мала призначення інтермедії між актами опери-seria «Гордий бранець», а з часом набула самостійності й швидко завоювала тодішній музичний світ, ставши блискучим зразком опери-буффа. Гобелен, що ожив, — так режисерка-постановниця Тамара Трунова пояснює візуальну стилістику своєї «Служниці». У виконавському складі цієї старовинної опери цього разу: Дмитро Агеєв (Умберто), Анастасія Поважна (Серпіна, його служниця), партія клавесина — Юлія Ященко.

«5 танго» на музику Астора П’яццолли у постановці одного з найвидатніших хореографів сучасності Ханса ван Манена. Одноактний балет для семи пар, створений 1977 року, входить до репертуару багатьох балетних труп, є надзвичайно популярним у світі шедевром Ханса ван Манена. Тут хореограф дозволив собі відмовитися від високих підборів, які зазвичай притаманні танцю танго, а замість них використати пуанти. Він поєднав іспанські елементи, притаманні музиці Астора П’яццоли, з класичним танцем, сплітаючи дивовижні ритми та почуття, що ллються разом зі звуками музики.

22 січня (четвер) о 17:00 — балет М.Скорульського «Лісова пісня» до Дня Соборності України.

Композитора полонив сюжет прекрасної поетичної драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» — одного з найвидатніших творів української літератури, що захоплює своїм гуманізмом, високим етичним пафосом, пройнятий палкою вірою у поезію життя і невмирущим пориванням людини до прекрасного. Гнівно і пристрасно прозвучало в «Лісовій пісні» засудження дріб’язковості, користолюбства, егоїзму — всього, що вбиває у людині творче горіння, відчуття радості. Обивательському розумінню ситого животіння Леся Українка протиставила високу мрію про щастя, справжню велич людської душі. В музичній тканині «Лісової пісні» значне місце посідають народнопісенні мотиви. Працюючи над балетом, Михайло Скорульський створив захопливий гімн не лише людині з її вічним прагненням до прекрасного, а й природі, життю.

23 січня (п’ятниця) о 17:00 — опера Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-Сан). Трагічна історія японської дівчини з Нагасакі вже понад сторіччя зворушує шанувальників опери з усього світу. Однією з найбільш відомих виконавиць Мадам Баттефлай була видатна українська співачка Соломія Крушельницька, яка принесла твору світове визнання. Саме завдяки її голосу й артистичному таланту Джакомо Пуччіні вдалося врятувати свою оперу, що провалилася після прем’єри. Після тріумфу української співачки у головній ролі зворушений Джакомо Пуччіні, котрий повернув собі творчу честь, надіслав Крушельницькій фотокартку із присвятою «неперевершеній та найчарівнішій Баттерфлай (Джакомо Пуччіні, Торре дель Лаго, 1904)». З великим успіхом вистава неодноразово ставилася на сцені Національної опери України. Нинішня вистава має досить довге сценічне життя. Постановницею вистави є видатна режисерка Ірина Молостова — одна з корифеїв українського музичного театру другої половини XX сторіччя. Виконавці: Оксана Крамарева (Чіо-Чіо-Сан), Дмитро Іванченко (Лейтенант Пінкертон), Тетяна Пімінова (Сузукі) та ін. Диригент — Віктор Олійник.

24 січня (субота) о 15:00 — вечір одноактних сучасних балетів «Кассандра» та «Мойсей» у постановці Олесі Шляхтич

«Кассандра» на музику Антоніо Вівальді, Safdi — дійство, що обʼєднує минуле з майбутнім, кінетичне зі статичним, колір з формою та визначений зміст з лабільним простором думки.

За основу сюжету взята найзагадковіша поема Лесі Українки, що змалювала протистояння між добром та злом через призму видінь доньки троянського царя Кассандри…

«Мойсей» на музику Тимофія Старєнкова. Балет «Мойсей», створений за мотивами поеми Івана Франка — про прагнення нації зберегти свою землю, пошук «маленького раю» та віру у Перемогу.

25 січня (неділя) о 17:00 — опера «Травіата» Дж.Верді у постановці Анатолія Солов’яненка. Прем’єра відбулася 29 жовтня 2022 року. Опера «Травіата» Джузеппе Верді у постановці Анатолія Солов’яненка — це сучасне бачення класичного твору. Яскрава та нестандартна постановка — нове слово у сучасному українському мистецтві. Поза всяким сумнівом — Україна в авангарді не лише на політичній арені, а й у мистецтві. Сучасні сукні, мініспідниці, модні ф’южн інтер’єри, селфі на сцені, нічні клуби, дим від кальянів, SMS-ки замість листів на папері… Головний меседж, який транслює ця постановка залу — мистецтво поза часом. Незважаючи на епохи та інтер’єри, людські взаємини, міжособистісні конфлікти, проблеми та почуття залишаються незмінними… І, можливо, глядач, побачивши особисту ситуацію у сучасному трактуванні на оперній сцені, швидше усвідомить цінність стосунків. «Ми прагнемо до живого театру. Так само як і герої, глядачі повинні усвідомити у кінці вистави, що багато б віддали за те, щоб відмотати плівку життя та опинитися у першій дії», — сказав Анатолій Солов’яненко.

28 січня (середа) о 17:00 — ШОСТИЙ ПРЕМ’ЄРНИЙ ПОКАЗ опери Жака Оффенбаха «Казки Гофмана».

«Казки Гофмана» (фр. Les contes d’Hoffmann) — остання опера французького композитора Жака Оффенбаха. Все своє творче життя Жак Оффенбах мріяв створити «серйозний твір», проте, знаходячись у полоні охочої розваг мінливої паризької публіки, був вимушений писати затребувані водевілі, музичні комедії, оперети. Наприкінці жовтня 2021 року на сцені Національної опери України відбулася прем’єра «Казок Гофмана» в концертному форматі й з того часу глядачі з нетерпінням очікували на сценічну версію цієї опери. І ось нарешті довгоочікувана прем’єра.

Постановний склад: режисер-постановник — Іван Уривський, диригент-постановник — Микола Дядюра, хормейстер-постановник — Денис Крутько, художник-постановник — Петро Богомазов, художник костюмів — Дарія Біла.

У виконавському складі цього разу заявлені: Дмитро Іванченко (Гофман), Сергій Магера (Ліндорф Коппеліус, Даперутто, Міракль), Ірина Петрова (Нікляус, Муза), Ольга Фомічова (Олімпія), Лілія Гревцова (Антонія), Тетяна Ганіна (Джульєтта), Владіслав Фоміних (Креспель), Михайло Кірішев (Паттікіначчо, Франц, Лютер, Шлеміль), В’ячеслав Базир (Герман), Тетяна Пімінова (Голос матері), Руслан Танський (Андреас, Кошеніль), Сергій Скочеляс (Спаланцані, Натанаель), Наталія Николаїшин (Стелла). Диригент — Микола Дядюра.

29 січня (четвер) о 17:00 — балет Людвіга Мінкуса «Баядерка». Вистава займає особливе місце в історії українського хореографічного мистецтва, бо саме ним 2 жовтня 1926 року започаткував свою історію київський балет. І саме цей балет був заявлений на 24 лютого 2022 року, але зі зрозумілих причин вистава не відбулась…. Цього разу в головних партіях Ілона Кравченко (Нікія, баядерка) та Микита Сухоруков (Солор, воїн).

30 січня (п’ятниця) о 17:00 — опера «Флорія Тоска» Дж.Пуччіні, яка вважається однією з найбільш популярних вистав у світі. В титульній партії цього разу заявлена Вікторія Ченська. Також в головних ролях: Дмитро Кузьмін (Каварадоссі), Олександр Мельничук (Скарпіа), Володимир Тишков (Чезаре Анджелотті), Олександр Бойко (Ризничий) та ін.

31 січня (субота) о 17:00– балет Є.Станковича «Вечори на хуторі біля Диканьки» у постановці Віктора Литвинова. Прекрасна Оксана, закоханий у неї Вакула, заповзятлива Солоха, хитрий Чорт — усі поринають у коло інтриг різдвяної ночі. Усі ми змалку пам’ятаємо сюжет повісті Гоголя «Ніч перед Різдвом». Цього разу вічний сюжет Гоголя — захоплива фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками — оживає у вигляді балету. На глядачів чекає яскрава вистава, багата на народні звичаї та гумор. Поряд із картинами сільської Різдвяної ночі з її співом та веселощами — фантастичні образи нечистої сили, небесних зірок…