Театральний сезон у Національній опері: захопливі вистави у травні

Тут і другий прем’єрний показ Вечора одноактних балетів «4 Легенди — гала». Тут і твори золотого фонду національного репертуару — опери «Наталка Полтавка» та «Запорожець за Дунаєм» і балет «Лісова пісня», які завжди збирають аншлаги.

Також у театральній афіші традиційно представлені шедеври світової оперної та балетної класики за участі провідних солістів театру.

І хоча вистави все ще залишають виключно «денними» (інформація про початок вистави указана в афіші та на сайті театру), а кількість глядачів в залі все ще обмежена, вистави травневої афіші нададуть позитиву та наснаги на звершення будь-якої складності!

Розпочинаєтья травнева афіша театру з трагічної, але неймовірно красивої опери «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-Сан).

1 травня (п’ятниця) о 17:00 — опера Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-Сан). Трагічна історія японської дівчини з Нагасакі вже понад сторіччя зворушує шанувальників опери з усього світу. Однією з найбільш відомих виконавиць Мадам Баттефлай була видатна українська співачка Соломія Крушельницька, яка принесла твору світове визнання. Саме завдяки її голосу й артистичному таланту Джакомо Пуччіні вдалося врятувати свою оперу, що провалилася після прем’єри. Після тріумфу української співачки у головній ролі зворушений Джакомо Пуччіні, котрий повернув собі творчу честь, надіслав Крушельницькій фотокартку із присвятою «неперевершеній та найчарівнішій Баттерфлай (Джакомо Пуччіні, Торре дель Лаго, 1904)».З великим успіхом вистава неодноразово ставилася на сцені Національної опери України. Нинішня вистава має досить довге сценічне життя. Постановницею вистави є видатна режисерка Ірина Молостова — одна з корифеїв українського музичного театру другої половини XX сторіччя. Виконавці: Оксана Крамарєва (Чіо-Чіо-Сан), Дмитро Кузьмін (Лейтенант Пінкертон), Тетяна Пімінова (Сузукі) та ін. Диригент — Віктор Олійник.

2 травня (субота) о 15:00 — балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот». Друге століття живе на сцені цей веселий, яскравий спектакль. Попри лібрето, що досить умовно передає сюжет геніального твору Мігеля Сервантеса (головна увага зосереджена на коханні Кітрі та Базіля, а не на пригодах самого Дон Кіхота), балет користується незмінним успіхом у публіки, легко підкорюючи глядачів різних поколінь. Секрет цього успіху — у мелодичній темпераментній музиці Людвіга Мінкуса та у яскравих надзвичайно колоритних персонажах. Не даремно цю виставу часто називають справжнім святом танцю.

Цього разу у виконавському складі заявлені: Сергій Литвиненко (Дон Кіхот), Микита Кайгородов (Санчо Панса), Ілона Кравченко (Кітрі), Володимир Кутузов (Базиль), Олена Карандєєва (Вулична Танцівниця), Ян Ваня (Еспадо) та ін. Диригент — Сергій Голубничий.

3 травня (неділя) о 15:00 та 31 травня (неділя) о 18:00 — опера Миколи Лисенка «Наталка Полтавка». Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. Опера Миколи Лисенка «Наталка Полтавка» належить до визначних творів української музичної культури. Композитора привабив сюжет «Наталки Полтавки» Івана Котляревського щирим розкриттям життя простого народу, реалістичним відображенням народного побуту. Але навіть в класичні твори час вносить свої корегування — так у виставу зайшов відомий мем про паляницю… У ролях на 3 травня заявлені: Наталія Николаїшин (Наталка), Сергій Скочеляс (Петро), Анжеліна Швачка (Горпина Терпелиха), Богдан Тарас (Виборний Макогоненко), Сергій Пощук (Возний Тетерваковський) та Олександр Бойко (Микола). Диригент — Богдан Пліш.

Наталка Полтавка. Наталія Николаїшин та Анжеліна Швачка

7 травня (четвер) о 17:00 — одна із найяскравіших балетних вистав театру — «Віденський вальс» на музику видатної австрійської композиторської династії: Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана-сина та Йозефа, які подарували світу неповторні мелодії вальсу, якими вже майже 200 років насолоджується весь світ.

«Віденський вальс» — це перший авторський багатоактний балет Аніко Рехвіашвілі, створений знаною хореографкою ще у 2001 році. Навіть через 22 роки вистава залишається однією з найулюбленіших у глядачів.

У головних ролях глядачі побачать: Олександра Скулкіна (Франц, композитор), Марію Кірсанову, Катерину Дегтярьову (Карла, знаменита балерина) (Аннель) та ін. Диригент — Сергій Голубничий.

8 травня (п’ятниця) о 17:00 — знаменита опера Джузеппе Верді «Ріголетто», створена за драмою Віктора Гюго «Король бавиться» (лібрето Франческо Марії Піаве). Соціальна ідея, що привабила композитора у драмі Гюго — протиставлення простої, по-своєму нещасної людини, придворного блазня Трібуле розбещеному королю Франциску І. Виконавці: Степан Дробіт (Ріголетто), Ольга Фомічова (Джільда), Дмитро Іванченко (Герцог Мантуанський), Сергій Ковнір (Спарафучілє), Ірина Петрова (Маддалена), Сергій Магера (Граф Монтероне, Дмитро Агеєв (Граф Чепрано) та ін. Диригент — Алла Кульбаба.

9 травня (субота) о 17:00 — «Лісова пісня» — перлина українського балету, створена на музику Михайла Скорульського за мотивами драми-феєрії Лесі Українки. Це історія про кохання Мавки та Лукаша. Вистава відома своєю фольклорною музикою, символізмом та поєднанням фантастичного світу природи з людськими почуттями. Цього разу в головних ролях найромантичніше балетна пара — Тетяна Льозова та Ярослав Ткачук. Виконання ними партій Мавки і Лукаша уже давно визнано еталонним. Диригент — Віктор Олійник.

Лісова пісня. Тетяна Льозова та Ярослав Ткачук

10 травня (неділя) о 15:00 — Вечір одноактних вистав:

Сатирична одноактна опера «Джанні Скіккі» видатного італійського композитора Джакомо Пуччіні. В основі сюжету опери історія реального шахрая Джанні Скіккі, що жив у Флоренції у 1299 році. Багатій-скнара Донато Буозо, помираючи, все майно заповів монастирю. Спадкоємці прагнуть хитрістю змінити заповіт та кличуть на допомогу пройдисвіта Джанні Скіккі, чия дочка Лауретта заручена із племінником Буозо. Скіккі блискуче розігрує роль померлого Буозо та від його імені складає підроблений заповіт… на власну користь! У головних партіях: Михайло Кірішев (Джанні Скіккі), Лілія Гревцова (Лауретта), Алла Позняк (Зіта), Олександр Нікіфоров (Рінуччо) та інші. Диригент Віктор Олійник.

Балет «Болеро» на музику Моріса Равеля в постановці видатного хореографа Анатолія Шекери, відомий виразними партіями «Дівчини в білому» та «Дами в чорному», прикрашає сцену театру уже понад 50 років. Цього разу в виконавському складі: Ольга Голиця (Дівчина в білому), Райса Бетанкоурт (Дама в чорному) та Євген Логвиненко (Юнак). Диригент — Віктор Олійник.

Болеро

14 травня (четвер) о 17:00 — романтичний балет «Корсар» А.Адана. Яскраву історію про кохання корсара Конрада та красуні Медори цього разу на сцені театру втілять Володимир Кутузов та Єліна Кутузова. Також в головних партіях: Ольга Киф’як-фон-Краймер (Гюльнара), Ілля Морозов (Ланкедем), Даніїл Сілкін (Раб) та ін. Диригент — Олексій Баклан.

15 травня (п’ятниця) о 17:00 — опера «Флорія Тоска» Дж.Пуччіні, яка є однією з найпопулярнішніх вистав в репертуарі театру. Драматична історія кохання співачки Флорії Тоски та художника Маріо Каварадоссі, що розгортається на тлі політичних інтриг… В головних партіях: Вікторія Ченська (Флорія Тоска, співачка), Олег Злакоман (Маріо Каварадоссі, художник), Геннадій Ващенко (Барон Скарпіа), Владислав Фоміних (Чезаре Анжелотті), Олександр Бойко (Ризничий) та ін. Диригент — Алла Кульбаба.

16 травня (субота) о 17:00 — балет «Дама з камеліями» - літературно-оперний бестселер мовою танцю в хореографії Аніко Рехвіашвілі, в якому є все: динаміка і експресія, елегійність і романтизм, напруження і катарсис. В головних партіях: Анастасія Шевченко (Марі Дюплесі, паризька куртизанка), Даниїл Пащук (Александр, молодий письменник), Катерина Дегтярьова (Кларисс. Юна дівчина), Руслан Авраменко (Александр, батько молодого письменника), Ілля Морозов (Герцог де Гіз) та ін. Диригент — Олексій Баклан.

Дама з камеліями

Також у травневій афіші заявлені:

17 травня (неділя) о 15:00 — комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник». Вистава належить до найвідоміших у своєму жанрі й ось уже понад двісті років залишається не тільки у діючому репертуарі світового оперного мистецтва, а й користується незмінною прихильністю слухачів. Її герої потрапляють у досить химерні ситуації, окреслені дотепним сюжетом лібрето, створеного за мотивами безсмертного твору французького драматурга П’єра Бомарше… В осучасненій версії Анатолія Солов’яненка постановка «поза простором та поза часом» одразу стала однією з найулюбленіших у киян та гостей міста.

Севільський цирульник

21 травня (четвер) о 17:00 — балет «La Fille mal gardée» (Норовлива донька) на музику Луї-Жозефа Фердинана Герольда в хореографії сера Фредеріка Аштона.

Музичне аранжування Джона Ланчбері, художнє оформлення сера Оскара Ланкастера. Балетмейстер-постановник — Жан Крістоф Лесаж, диригент-постановник — Віктор Олійник.

«La Fille mal gardée» (Норовлива донька) — шедевр балетної класики у хореографії Фредеріка Аштона, створений 1960 року для Королівського балету, Ковент-Гарден у Лондоні на музику Фердинана Герольда в оркестровці Джона Ланчбері. Це одна з найтепліших і найдотепніших історій у класичному балеті, сповнена гумору, ніжності та енергії сільського життя.

Сьогодні ця версія є частиною репертуару провідних театрів світу — Королівського балету в Лондоні, Паризької опери, Австралійського балету, American Ballet Theatre, San Francisco Ballet, Національного балету Канади, Голландського національного балету та інших.

22 травня (п’ятниця) о 17:00 — неперевершена опера Жоржа Бізе «Кармен» — знаменита трагічна історія пристрасного кохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе.

23 травня (субота) о 15:00 — класичний романтичний балет Адольфа Адана про кохання, зраду та прощення. Вистава йде у новій редакції (балетмейстер Віктор Яременко, диригент Олексій Баклан) та є окрасою репертуару театру.

24 травня (неділя) о 15:00 — опера «Травіата» Дж.Верді у постановці Анатолія Солов’яненка – це сучасне бачення класичного твору. Яскрава та нестандартна постановка — нове слово у сучасному українському мистецтві. Сучасні сукні, мініспідниці, модні ф’южн інтер’єри, селфі на сцені, нічні клуби, дим від кальянів, SMS-ки замість листів на папері… Головний меседж, який транслює ця постановка залу — мистецтво поза часом. Не зважаючи на епохи та інтер’єри, людські взаємини, міжособистісні конфлікти, проблеми та почуття залишаються незмінними… І, можливо, глядач побачивши особисту ситуацію у сучасному трактуванні на оперній сцені, швидше усвідомить цінність стосунків. «Ми прагнемо до живого театру. Так само як і герої, глядачі повинні усвідомити у кінці вистави, що багато б віддали за те, щоб відмотати плівку життя та опинитися у першій дії.» — сказав Анатолій Солов’яненко.

27 травня (середа) о 17:00 — Вечір молодої енергії та танцю

За участю здобувачів освіти КДФХК імені Тетяни Таякіної.

Прем’єра вистав «Малевич. Супрематичний рух» та «Жізель» (ІІ акт).

28 травня (четвер) о 18:00 — комічний балет «Весілля Фігаро» на музику Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Віктора Яременка, що впродовж багатьох років є беззаперечним фаворитом у київських глядачів.

29 травня (п’ятниця) о 18:00 — безсмертний шедевр української класики опера Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» в музичній редакції Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка.

30 травня (субота) о 18:00 — Вечір одноактних балетів «4 Легенди — гала». ДРУГИЙ ПРЕМ’ЄРНИЙ ПОКАЗ. У програмі представлена хореографія чотирьох легендарних балетмейстерів: Вільяма Форсайта (США), Джона Ноймаєра (США), Ханса ван Манена (Нідерланди), Олексія Ратманського (Україна — США).

Вперше на сцені Національної опери України виконають два хореографічні номери у постановці Вільяма Форсайта: Bach Duet і Slingerland Duet. Глядачі матимуть можливість познайомитись з особливою філософією цього американо-німецького хореографа, який, зберігаючи класичну «лексику», деконструює уявлення про положення тіла у просторі й наповнення сценічного простору методологією пошуку.

На запрошення театру хореографію В. Форсайта на сцені Національної опери України втілює Олег Климюк, випускник Київського державного хореографічного училища, класу Володимира Денисенка та Вадима Авраменка, артист балету Національної опери України у 1994–1999 роках. Подальша кар’єра його розвивалася у Німеччині, як танцівника, педагога, балетмейстера. Працював з відомими хореографами, зокрема з В. Форсайтом. Був безпосереднім учасником постановки Bach Duet і виконавцем Slingerland Duet у Німеччині. Наразі Олег є керівником освітнього хореографічного проєкту «ART of» (Цюрих, Швейцарія).

У програмі вечора також твори, які вже встигли стати частиною репертуару і полюбилися глядачам: «Весна і осінь» Джона Ноймаєра, «5 танго» Ханса ван Манена і «Елегія воєнного часу» Олексія Ратманського.

«Slingerland duet» хореографія Уільяма Форсайта , муз. Гевіна Браєрса

«Bach Duet» хореографія Уільяма Форсайта муз. Й.С.Баха

Адажіо з балету «Весна і осінь» на музику Антоніна Дворжака (Серенада мі мажор, ор. 22) у постановці всесвітньо відомого хореографа, художнього керівника і директора Hamburg Ballett Джона Ноймаєра.

«5 танго» на музику Астора П’яццолли у постановці одного з найвидатніших хореографів сучасності Ханса ван Манена. Одноактний балет для семи пар, створений 1977 року, входить до репертуару багатьох балетних труп, є надзвичайно популярним у світі шедевром. Тут балетмейстер дозволив собі відмовитися від високих підборів, які зазвичай притаманні танцю танго, а замість них використати пуанти. Він поєднав іспанські елементи, властиві музиці Астора П’яццолли, з класичним танцем, сплітаючи дивовижні ритми та почуття, що ллються разом зі звуками музики.

балет «Елегія воєнного часу» на музику Валентина Сильвестрова у постановці всесвітньо відомого танцівника і балетмейстера Олексія Ратманського. Солісти: Еліна Кутузова, Катерина Миклуха, Олександра Панченко, Анастасія Шевченко, Микита Сухоруков, Ярослав Ткачук, Євген Логвиненко, Ілля Морозов. Диригент — Сергій Голубничий.

