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Тімур Мірошниченко відвідав благодійний показ різдвяної історії "Подорож до Вифлеєма"

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Тімур Мірошниченко відвідав благодійний показ різдвяної історії "Подорож до Вифлеєма"

Тімур Мірошниченко

Днями у кінотеатрі "Оскар" відбувся благодійний показ різдвяної історії "Подорож до Вифлеєма" для дітей ВПО, поліцейських, військових, якими опікується благодійний фонд "Родина Україна" за підтримки 1+1 media.

Під час заходу діти мали можливість зробити гарні світлини на яскравій фотозоні і пригоститися смаколиками.

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Спеціальним гостем івенту був ведучий "1+1 Україна", ментор проєкту "Здійсни мрію" Тімур Мірошниченко.

Тімур Мірошниченко / ©
Тімур Мірошниченко

"Передноворічні дні – період, коли хочеться вірити в дива. Що вони неодмінно трапляться з тобою. Але ти і сам можеш стати для когось чарівником і подарувати приємні зустрічі й спілкування. Було дуже радісно, але і щемливо водночас бачити цих діток, їхні усмішки. Особливо усвідомлюючи що вони пройшли і проходять досі", — сказав Тімур Мірошниченко.

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Під опікою благодійного фонду "Родина Україна" понад 400 дітей. Серед них ті, які втратили одного або двох батьків внаслідок війни; проживали в зоні бойових дій і на тимчасово окупованих територіях; із сімей ВПО; діти військовослужбовців; сироти або позбавлені батьківського піклування; діти з багатодітних родин.

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Також фонд займається гуманітарною допомогою, психологічною, рекреаційною та фізичною реабілітаціями дітей. Працює над симптоматикою ПТСР і наслідками російської агресії проти України.

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"Ми неймовірно радіємо, що у цей доволі непростий період нам вдалося подарувати дітям казковий настрій та яскраві враження від перегляду", – прокоментував офіційний представник студії Sony Pictures в Україні B&H Film Distribution. 

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Про фільм:

Вже відсьогодні, 21 грудня, одна з найвеличніших історій про народження Ісуса ожила на великих екранах. Це сімейна музична пригода, яка поєднує класичні різдвяні мотиви з гумором, вірою і приголомшливими хітами.

До слова, благодійний проєкт 1+1 media "Здійсни мрію" прагне розповідати про дітей, які наближають нашу перемогу і допомагати малечі, в якої повномасштабна війна відібрала право на дитинство. Ініціатива реалізується в компанії з 2016 року, проте через повномасштабну війну рф проти України набула інших сенсів.

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