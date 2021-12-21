Тиждень новорічної казки від Олександра Стоянова: у Києві покажуть вистави "Лускунчик" та "Білосніжка"

Тиждень новорічної казки від Олександра Стоянова: у Києві покажуть вистави "Лускунчик" та "Білосніжка"

У спектаклях візьмуть участь артисти балету світового рівня.

Справжню новорічну казку та найсвятковіший настрій у Жовтневому палаці від 25 грудня до 1 січня щодня даруватимуть зірки балету у виставах "Лускунчик" та "Білосніжка". Наповнюватимуть вас зарядом енергії та позитиву на весь наступний 2022 рік артисти світового рівня.

Щодня о 19:30 у балеті "Лускунчик" танцюють Катерина Кухар та Олександр Стоянов. Глядачі люблять їхній дует за ризиковані та легкі підтримки, а також ту позитивну енергію, яку вони дарують своїм танцем глядачам.

Прес-служба

Також на сцену у спектаклях вийдуть блискучий Станіслав Ольшанський та наймиліша Ганна Стоянова, вони щодня, за допомогою свого танцю, о 14:00 розповідатимуть глядачам добру казку "Білосніжка".

Головна новорічна подія та справжній подарунок – Київські балетні сезони від Олександра Стоянова. Саме тут протягом тижня можна надихатися і набиратися сил на наступний 2022 рік.

Олександр Стоянов/Прес-служба

Про спектакль "Лускунчик"

Балет "Лускунчик" — це спектакль поза часом, його любить понад 100 років не одне покоління дітей та дорослих із різних країн світу. Створено спектакль за мотивами казки класика німецької літератури Е. Гофмана "Лускунчик і Мишачий король", це — містична історія про прекрасного принца, зачарованого в потворну ляльку, і дівчинці Маші, яка допомагає Лускунчику перемогти чудового Мишиного короля.

Вистава "Лускунчик" глядач любить за чудову музику Петра Чайковського, за відчуття радості та оптимізму, з якими публіка обов'язково йдуть з театру і після надовго їх зберігає у своїй душі, згадуючи про цю чарівну виставу.

Прес-служба

Прес-служба

Прес-служба

Про балет "Білосніжка та сім гномів"

Балет "Білосніжка та сім гномів" створений за однойменною казкою братів Грім, але за стилістикою нагадує діснеївський мультик та поставлений під музичні мотиви польського композитора Богдана Павловського. Це ідеальний спектакль, який буде цікавий не лише вимогливому юному глядачеві, навіть уважний дорослий із задоволенням порине у фантастичну атмосферу, яка буде наповнена танцем, казкою, добрим гумором та акторською майстерністю, яскравими костюмами, декораціями та навіть історією про кохання.

Прес-служба

Прес-служба

Читайте також: