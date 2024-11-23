Топ-3 культурних подій на початку грудня: музична премія, концерт і балет

Початок зими має потішити різноманітними цікавими культурними подіями. Найбільше нас зацікавили саме ці три заходи у Києві.

Премія MUZVAR AWARDS

У палаці Україна 2 грудня відбудеться незалежна музична премія MUZVAR AWARDS-2024 від порталу "МУЗВАР". Свої нагороди у 15 номінаціях отримають найкращі молоді артисти, режисери, саундпродюсери та автори. Відзначать також і найуспішніші формати творчих колаборацій. Серед цьогорічних номінантів: DOROFEEVA, Klavdia Petrivna, Таню Муіньо, МУР та інші.

На головній сцені країни з'являться найяскравіші артисти, які працюють у напрямках поп, рок, естрада та альтернатива. У зірковому line-up заявлені: Андрій Кравченко, Максим Бородін, SWOIIA, МЮСЛІ UA & Misha Scorpion, SKYLERR & Нікіта Кісельов та інші.

У заході також візьмуть участь представники креативної індустрії та інші визначні постаті у сфері української культури.

Дата: 2 грудня, 18:00

Місце: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103

Квитки: 200-1490 грн

Балет "Коппелія"

3 грудня на сцені Національної опери України покажуть легендарну класику комедійно-балетного жанру "Коппелія". Цей балет отримав успіх ще у 1870 році, коли його презентували вибагливому французькому глядачеві у Гранд-Опера й з тих пір він є прикрасою багатьох головних театрів світу.

У Києві цю видовищну виставу, яку створив український балетмейстер Анатолій Шекера, за редакцією заслуженого артиста України Ярослава Ткачука, представлять учні та студенти Київського державного фахового хореографічного коледжу. Балет "Коппелія" за новелою Ернеста Амадея Гофмана "Пісочна людина" – видовище вишукане, легке, яскраве і викликає тільки позитивні емоції та естетичну насолоду. Музику до постановки створив французький композитор Лео Деліб, яка за два століття стала справжньою класикою світового балету. В основі цієї балетної постановки – історія кохання, з любовним трикутником, ревнощами, пристрасними інтригами та щасливим кінцем.

Дата: 3 грудня, 17:00

Місце: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50

Квитки: 200-1000 грн

Концерт Павла Зіброва

7 грудня Павло Зібров виступить у Києві з концертом. Цього вечора пануватиме атмосфера затишку, ностальгії і хорошого настрою. Народний артист виконає пісні з нового альбому "Любов може все", а також легендарні хіти: " Хрещатик", "Вуса бренд", "День народження", "Мертві бджоли не гудуть", "Марина" та інші.

За останні роки Павло Зібров захопив своєю творчістю молоду аудиторію, став актором кіно, діджеєм та активно бере участь у всіх рейтингових шоу і концертах. У нього вийшли десятки альбомів і кліпів. Він є легендою "Української пісні року". Секрет популярності артиста протягом 35 років – фірмові вуса. Як говорить Павло Миколайович, вони його звʼязок із космосом.



Від початку бойових дій артист активно підтримує наших захисників, виступає у військових частинах і шпиталях, бере участь у благодійних проєктах і концертах. Під час концерту відбудеться благодійний аукціон, кошти з якого передадуть на підтримку ЗСУ.

Дата: 7 грудня, 18:00

Місце: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2

Квитки: 600-1200 грн

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