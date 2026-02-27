У березні в Києві покажуть легендарне циркове шоу "Мавка": найцікавіші факти про подію

Реклама

28 та 29 березня на сцені Палацу культури КПІ відбудеться унікальне циркове шоу «Мавка», яке встигло полюбитися глядачам по всій країні. У столиці цього року заплановано лише чотири весняних покази, без додаткових дат, тож кожен із них обіцяє стати особливою подією.

Найуспішніший український мультфільм «Мавка. Лісова пісня» оживе завдяки творцям популярних сімейних хітів «Потяг у дива» та «Вартові мрій». На відвідувачів чекатимуть унікальні циркові трюки повітряних гімнастів, еквілібристів та жонглерів.

Редакція зібрала для вас найцікавіші 5 фактів про циркове шоу «Мавка»:

Відомий сюжет у форматі циркового видовища

Масштабне сценічне шоу, натхненне українським мультфільмом «Мавка. Лісова пісня», переносить знайому історію у формат живого видовища. Те, що колись захоплювало на екрані, тепер оживає просто перед глядачами — у світлі софітів, у повітряних трюках і пластиці артистів.

У постановці збережено атмосферу української міфології та глибину тем — свободи, любові й вибору. Але головне — це нове відчуття масштабу й присутності: магічний світ Мавки розгортається не в анімації, а тут і зараз, на сцені.

Зірковий голос

Голосом циркового шоу «Мавка» стала фіналістка Нацвідбору на «Євробачення-2025» FIЇNKA. Співачка поділилась, що мультфільм став одним з найулюбленіших в її родині, тому коли запропонували стати голосом шоу, не вагаючись, погодилась. Її голос стане провідником у світ української міфології в цирковому виконанні.

Шоу, що об’єднує всю родину

Унікальне шоу для всієї родини, де немає вікових обмежень. Знайомий сюжет у цирковому виконанні, акробатичні номери, світлові ефекти, чарівні костюми героїв — все це захоплює та об’єднує дорослих та малих глядачів.

Артисти циркового шоу

У видовищі беруть участь найдосвідченіші акробати, повітряні гімнасти, еквілібристи та жонглери, які демонструють надлюдські можливості у виконанні трюків. Саме завдяки їхньому професіоналізму кожен номер наповнений магією та красою.

Творча команда

Культурна платформа Stage Show — команда творців популярних родинних шоу «Мавка», «Вартові мрій», «Потяг у дива» та «Резиденція Санти», яка об’єднує магію шоу та реальні історії, створюючи незабутні емоції. Серед досягнень творчої команди — перший європейський тур шістьма країнами Європи, впровадження технології аромазанурення під час шоу, а також презентація шоу в ТРЦ Gulliver з номером повітряних гімнастів на висоті 14 метрів.

Квитки на яскраву сімейну подію цієї весни вже в продажу.

Партнери проєкту — 1+1 media та Київстар ТБ.