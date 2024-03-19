У блакитному вбранні і перлах: Джилл Байден у ніжному аутфіті з'явилася на заході

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден взяли участь у прийомі з нагоди Місяця жіночої історії, який відбувся у східній кімнаті Білого дому у Вашингтоні.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді з'явилася там у ніжному образі. На ній було блакитне вбрання, яке складалося з блузки складного крою і спідниці-олівця.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт Байден доповнила гарним укладанням із легкими локонами, макіяжем із акцентом на очах, великими перлинними сережками-пусетами, срібною брошкою з перлами, золотим і перлинним браслетами. Французький манікюр завершив лук першої леді.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Президент був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і блакитну краватку, яка мала гармонійний вигляд із одягом дружини.

Нагадаємо, до Пуерто-Ріко Джилл Байден приїхала у сукні-футлярі з квітковим принтом і твідовому жакеті кольору фуксії з одним ґудзиком.

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