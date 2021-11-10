У гарній вишиванці та спідниці з розрізом: Ольга Сумська на презентації арткнижки

У гарній вишиванці та спідниці з розрізом: Ольга Сумська на презентації арткнижки

Акторка стала головною героїнею арткнижки "Слов'янки не рабині".

Учора, 9 листопада, у PMHUB відбулася презентація нової арткнижки Катерини Костенко Slаvs NOT Slаves про самоідентифікацію слов'янської жінки, місце слов'янок у сучасному світі та поняття слов'янського фемінізму.

Головною героїнею проєкту стала Ольга Сумська, яка знялася для книжки в образі богині родючості Макоші.

Катерина Костенко та Ольга Сумська/Фото PR Batteries

Ольга Сумська/Фото PR Batteries

Привітати Катерину Костенко з виходом книжки прийшли Ірина Дерюгіна, Наталка Карпа, Олег Скрипка, Катя Осадча, Олена Голець, Андрій Дизель, Оксана Білозір, В'ячеслав Соломка, Оксана Стебельська, надзвичайний та повноважний посол Бельгії в Україні Алекс Ленасол Альжебрін, видавець Ігор Степурін та інші. Гостей своїм виступом розважала співачка Марі Чеба, а ведучою вечора стала етнознавчиня Ганна Заклецька.

Фото PR Batteries

Катя Осадча та Ольга Сумська/Фото PR Batteries

Катя Осадча/Фото PR Batteries

Наталка Карпа та Катя Осадча/Фото PR Batteries

Олег Скрипка/Фото PR Batteries

Цього вечора також презентували фільм про книжку від режисера Олександра Макарова.

Книга Slavs not Slaves – це унікальне дослідження ДНК та культурного коду слов'янських жінок та їхня візуалізація через призму сучасності. Видання є фотохудожньою історією витоків слов'янської ідентичності.

Ольга Сумська та Катерина Костенко/Фото PR Batteries

Катерина Костенко пропонує інтерпретацію слов'янського стилю у сучасному динамічному світі, уособлену у шести яскравих самобутніх образах. Це сучасні стилізації, які ґрунтуються на лініях, формах та колориті стародавніх культур – трипільців, скіфів, сарматів, які проживали на землях України в доісторичні часи.

У зніманнях фотоілюстрацій для книжки також знялися відомі українки: журналістка Ярослава Коба в образі скіфської принцеси, стилістка Інна Бернадіні в образі принцеси Фенікс, гімнастка Валерія Юзвяк в образі трипільської принцеси, бізнес леді Інга Кучєєва в образі Амазонки, студентка Аліна Межировська в образі принцеси Амаги.

Фотографом проєкту виступив Дмитро Баранов, ілюстрації до книжки створила Крістіна Гайдамака. А над образами героїнь книжки працювали відомі українські художники, дизайнери та ювеліри: Міла Садовська, Станіслав Дрокін, Христина Гайдамака.

Фото PR Batteries

Книжка присвячена 30-річчю Незалежності України, видана трьома мовами за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. У майбутньому Катерина Костенко мріє про включення книжки до академічної програми українських вишів.

Авторка проєкту Катерина Костенко у своєму артпроєкті говорить про те, що слов'янки – зовсім не такі, якими їх бачать у світі. Вони розумні, сильні волею, працьовиті, творчі і, звичайно, жіночні, красиві, люблячі. Вони ніколи не стояли за спиною чоловіка, завжди поряд, а коли треба – брали до рук владу.

Фото PR Batteries

"На жаль, у більшості з нас, слов'янських жінок, відсутня чи не повною мірою сформована самоідентифікація. Я бачу, як сучасна слов'янка намагається наслідувати жінок інших національностей, не знаючи глибини та сили своєї природи. Слов'янським жінкам чужа експресивність італійок і не властивий гедонізм француженок, ми інші — у нас є сила, спокійна мудрість, містична глибина. Набуваючи ідентифікації себе зі своїми предками, сучасна слов'янка розкриє в собі величезний ресурс — код нації, який потенційно зможе транслювати як зовнішньому світу, так і своїм нащадкам", — розповіла Катерина.

Катерина Костенко/Фото PR Batteries

Презентація арткнижки Катерини Костенко Slаvs NOT Slаves (26 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання