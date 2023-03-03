У Києві відбудеться Тиждень австрійського кіно

Після річної перерви фестиваль актуальних стрічок з Австрії повертається до України. Це повернення символізує підтримку українського народу та висловлює повагу до його незламності.

У столичному кінотеатрі "Жовтень" 30 березня стартує фестиваль "Тиждень австрійського кіно". Подія традиційно охоплюватиме найбільш яскраві і резонансні австрійські стрічки останніх років. У 2022 році кіноогляд не відбувся через повномасштабне російське вторгнення в Україну, однак цьогоріч організатори вирішили відновити фестиваль.

"Українці — це борці за свободу, які вражають весь світ сміливістю та працьовитістю. Республіка Австрія та її народ підтримують прагнення України захищати європейські цінності у цій несправедливій війні, яку розв’язала Росія. Ми солідарні з Україною та рішуче стоїмо пліч-о-пліч з нею. Так само австрійська культура має підтримати волю українців до нормального життя попри ці складні часи. Ми сподіваємося, що відновлення Тижня австрійського кіно в Києві стане гідним символом підтримки української незламності", — сказав доктор Арад Бенкьо, надзвичайний і повноважний посол Республіки Австрія в Україні.

Фестивальний постер натхненний фільмом "Ріміні", який увійде до програми кіноогляду. Це нова стрічка австрійця Ульріха Зайдля — одного з найбільш авторитетних режисерів європейського авторського кіно, автора фільмів "Імпорт-Експорт", "Сафарі", а також трилогії "Рай".

Картина отримала свою назву від курортного містечка Ріміні, де мешкає головний герой — колись відомий співак, який тепер підробляє в готелі, розважаючи туристів та нечисленних фанаток.

Раптом його сірі будні перериваються появою дорослої доньки, яку він колись покинув. Світова прем’єра картини відбулася на торішньому Берлінале, а на фестивалі Diagonale "Ріміні" відзначили призами за найкращі ігровий фільм та костюми.

Решта програми буде оприлюднена згодом. У добірку ввійдуть найбільш знакові австрійські прем’єри останніх років.

Після завершення фестивалю активісти та керівники кіноклубів зможуть організувати покази у своєму місті в межах проєкту "Кіноклуб. Всеукраїнська мережа". Для цього потрібно подати заявку на сайті.

Фестиваль триватиме до 5 квітня.

Читайте також: