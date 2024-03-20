У Києві відбулася прем'єра фантастичного екшну "Мисливці на привидів"

У Києві, у кінотеатрі Планета Кіно (River Mall) відбувся прем'єрний показ фантастичного екшну "Мисливці на привидів: Крижана імперія".

Там була оформлена тематична фотозона, на якій гості івенту змогли відчути себе справжніми мисливцями на привидів.

Про фільм:

Це продовження фантастичних пригод із оригінального всесвіту Мисливців на привидів. Новому і старому поколінню "Мисливців" потрібно об’єднатися, щоб протистояти масштабній небезпеці і врятувати світ від другого Льодовикового періоду.

В український прокат стрічка вийде вже завтра, 21 березня.

Нагадаємо, зірка фільму "Мисливці на привидів" Маккенна Грейс на прем'єру у Нью-Йорку прийшла у червоній сукні без бретельок і з пишною спідницею з драпуванням і шлейфом від бренду Marchesa.

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