У Києві відбулася прем'єра фільму про британську артистку Емі Вайнгауз

У Києві, у кінотеатрі Оскар (Gulliver) відбувся прем'єрний показ байопіку "Емі Вайнгауз: Back to Black".

Прем'єра байопіку "Емі Вайнгауз: Back to Black"/Фото Юрій Строкань

Прем'єра байопіку "Емі Вайнгауз: Back to Black"/Фото Юрій Строкань

Прем'єра байопіку "Емі Вайнгауз: Back to Black"/Фото Юрій Строкань

Стрічка розкриває феномен однієї з найвидатніших артисток усіх часів. Глядач побачить шлях Емі від її перших виступів у передмісті Лондона до тріумфу на премії "Греммі". У центрі сюжету – стосунки Вайнгауз із чоловіком, розрив із яким вона оспівує в альбомі Back to Black.

Прем'єра байопіку "Емі Вайнгауз: Back to Black"/Фото Юрій Строкань

Прем'єра байопіку "Емі Вайнгауз: Back to Black"/Фото Юрій Строкань

Прем'єра байопіку "Емі Вайнгауз: Back to Black"/Фото Юрій Строкань

Відсьогодні фільм "Емі Вайнгауз: Back to Black" в українському прокаті.

Нагадаємо, раніше ми поділилися цікавими фактами про байопік від його творців.

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