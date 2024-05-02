У Києві відбулася прем'єра фільму "Суперники" із Зендеєю у головній ролі

У Києві, у кінотеатрі "Оскар", відбувся прем'єрний показ драми про спорт "Суперники" від італійського режисера Луки Ґуаданьїно.

У стрічці головну роль зіграла чарівна Зендея, а також британський аткор Джош ОʼКоннор (відомий за роллю молодого принца Чарльза у серіалі "Корона" від Netflix) й американський актор Майк Файст (зіграв Коннора Мерфі у мюзиклі "Дорогий Еван Генсен" і Морріса Делансі у мюзиклі "Продавці новин").

Це історія про тенісистку у минулому Таші Дональдсон, яка через травму стала тренеркою. Вона тренує свого чоловіка Арта Дональдсона, який час від часу на корті зазнає поразок. Таші придумує, як подолати його невдачі. Але план дівчини руйнується, коли вона дізнається, що наступним суперником її чоловіка у матчі буде її колишній хлопець і ексдруг чоловіка – Патрік Цвейг. Хто ж переможе у цьому двобої?

Сьогодні, 2 травня, фільм "Суперники" вийшов в український прокат.

Нагадаємо, папараці заскочили Зенедею у Нью-Йорку дорогою на ранкове шоу Good Morning America. Вона мала красивий вигляд у білій ретро-сукні з квітковим жовто-зеленим принтом і зеленими смужками від бренду Erdem.

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