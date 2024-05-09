У Києві відбулася прем'єра художньої драми про письменників "Розстріляного відродження"

У Києві, у Національному центрі "Український дім", відбувся прем'єрний показ художнього фільму режисера Тараса Томенка "Будинок "Слово". Нескінчений роман".

Захід відвідали акторська і знімальна команди стрічки, а також гості: міністр культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс, муфтій мусульман України Мурат Сулейманов, Євген Нищук, Ольга Сумська, Віктор Андрієнко, Ірина Данилевська та Володимир Нечипорук, Кароліна Ашіон, Олександр Хоменко, Олег Фагот Михайлюта, Вʼячеслав Соломка, Павло Розенко, Олена-Христина Лебідь, гурт NAZVA та інші.

Команда фільму

Ростислав Карандєєв і Мурат Сулейманов

Віктор Андрієнко

Володимир Нечипорук та Ірина Данилевська

Гурт NAZVA

Вʼячеслав Соломка

Євген Нищук

Олена-Христина Лебідь і Павло Розенко

У межах івенту відбулась благодійна акція збору книжок на фронт. Гості принесли понад 200 книжок українських авторів.

Книжки для військових

"Будинок "Слово2. Нескінчений роман" – це драматична історія українських письменників доби "розстріляного відродження", яких зібрали під дахом одного будинку, аби змусити їх працювати на благо системи. Фільм розповідає про те, як комуністичний рай перетворюється на комуністичне пекло. Історія заснована на реальних подіях.

1927 рік. Радянська Україна. За наказом Сталіна у Харкові збудовано кооперативний будинок "Слово". Найвидатніших українських письменників заселяють у комфортні квартири. Усі вони стали учасниками експерименту, спрямованого на виведення нового типу радянського письменника і тотальний контроль над процесом творчості з метою створення єдиного художнього методу соціалістичного реалізму та не кожен з письменників погоджується оспівувати культ Сталіна. Неочікувано для мешканців будинку "Слово" до них підселяють нікому невідомого молодого письменника Володимира Акімова. Хто він? Ніхто не знає. З його появою в будинку починають розгортатися дивні події, про що й досі мовчать його стіни.

Головні ролі у стрічці зіграли Дмитро Олійник (Володимир Акімов), В'ячеслав Довженко (Микола Хвильовий), Ніна Набока (тьотя Варя), Марина Кошкіна (Галя), Андрій Май (Володимир Сосюра), Юлія Чепурко (Марія Сосюра), Станіслав Сукненко (Лесь Курбас), Костянтин Темляк (Павло Тичина), Геннадій Попенко (Михайль Семенко), Юрій Одинокий (Мерер), Валерія Ходос (Рая Троянкер).

Дмитро Олійник

В'ячеслав Довженко

Команда стрічки

Актори стрічки

Художню драму зняли у 2021 році. Її сценаристи – Тарас Томенко і Любов Якимчук, режисер – Тарас Томенко, оператор-постановник Михайло Любарський, художник-постановник Шевкет Сейдаметов, композиторка – Алла Загайкевич, продюсери – Юлія Чернявська, Олег Щербина, Ростислав Мартинюк і Пилип Іллєнко.

Режисер і співавтор сценарію фільму Тарас Томенко: "Над цим проєктом я зі своєю командою працював понад 10 років. І це було недаремно. Це довга і непроста дорога повернення письменників Розстріляного Відродження з небуття. Спочатку я зробив документальний фільм "Будинок "Слово".

Пам'ятаю, як тоді 8 років тому, коли він вийшов у прокат, глядачі відкривали для себе цілий Всесвіт української культури, як спрагло долучалися до імен забутого українського письменства 20-30 років.

То було справжнє повернення. Ефект цунамі. Після виходу картини з’явилися велика кількість культурних ініціатив, започатковувались сайти, ставилися вистави, робились опери, літературні читання, записувались рок альбоми, перевидавалися книжки, відкривались мистецькі резиденції в самому будинку "Слово". Дійсно, неймовірну силу має кінематограф!"

Але настав той час, коли український глядач має побачити ігровий фільм "Будинок "Слово”. Нескінченний роман". Це найважча наша артилерія, котра не залишить ворогу шансів.

Режисер фільму Тарас Томенко

Захопливий сценарій, який вивірений документальним фільмом, неймовірний акторський склад, вишукана операторська робота, божевільна атмосфера 20-30 років часу розквіту авангардного мистецтва – все віддзеркалює нам той час 100 років тому, щоб ми могли побачити нас теперішніх – у кривавій м’ясорубці російської орди. Для мене важливо, що мій фільм виходить саме зараз у доленосний для України час.

Без перебільшень, такого кіно не було в українському кінематографі. Пам'ятаємо ціну українського Слова".

Співавторка сценарію фільму Любов Якимчук: "Наш ігровий фільм виходить неймовірно вчасно, бо є величезний запит суспільства на культурний продукт, присвячений Розстріляному відродженню. Уже не так, як було у 2017-му, коли вийшов наш документальний фільм про будинок "Слово", та коли про цей період знали лише інтелектуали та школярі.

Любов Якимчук

Зараз вірші поетів 20-30-х років стають частиною не просто культури, а вже й попкультури. З'явилася пісня "Барабан" Пивоварова на вірш Ґео Шкурупія, Клавдія Петрівна взяла свій псевдонім за ім'ям героїні твору Миколи Хвильового. Окрім того, стендап-комік Сергій Чирков жартує про цей період, а бренд By Me випустив лінійку одягу, присвячену театру Леся Курбаса "Березіль". Раніше ми могли про таке тільки мріяти, зараз це частина нашого життя. Українська публіка засвоює літературу 20-30-х років на всіх рівнях. Тож я певна, що наша стрічка "Будинок Слово. Нескінчений роман" буде сприйнята українцями неймовірно добре. Та вона залишить у всіх дуже світлий посмак, у чомусь навіть переможний".

Любов Якимчук

Світова прем'єра фільму відбулась на 37-му Варшавському кінофестивалі 2021 у межах міжнародної конкурсної програми.

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