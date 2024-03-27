У Києві відбулася прем'єра мелодрами "Пам'ять любові" з Джессікою Честейн у головній ролі

Днями у Києві відбувся прем’єрний показ мелодрами "Пам’ять любові" з Джессікою Честейн у головній ролі. Режисером і автором сценарію виступив лауреат престижних нагород фестивалів класу А Мішель Франко.

Прем'єра фільму "Пам'ять любові"/Фото Настя Телікова

Прем'єра фільму "Пам'ять любові"/Фото Настя Телікова

Прем'єра фільму "Пам'ять любові"/Фото Настя Телікова

Прем'єра фільму "Пам'ять любові"/Фото Настя Телікова

Прем'єра фільму "Пам'ять любові"/Фото Настя Телікова

Прем'єра фільму "Пам'ять любові"/Фото Настя Телікова

Прем'єра фільму "Пам'ять любові"/Фото Настя Телікова

У центрі сюжету – жінка Сильвія, яка проживає сплановане до дрібниць рутинне життя. Вона знайомиться з чоловіком на ім'я Солом, із яким постійно трапляються чудернацькі ситуації, адже він забуває, що з ним сталося лише кілька годин тому. Їхнє знайомство розпочалася з непорозуміння, але цей випадок їх зблизив і змусив задуматися, що не такі вже вони й незнайомці.

Колегою Джессіки на знімальному майданчику став номінант премії "Еммі" Пітер Сарсґаард ("Бетмен", "Ціна правди", "Джекі"). За свою гру у стрічці "Памʼять любові" він отримав Кубок Вольпі як найкращий актор Венеційського кінофестивалю 2023 року, обійшовши, зокрема, Джейкоба Елорді ("Прісцилла"), Адама Драйвера ("Феррарі") і Бредлі Купера ("Маестро").

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