У Києві відбулася прем'єра мелодрами "Пам'ять любові" з Джессікою Честейн у головній ролі

Стрічка з 28 березня в українському прокаті.
Днями у Києві відбувся прем’єрний показ мелодрами "Пам’ять любові" з Джессікою Честейн у головній ролі. Режисером і автором сценарію виступив лауреат престижних нагород фестивалів класу А Мішель Франко.
У центрі сюжету – жінка Сильвія, яка проживає сплановане до дрібниць рутинне життя. Вона знайомиться з чоловіком на ім'я Солом, із яким постійно трапляються чудернацькі ситуації, адже він забуває, що з ним сталося лише кілька годин тому. Їхнє знайомство розпочалася з непорозуміння, але цей випадок їх зблизив і змусив задуматися, що не такі вже вони й незнайомці.
Колегою Джессіки на знімальному майданчику став номінант премії "Еммі" Пітер Сарсґаард ("Бетмен", "Ціна правди", "Джекі"). За свою гру у стрічці "Памʼять любові" він отримав Кубок Вольпі як найкращий актор Венеційського кінофестивалю 2023 року, обійшовши, зокрема, Джейкоба Елорді ("Прісцилла"), Адама Драйвера ("Феррарі") і Бредлі Купера ("Маестро").
Читайте також:
- В елегантній сукні і розкішних прикрасах: Джессіка Честейн на заході у Мілані
- Найяскравіший образ на премії: Джессіка Честейн у неоново-салатовій сукні з торочкою вийшла у світ
- Зірки на прем'єрі фільму "Я, Побєда і Берлін": Тіна Кароль у сорочці з V-подібним декольте, Анна Трінчер – у прозорому топі